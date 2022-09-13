社評：競爭對手步步進逼 通關抉擇時刻已臨

「3+4」成效不彰

港辦盛事遇挑戰

過去一個多星期，本港每天新增感染病例，在1萬宗左右的水平橫行，政府專家顧問劉宇隆指出，Omicron BA.4和 BA.5的佔比已超過75%，參考外地經驗，相信疫情數天至一周內見頂，然後徐徐回落。新冠病毒持續變種，傳播快毒性弱，乃是迄今所見大勢，這一浪疫情對本港醫療系統雖有一定壓力，但情况未至於太嚴重，目前香港除了長者幼兒未打夠針，絕大部分市民都已接種3針，對外全面通關復常的條件已然具備，香港須抉擇通關路徑。

背靠內地聯通世界是香港定位，內地與海外應對疫情方針迥異，通關問題苦煞香港，新一屆特區政府上台，強調對內對外通關皆要積極推進。上月初，當局放寬入境檢疫規定，由7天指定酒店隔離，改為「3+4」，即3天酒店檢疫，再加4天家居監測。對內通關方面，特區政府早前跟廣東方面提出「逆向隔離」，打算將河套區隔離設施，改為「健康驛站」（相當於檢疫酒店），讓市民在港完成7天隔離後再北上，毋須抵達內地後才開始在當地的「健康驛站」隔離。

指定酒店也好，健康驛站也罷，嚴格而言都是入境配額措施，「逆向隔離」一大好處，正是變相增加前赴內地配額。內地堅持動態清零，必須嚴控輸入風險，近日廣東等地再現疫情，內地當局即時下調入境每日健康驛站名額，香港不能強人所難。在內地調整防疫策略放寬「7+3」入境規定前，「逆向隔離」似乎已是現階段香港對內通關所能盡的最大努力，反觀本港對外全面通關的壓力卻愈來愈大。

入境檢疫改採「3+4」一個多月，香港入境旅客數目僅微升。上月外地訪客入境人次，日均僅約350，反映措施對外地訪客，包括商務客缺乏吸引力。有本地旅行社表示，「3+4」整體而言對出團幫助不大，生意尚未達到新冠疫情前的一成，個別專辦日本團的旅行社，因為今夏日本准許旅行團入境，生意才好一些。業界認為，市民外遊需求未見大增，回港檢疫限制是主因。「3+4」作為邁向對外全面通關復常的過渡措施，成效不彰，香港本地經濟氣若游絲，人財皆見流失，不能繼續自困待斃，當局需要面對現實，先對外全面通關。

新冠疫情持續兩年多，雖然全球大流行未完，但很多國家為吸引旅客，已先後放寬入境限制。在亞洲，日韓近月都逐步放寬入境檢疫措施，新加坡一年多前主動部署「與病毒共存」，隨着谷針有成，差不多半年前已全面恢復通關。港府推進復常，11月主辦國際金融投資峰會及國際七人欖球賽，本是展示對外重開大門良機，可是檢疫隔離卻成為絆腳石。根據外媒報道，有部分獲邀的外國大行高層表明，除非屆時香港已改行「0+7」，否則不會來；「七欖」以往吸引很多外國旅客來港觀賽，若「3+4」檢疫不變，恐令不少人卻步，萬一場面氣氛不理想，不排除影響往後香港主辦機會。

香港是高度開放小型經濟體，對外開關步伐太慢，已成為競爭對手看得一清二楚的弱點。新加坡將「金融科技節」定於11月初舉行，頗有跟本港國際金融投資峰會硬撼「爭人」味道，星洲最大本錢，當然是入境免檢疫。國際競爭殘酷無情，後疫情時期，各方都想搶佔戰略制高點，香港遲遲未對外全面通關，不僅吃虧，連跟別人討價還價的籌碼也會大減。外國航空公司對「3+4」下恢復來往香港航班意欲不大，變相在逼港府作更多退讓，正正突顯本港被動處境，區內競爭對手更將設法撬走以往在港舉辦的各類國際級盛事。這對香港國際都會地位及形象，將有長遠影響。

各國紛鬆綁添港壓力

對外通關無法半吊子

今年6月，日本決定鬆綁入境旅遊，外國遊客可隨有導遊陪同的旅行團入境日本，及至上周中開始，更將每天入境人數上限由現時的2萬提高至5萬，且允許無導遊陪同的旅行團遊客入境，然而現實證明，隨着愈來愈多國家全面通關復常，這類半吊子措施，實際作用不大，日本官房副長官周末便透露，當局有意取消單日5萬人限額，解禁個人遊。新一屆特區政府在通關問題上，採取對內對外同步推進策略，這條路走了兩個多月，面對的困難和局限愈益明顯，現已來到抉擇時候，特區政府應該提出明確路線圖，在確保醫療系統有力負荷這一前提下，早日實現全面對外通關。長幼疫苗接種率低是通關前路上的絆腳石，政府需要採取强制力更強的措施，促使長幼接種疫苗。

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