社評：澳洲建核潛艇涉核擴散 澳英美盟加劇地區緊張

澳洲訂購8艘核潛艇

卻稱無意發展核武器

去年9月15日，美英澳三國簽訂名為AUKUS的盟約，合作內容包括人工智能、量子科技、水下動力、超音速和反超音速，以及電子戰等技術。這些都涉及軍事科技，AUKUS這個名副其實的準軍事聯盟成立第三天，澳洲宣布取消跟法國購買常規潛艇的訂單，轉而向美國及英國合作發展核動力潛艇。

核潛艇可以毋須「加鈾」連續長時間高速潛航，航程能夠環繞地球20圈。澳洲地處南半球底端，二戰結束以來從未受到任何軍事威脅，緣何要發展一種具有遠航攻擊能力的武器，其目的是要加入美國主導的印太地區戰略，針對中國的企圖，不言而喻。

核潛艇就是在潛艇上安裝一個核反應堆，以高濃度濃縮鈾作為燃料，美國或者英國向澳洲轉讓這種技術，有擴散核武器的嫌疑。中國、美國和英國同為核不擴散條約簽署國，中國遂向國際原子能機構提出要求，討論這個核轉讓方案是否合規。澳洲一再聲稱，其無能力也無意將潛艇上的核反應堆轉化成核武器，經過4次專門會議討論，國際原子能機構認為美英轉讓核技術給澳洲可以在該機構的監督下，遵守核不擴散條約的規定，意思就是不會干預英美對澳洲的核技術轉讓。

美國可以運用其在國際原子能機構的影響力，投票否決中國提出的質疑，但科學的常識是不能否定的，有能力在潛艇內安裝核反應堆，就有能力發展核武器。國際原子能機構在AUKUS議案中掩耳盜鈴，立下一個十分壞的先例，這次可以放澳洲一馬，下次又將放誰國一馬？

澳洲是無核國，既無核武器，也沒有核發電廠，唯一的反應堆，只是用於生產醫療放射性同位素，鈾濃縮度僅需20%。澳洲在1998年由國會通過法例，禁止興建核發電廠，近年朝野皆有聲音要改變這個能源政策，但對於發展核武器，國內的反核勢力不會噤聲，國際上的反對聲音也不絕於耳。

印尼是第一個高調反對的國家，因為澳洲打破常規發展核潛艇，就是要在離開澳洲本土遠距離作戰，首當其衝的是夾在中國與澳洲中間的印尼，一旦硝煙瀰漫而發生核事故，殃及池魚的輻射範圍一定涵蓋印尼。

澳洲一再聲稱無能力以及無意發展核武器，是否無意先不說，無能力的歷史有根有據。在1952至1957年間，英國在澳洲12次核試爆，核輻射對軍事人員造成傷害，對試爆周邊的地區造成核污染，當中大部分是原居民的領地，英國人一走了之，澳洲政府卻不聞不問。現在澳洲一舉要購買8艘核潛艇，一旦發生核事故需要處置，賣方鞭長莫及難以全力照料，澳洲無能力處置而造成核災難也並非不可能。

美國護航澳洲購核武器

難料何時也放日本一馬

日本對於發展高端武器的野心不息，現在躍躍欲試的火箭技術，要發展成導彈技術，只是一紙之隔。美國基於印太地區戰略而轉讓核潛艇技術給澳洲，並且運用其影響力在國際原子能機構得到「合法性」，假以時日，美國基於同樣原因，放日本一馬，讓日本擁有核武器，也不是不可能的事，一旦如此，世界將永無寧日。

日本擁有33個用於發電的核反應堆，目前運作的有10個，對於民用核技術已是相當成熟。但2011年福島核事故發生後手足無措，所造成的問題，至今還沒有完善的解決方案，還準備將核污水傾倒海上，繼續污染其他國家。倘若因為核武器出意外，後果不堪設想。

世界上擁有核潛艇的國家只有6個，但力量懸殊，美國擁有71艘，俄羅斯33艘，英國11艘，法國10艘，中國3艘和印度兩艘。澳洲成為第七個擁有核潛艇國家，對於世界的「武器平衡」版圖不會造成太大的改變。令人擔心的是核不擴散條約的原則與執行，以及國際原子能機構的監督力量，竟然是如此的虛弱。

美國打破核不擴散的原則與規定，無視國際秩序的行徑，一旦形成惡劣的先例，中國如果也轉讓核潛艇技術給其他國家，到時國際社會如何爭拗是將來的事情，但AUKUS這個準軍事同盟的行為，造成的即時後果是加速地區局勢緊張，中俄兩國海軍，從在太平洋軍演，到現在聯合巡航，都是在應對地區局勢緊張的反制措施，這種你來我往的攻守易形，將會在不斷演變中升級。

開弓沒有回頭箭，現在叫美國收手只是緣木求魚，叫中國克制無疑是馬放南山，不太平的日子看來愈來愈近。

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