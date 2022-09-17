社評：和而不同尋求共贏 中俄戰略合作牢固

重構更公平國際秩序

上合成重要政治平台

今次是新冠疫情爆發後，習近平首度外訪，行程本身已突顯了國際新形勢下北京對中亞和上合的重視。文明衝突本非無可避免，百多年前盛行於西方的海權陸權之爭，亦不過是一種想像出來的國際關係分析框架，然而當下世界格局，卻隱然朝着這些鬥爭方向發展。過去廿多年，以西方利益為核心的世界秩序出現動搖，加深西方危機感與不安感，伊斯蘭世界、俄羅斯和中國等非西方文明，先後成為西方眼中主要威脅源頭。本世紀初上合成立，成員只有中俄及4個中亞前蘇聯加盟國。及至近年，南亞次大陸的印度巴基斯坦相繼加入，文明源遠流長的伊朗，亦在今次會議成為正式會員，至於「對話伙伴」則涵蓋沙特、土耳其、埃及等中東伊斯蘭國家。時至今日，上合已變成立足歐亞大陸大片地區的非西方陣營平台，反映了重構更公平合理國際秩序的願望。

今屆上合峰會，多達15國領導人出席，元首之間的互動會晤，惹人關注。北約東擴折射了俄國與西方的地緣政治根本矛盾，危機積累多年，俄烏戰爭是一次大攤牌，美國西方孤立制裁俄羅斯。這次上合峰會，普京分別會晤中印兩國元首，當然有展示「外交不孤立」之意。

2019年習普會，中俄發表聯合聲明，將兩國關係提升為「新時代中俄全面戰略協作伙伴關係」。今年初普京訪華，兩國聲明更提到，中俄「友好沒有止境，合作沒有禁區」，「加強戰略協作不針對第3國，也不受第3國和國際形勢變幻影響」，時任副外長樂玉成更指中俄關係「上不封頂，沒有終點站，只有加油站」。俄軍侵烏後，西方一邊默許印度與俄交往購油，一邊不斷向華施壓，離間中俄，令到是次習普會特別惹人關注。

根據俄方媒體報道，會上普京一再將矛頭指向美國，形容「建立單極世界的企圖最近表現得絕對醜陋」，又在台海問題上力挺北京，強調一中原則，「譴責美國及其附庸在台海的挑釁行為」。會後新華社發稿，則提到中方願同俄方在涉及彼此核心利益問題上相互有力支持，然而值得留意是，整篇通稿，無論是習近平還是普京說話的段落，均無提及烏克蘭。通稿有關習近平說話的內容，主要是從戰略高度，談論兩國合作大方向，唯一觸及的具體議題是台灣問題。習近平重申中方堅決反對台獨，「讚賞俄羅斯堅持一個中國原則」。相比之下，俄媒報道則有提及烏克蘭，普京「讚賞」中方在烏克蘭問題上的「平衡立場」，「我們理解你們（中方）在這個問題上的疑問和關切」。

戰略合作伙伴非同盟

習普會體現中俄友好

西方認定中俄欲在台海和烏克蘭問題互換支持，實現「擴張野心」，云云。習普會前，克宮幕僚表示，習普將討論烏克蘭和台灣問題，即時引起甚多想像。誠然，中俄對烏克蘭危機歷史來龍去脈，看法甚為一致，但有關習普會的報道，可以清楚看到中方對烏克蘭事態發展是「有疑問」的，普京對此表示「理解」，又說過去已多次闡述立場，可視為反映雙方「和而不同」的外交辭令。習普互相讚賞，「堅持一中」光明正大，也是聯合國立場，至於普京「珍惜中方在烏克蘭問題上的平衡立場」，一邊說明中方在烏戰中沒有站邊，一邊亦顯示俄方對北京這一取態滿意。中方眼中，烏克蘭是主權國，台灣不是，兩者不能相提並論，新華社通稿不提烏克蘭，不予任何人將台灣與烏克蘭問題綑綁炒作的空間，也許是考慮之一。

西方強權外交邏輯，拉幫結派、弱肉強食、勝者全取是常態，不少人亦習慣將中俄關係，放入此框架分析，甚至將中俄戰略伙伴關係，描繪成「邪惡軸心同盟」，然而戰略伙伴與同盟關係，乃是兩碼子的事。就以美國為例，美日美韓同盟有軍事協防性質，榮枯與共；相比之下，美星是戰略伙伴，雙方就共同利益和關切策略地合作，僅此而已，新加坡方面便一再拒絕在中美鬥爭站邊 。

中俄關係上不封頂，戰略合作沒有禁區，不等於兩國是同盟關係，所謂「誰是小兄弟」、「誰佔誰便宜」等討論都是偽命題。今年3月，中國駐美國大使秦剛便強調，中俄不結盟，「不是同盟關係」。更公平合理的國際秩序，既是中俄戰略合作的核心共同目標，也是上合推動的方向。印巴印中矛盾重重，一樣可以作為上合成員，推進共同利益。中俄就一些事宜看法有分歧，也不等於戰略伙伴關係面臨倒退。今次習普會所體現的，正是和而不同謀共贏的新型大國關係。

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