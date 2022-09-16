社評：商戶欠租恐現倒閉潮 振興市道須盡快通關

暫緩追租措施結束

大業主追討不手軟

擁有十多間分店的連鎖西餅店Crostini，近日宣布全線結業，無論顧客、僱員以至原材料供應商皆感突然，消委會與海關至少接獲11宗投訴，工會估計百多名僱員遭拖欠300萬元薪金，亦有原材料供應商表示，沒料到以往「找數正正常常」的生意伙伴忽然結業，擔心無法收回欠款。持有該店餅卡的顧客數以百計，不少事主屬準新人，近月剛以「優惠價」大批購入，現在餅卡變廢紙，多人質疑店方「存心欺騙」，矢言追討損失。公司清盤還債有既定程序，必須先支付員工薪金，以及找數給銀行等「有抵押債權人」，供應商和顧客取回款項機會較低。海關和消委會有責任跟進今次事件，調查有沒有人違反《商品說明條例》， 保障消費者合理權益。

根據Crostini方面的說法，公司是因為不敵疫情倒閉，而壓垮公司的最後一根稻草是業主追租。政府暫緩追租安排7月底結束，資料顯示，該店上月至少面對10宗入稟追租案件，拖欠租金逾280萬元，其中一間分店欠租達7個月，至於追租的一方，多為本地商場大業主或物業管理公司。

新冠疫情爆發至今快滿3年，疫下本港百業蕭條，零售飲食業處境艱難，及至今年初第五波疫情大爆發，不少商戶面臨存亡危機，政府2月公布財政預算案，破天荒宣布立法「暫緩追租」，保護期3個月，措施主要目的有二， 一是讓指定行業租戶有喘息空間，不會因為短期無法繳付租金，被迫結業，二是希望業主和租戶趁暫緩追租時間，磋商疫下減租，共渡時艱。暫緩追租計劃一度惹來部分業主不滿，認為「有違商業合約精神」、「政府不應干預市場」，但未有影響相關措施5月生效。

非常時期需要非常手段，暫緩追租對於協助中小商捱過上半年難關，避免倒閉潮即時爆發，有救急扶危之效。之前有業主聲稱，暫緩追租可能令大批小業主陷入周轉困難，無法如期償還銀行按揭貸款，事實證明是誇誇其談。不過隨着暫緩期過去，部分商戶又要重新面對殘酷現實。

暫緩追租並非免租，除非業主同意減收之前部分租金，否則暫緩期過後，商戶始終要「原額奉還」。過去數月，政府鬆綁防疫措施，飲食零售市道雖見反彈，但嚴格而言只屬大病初癒，元氣尚未恢復。部分商戶生意改善，有能力應付當月租金等開支，但要一口氣繳回之前累積的欠租，財政壓力着實不輕。財政司長表示，暫緩追租措施，促成部分業主與商戶達成調整租金協議，可是亦有零售餐飲業界人士表示，成效不算理想，部分業主企硬不減租。

業主與商戶雖說是互利共生關係，但在減租談判上，實力愈雄厚，優勢愈明顯。部分小業主也許較願意跟商戶談減租，短期接受六七折交租安排，但要財雄勢大的商場業主打折通融，卻是另一回事。暫緩追租期結束後，陸續傳出有食肆和商戶遭入稟追討欠租，追租一方很多都是大業主大財團，根據餐飲業人士說法，近期全港約有8000間食肆收到催租信，另有約3200間收到律師信。當然，一間公司倒閉，原因往往不一而足，疫情打擊可以是一個因素，但也可能涉及其他問題，諸如成本控制欠佳、經營模式有缺陷、發展策略出問題，等等，然而隨着業主紛紛追租，不排除稍後會有更多商戶像Crostini那樣，走上結業之路。當局需要密切留意，會否出現倒閉潮「滯後大爆發」的情况。

幫短暫周轉困難商戶

更需要通關釜底抽薪

暫緩追租是特事特辦措施，隨着第五波疫情高峰已過，社交措施大幅放寬，沒理由再「暫緩」，政府亦不應該動用公帑，補貼商戶租金支出，變相將納稅人的錢，放入大業主口袋。政府表示，已請金管局和按揭證券公司加強跟銀行、中小商戶及行業組織溝通，盡可能為短暫周轉困難的商戶提供協助，包括加快審批「百分百擔保特惠貸款」申請，又或協助有需要企業債務重組等，凡此種種無疑有一定作用，然而復興百業釜底抽薪之道，仍是加快疫下復常。目前零售餐飲行業只能做本地人生意，若要進一步提振市道，必須盡快通關。香港與內地通關之門，短期內無望顯著擴闊，一鳥在手勝過百鳥在林，先與外地全面通關，接待外地遊客訪港，總勝過眼前狀態。

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