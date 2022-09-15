社評：反修例案青年有悔意 重投社會應給予機會

開除學籍「雙重懲罰」

校方應聽懲教意見

反修例風暴在社會留下極深烙印，時至今日，法庭仍在處理部分案件。根據警方數字，2019年6月9日至今年6月底，逾萬人因反修例案件被捕，學生約佔四成，最年輕者被捕時僅得11歲。被捕學生中，逾千人已被落案起訴，罪名有輕有重，由刑毁、襲警、藏有攻擊性武器以至暴動罪不等。香港是法治社會，法庭責任是根據法律和證據秉公判案量刑。反修例案件審理期間，不時有法官提到，涉案年輕人有良好背景，卻受當日社會氛圍影響，犯下嚴重罪行，對於判處這類被告長期監禁，有法官坦言感到無奈，但量刑始終要視乎案情、被告悔意，以及罪行嚴重性。

這兩年，香港社會大致回復穩定，惟偶爾仍傳出有人因藏有武器或化學物料企圖製造炸彈被捕的消息，社會需要居安思危，警惕極端主義暴力，然而極小撮人對暴力執迷不悟，不應該影響社會人士以包容態度，重新接納那些明白今是而昨非的反修例案件釋囚，尤其是受到唆擺鼓動而犯法的年輕人。

最近法院審理一宗理大暴動案，案發時18歲的女學生承認兩項暴動罪並表達悔意，判入教導所。法官形容被告原為「乖乖女」，卻被一場網絡媒體風暴驅使，來到暴動現場聲援，可悲是被告現在回看，也對自己為何這樣做毫無頭緒，但學業及前途已因此斷送，希望她經一事長一智，認清「何謂醜陋的政治」，建立起守法和不易被唆擺的價值觀，不會被狂熱分子推向前線，成為別人的政治炮灰。類似案件，絕非孤例。保安局長鄧炳強日前提到，迄今約有700人因為暴動罪，正在懲教院所服刑，懲教署職員接觸發現，六七成人深感懊悔，相信他們出獄後再犯機率較低。警務處長蕭澤頤亦稱，不少年輕人當日受社交媒體假消息影響而犯事繫獄，現在都有悔意，希望他們重獲自由後，各界可以給予他們讀書或工作機會。

反修例案件定罪學生，不少來自本地8間大學，如何跟進學生紀律事宜，每間院校各有一套，對於有多少定罪學生獲准留校讀書或開除學籍，八大校方均無提及。有釋囚則表示，當日因襲警及藏有攻擊性武器罪成，判入更生中心，去年完成服刑，以為有機會重返母校，未料大學方面以「影響校譽」為由，開除學籍。有協助學生更生的團體稱，當事人服刑期間表現良好，發憤上進，他們曾去信向校方求情，但校方沒有改變決定，警務處長得悉事件後，曾探望鼓勵當事人，並有私下提供協助。

無法重新投入社會

逆反心態易再滋生

紀律處分學生，屬於校內事務，決定權在校方，外界需要尊重，與此同時，校方亦應該給予已承擔刑責並有悔意的學生機會，教導並協助他們重返正途，這才是教育工作的真諦。倘若校方認為案件情節嚴重，需作紀律聆訊跟進，亦應該多些考慮懲教人員意見，如確認當事人迷途未遠，便應該本着有教無類原則，優先考慮學生利益，寬大處理。

除了懲教署，這兩年亦有一些團體，協助反修例案定罪年輕人更生，更有現屆選委會第5界別團體推出計劃，透過懲教署轉介，幫一些反修例案年輕釋囚配對就業就學機會，然而另一邊廂，亦有釋囚表示，一些反修例案年輕人出獄後，找工作困難重重，想當車房技工也被拒。釋囚已為過錯承擔刑事責任，開除學籍也好，拒絕聘用也罷，對於誠心改過的年輕人而言，都是「雙重懲罰」，只會令他們感到永遠不獲原諒，無法重新投入社會，逆反心態可能再度滋長，為社會不穩定埋下新的種子。

警務處長蕭澤頤呼籲社會給予反修例案件年輕犯人機會，提到若逼青年「埋牆角」，不給予更生機會，最終受害的不止是他們，還有整個社會。任何人干犯任何事入獄，重獲自由後循規蹈矩再無犯事，便不應該再有標籤。公眾不時都會聽到一些勵志故事，述說昔日重犯洗心革面，獄中進修後仍能重投社會，反修例案件年輕犯人沒理由是例外。社會人士不應該因為政治好惡，不分青紅皂白一律排斥他們、拒絕給予機會。

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