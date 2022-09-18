社評：台灣政策法過首關 美戰略模糊變清晰

《2022台灣政策法》（Taiwan Policy Act of 2022）出籠的背景，既有美國國內的政治因素，11月將舉行的國會中期選舉，民主共和兩黨鬥得你死我活，此時都要爭奪對華強硬的旗幟，來突顯政治正確；背後亦有民進黨「台獨」勢力推波助瀾以及台美之間的利益交換。法案兩名領銜發起人，民主黨籍的參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）與共和黨籍參議員格雷厄姆（Lindsey Graham），4月曾率團訪台，與蔡英文等台灣高層會晤，格雷厄姆當時曾表示希望台灣採購波音飛機；兩人於6月聯手提出「台灣政策法」草案，並令法案順利排上議程；8月30日，台灣華航董事會就決定，訂購16架波音787-9客機，被質疑是受「政治施壓」；該法案在上周闖過「首關」，台灣當局馬上表達「感謝」，有台灣媒體人調侃道，「難道不會覺得有錢能使參議員推磨嗎？」

疑買飛機換議員提案

條文雖微調實質未變

獲通過的「台灣政策法」與最初的版本相較，部分條款作了些微調整，例如將駐美國的「台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」，稱屬「國會意見」；美國在台協會（AIT）台北辦事處長任命，不再要求如駐外大使般需經參議院「確認」；將台灣當作「主要非北約盟友」（Major Non－NATO Ally）方面，表述由原來的「指定」（designated），調整為台灣「應該」（shall）像MNNA般「被對待」（treated）。這些修訂，據說既是避免削弱政府行動的靈活性，也是怕刺激北京對台動武。

梅南德茲在投票後說，該法案不會改變美國的「一個中國政策」或戰略模糊性。事實上，該法的要害是，將台灣「主權未定論」法律化，大幅提升美台軍事關係，同時對大陸對台的武統行動作出威嚇。例如，法案針對聯合國恢復中國席位的第2758號決議稱，該決議並未處理台灣代表權問題，亦未含任何攸關「台灣主權」的聲明。這是悍然撕毀中美3個聯合公報，直接挑戰中方底線的提法；法案規定，未來5年美國將向台灣提供65億美元軍事援助，授權增售台灣有助嚇阻「侵略」的武器，並優先處理台灣軍購申請；法案還要求美台建立包含沙盤推演、軍事演習在內的全面訓練計劃，讓兩軍熟悉，發展「互通性」（interoperability），來增進台灣防衛能力。這等於修改「台灣關係法」，對台軍售不再限於「防禦性武器」，甚至讓美軍未來介入、接管台灣整體防務、訓練活動，難怪被指是「最清晰的戰略模糊」。

推美台軍隊互通性

為統一提供新動力

美國立法程序繁瑣費時，「台灣政策法」還須在明年1月本屆國會期滿前，於參、眾兩院全會通過，才能交總統簽署生效，而該法案現在眾議院尚無對應草案。在未來4個月內，既有11月8日的國會中期選舉，還有感恩節及聖誕節假期，時間相當緊迫。惟以美國目前的反華大氣候看，該案成法只是時間問題。

北京已表達對該法案的強烈反對，呼籲美方「停止推動」該法案，國家主席習近平近日在出訪中亞時強調，「任何國家都無權做台灣問題的裁判官」，亦有針對該法的意味。事實上，自從美國眾議院議長佩洛西上月訪台之後，北京對美國府院在台灣問題的立場差異不再抱有幻想。

下月中共將召開二十大，確定未來5年甚至更長時間的方針大計，11月中旬是G20峰會和APEC峰會，習近平或與拜登舉行首場峰會，11月26日台灣將舉行「九合一」縣市長選舉，無論「台灣政策法」何時通過，都不會打亂中國完成統一的既定部署和節奏。在佩洛西訪台、中國發表第三份「台灣問題白皮書」後，中美關係和台海戰略格局的新常態已然成形，「台灣政策法」既不會提前也不會拖慢兩岸統一的時程，只不過令北京對民進黨的台獨企圖、美國的虛偽本質，進一步確定，亦為中國統一提供新的動力與契機。

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