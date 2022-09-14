社評：谷針通關列最優先 圍封強檢或已過時

圍封強檢作用變

考慮因素應全面

本港疫情有見頂迹象，自9月初每日新增感染宗數一度過萬後，近日降到7000至9000宗左右水平，雖然中秋節過後短期或有反彈，但整體大勢相信仍是見頂回落。本港疫下亡魂，平均每日新增10人左右，已維持一段時間。相比之下，2018年初本港流感高峰期，平均每天只有3.3人死於流感。行政長官李家超昨天提及，流感死亡率約為百分之零點一，Omicron的死亡率是其6倍，呼籲各界切勿掉以輕心。未打夠針的市民，特別是一長一幼，應該盡快接種新冠疫苗。至於現有的一些控疫措施，諸如污水檢測、圍封強檢等，應否繼續保持，則有不同看法。

7月中，4名港大學者提倡，只要繼續推高疫苗接種率，可以進一步放寬其他控疫措施，包括放棄圍封強檢和學校每日快測。近日有本地傳染病專家再度談及圍封強檢，認為現時本港一周有數萬宗感染個案，繼續以污水檢測作為指標，採取圍封強檢等手段，已起不到斬斷傳播鏈作用，現時抗疫重點應該是打針及減少入院、重症、死亡個案，當局應該取消圍封強檢，以免加劇市民抗疫疲勞。有醫生則認為，香港人口密度高，數百萬市民居於多層大廈，共用很多設施，疫情仍處於相對高位，風險未除，需要有措施減少疫情傳播，以及減輕對醫療系統的影響，有關居民忽略強檢公告的情况，可以在技術操作層面改善。

香港戰「疫」，污水檢測與大廈圍封強檢，之前一直扮演重要角色，皆因以往本港奉行清零政策，直至第五波疫情大爆發，市民打針率也不理想，圍封強檢是爭取斬斷社區傳播鏈的重要工具，尤其有助應付大廈出現橫向或垂直傳播風險。此一時彼一時，過去數月本港抗疫形勢和方針策略，已跟之前截然不同，清零不再是追求目標，重新檢視各項控疫措施的作用和存在意義，亦很合理。

今時今日，圍封強檢「斬斷傳播鏈清零」這個原先目標，已經不復存在；一日10多萬人強檢僅發現小量感染個案，效率亦不高。不過話說回來，有關措施對於減少疫情傳播、控制感染數字，無可否認總有一些幫助。從公共衛生角度，一個人人打齊針的社會，看不到圍封強檢還有什麼存在意義，然而現實中要做到疫苗接種「零死角」、「零盲點」，難度亦極高。細察現在有關取消圍封強檢的討論，其實很多理據已不是純粹關於防疫，一些專家主張取消污水檢測圍封強檢，理由是花很多資源、成本效益低，以至擾民等，換言之就是考慮公共財政，以及民情與政治等因素。

除非容許市民完全躺平，否則無論是強檢、返學前快測以至要求戴口罩，其實都有擾民成分。對市民來說，麻煩事當然愈少做愈好，但麻煩程度是否不可接受，恐怕亦屬見仁見智，有意見便認為，政府有提供流動檢測站，強檢未至於太擾民；又例如返學前快測，有人嫌麻煩無謂，亦有人覺得出門前做一下，不見得很礙事。與病毒共存，放棄一些控制感染措施，從公共財政角度，可以省回一筆，不過香港堅持採取控制感染措施，壓低疫情數字，對於回應內地對病毒輸入風險的關切，有實際作用，到底如何取捨，還看特區政府。

通關要有路線圖

政府早日填空白

香港經濟疲憊，面對周邊國家地區挑戰，盡快先對外全面通關，乃是眼前急務。本港兩針率超過九成，三針率亦達七成半，特區政府現階段最重要是加緊針對一長一幼「谷針」，至於其他防疫措施如何調整，應該多從有利谷針和促進通關的角度着眼，若某項措施能夠推動長幼打針，又或有助於盡快對外全面通關，當局應將之列作優先處理事項，全力推進，若無直接助益，可視乎實際情况，檢討有沒有需要調整，乃至放棄。新一屆政府推進通關，雖有工作方向，但沒有清晰路線圖，有關空白，應該早日填補。

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