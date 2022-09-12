社評：內地公僕減薪不透明 共同富裕手段不合理

公務員削減獎金

變相減薪約三成

今年年初開始，公務員減薪的消息傳得沸沸揚揚，連帶受影響的是依靠政府財政發工資的事業單位，教師、醫護人員、社工等等。由於從來沒有正式公布，所以一直流於各種傳言，一般的說法是收入少了兩成到四成。政府從來沒有公布減薪，或許有一定的道理，因為佔整體工資比例只有三成的基本工資沒有減少，所以不存在「減薪」的說法。

內地公務員的工資結構複雜無比，一般由基本工資、補貼、福利及獎金組成，由於地區經濟發達程度不一，一個省之內不同城市的工資水平也是千差萬別，而獎金部分也因為不同單位的收支情况不同而出現很大的差異。獎金一般來說可以達到公務員工資的三分之一，所以，停發或者少發獎金，公務員收入實際上會受到直接影響。

公務員的獎金與福利補助減少，原因十分簡單，政府的財政收入減少。今年上半年，廣東21個城市，16個城市的財政收入負增長，深圳由於疫情導致停工停產，稅收減少，財政收入下降7.6%，其他城市即使疫情影響相對輕微，也會因為額外支出大幅上升而導致入不敷支，單是不斷做全民核酸檢測一項的開支，就不計其數。政府庫房囊中羞澀，為保民生的福利開支不能減少，向公務員工資「開刀」，也是順理成章的事情。

抗疫需要付出代價，作為公務員以及吃皇糧的教師醫生，有責任與社會共渡時艱，也是合情合理。然而，如果是因為這個原因要求公務員減薪，則需要給出一個解釋與時間表，究竟減薪將會維持多長時間，以及是否會在抗疫結束後恢復原來水平甚至追回損失，而現在一切都在「黑箱作業」，最近深圳又傳出第二輪減薪，政府也沒有出面澄清。

坊間還有一個說法，公務員減薪是為了配合國家共同富裕的政策，而傳出減薪的都在沿海富裕省份，似乎有所脗合。共同富裕這個目標是全國共識的國家戰略，大家毫無異議，但採取什麼手段達至，則是可以討論。實行多年的「轉移支付」制度，由財政充裕的省份，部分收入上繳中央，轉移到財政貧乏的省份。去年廣東、上海、北京、江蘇、浙江、山東、天津和福建8個省市上繳的資金，轉移給23個需要支持的省份，廣東省人均轉走1049元人民幣，西藏人均獲得5900元。這個制度是否最好的制度安排，可以探討，如果認為需要改善，也可以提出「加碼」，但扣減富裕省市公務員工資作為共同富裕的手段，則受到質疑，起碼沒有任何說明，被扣減的公務員工資，是否悉數轉移到欠發達地區的公務員口袋。

政府部門以罰款彌補獎金

高層政策不透明上行下效

減薪政策不透明，受到影響的公務員以及事業單位的僱員說長道短事出有因，沿海省份教師和醫護等工資大幅削減，可能會造成人才流失，部分因為在大城市生活負擔過重而向西部地區轉移，或者流向私企，也並非壞事。深圳一間中學招收教師，大部分是清華、北大畢業的碩士甚至博士，這本身就是人才浪費，改變人才均衡分配，也未嘗不是好事。令人擔心的是公務員士氣低落，但公務員被視為鐵飯碗，特別是在經濟不景氣的當下，不會因為一時工資收入減少而再次出現「下海潮」，而大量公務員因為購房按揭貸款壓力沉重，由此引起士氣頹唐而影響行政效率，必須嚴加監督。

更加值得擔心的是，一些政府部門會因為獎金削減，而巧立名目去「斂財」。公務員的基本工資是國家訂定的，福利和補貼也有一定的規章制度，但收入豐盈的部門，也曾試過濫發福利，而獎金的多寡，很大程度與收費或者罰金掛鈎，而收費與罰金的隨意性很大，一些部門在辦事程序中多加一個要求，或者處罰的標準稍微放大，這個部門就會得到更多合法收入用作獎金，至於是否合理，山高皇帝遠也不受監督，最後獎金的損失由老百姓來「彌補」。

政策目標不明確，政策的合理性和認受性必然下降，但政府的權威，以及職場環境不佳，即使未必會對公務員隊伍造成很大的即時影響，然而對政府政策的不確定性產生質疑，則會造成長遠的影響。最令人置疑的是，如此重大的政策改變，事先沒有醞釀和諮詢意見，執行過程缺乏透明度，出現非議還欠缺解釋與澄清，這樣的決策與執行過程，並非一個負責任政府應有的態度與做法。

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