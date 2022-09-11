社評：對俄制裁作繭自縛 歐洲缺氣治絲益棼

俄氣減供反限價

危機或持續三年

俄烏戰爭爆發後，西方對俄羅斯展開連串經濟制裁，但作為能源出口大國，俄羅斯的石油、天然氣出口，卻因國際市場供不應求而受益。芬蘭一智庫的最新報告顯示，半年來，俄羅斯能源出口收益遠超戰爭開支，而歐盟仍是最大買家。西方隨即考慮針對俄羅斯能源「限價」，來縮減其戰爭能力。本月初，七國集團（G7）就「俄油限價」達成一致。俄方則宣布，向歐盟輸氣的「北溪1號線」管道「因多處設備故障」停止運作。該條管道去年向歐洲輸氣量，約佔歐洲自俄進口管道天然氣的四成，消息傳出後，歐洲天然氣期貨價格大漲35%。

之前，俄方已經以各種理由大幅減少了輸往歐洲的天然氣，歐洲各國都在為即將到來的寒冬作最壞打算。在瑞士，近日推出一項冬季使用天然氣新規，內容包括室內供暖溫度不得超過攝氏19度、禁用電暖爐，違例者可判處最高3年監禁。摩根大通在最新報告中警示，不排除今冬歐洲多國的非必要行業會強制限氣，甚至「輪流斷氣」。最悲觀的預測則是，歐洲的能源危機，有可能持續到2025年。

在此背景下，馮德萊恩提出5項措施之一，就包括對輸歐俄氣設定最高限價。她將俄羅斯形容為「不可靠的供應商」，指其「操縱能源市場」。但猶如在一個賣方市場，買方面對供不應求的商品，竟向賣家提出限價出售一樣，其荒誕不經令人匪夷所思，難怪與會代表都被馮德萊恩提議的大膽「嚇了一跳」。據報道，德國、匈牙利、斯洛伐克等多國都對此持反對態度。而普京更威脅稱，若實施限價，歐盟成員國將「沒有天然氣，沒有石油，沒有煤，沒有燃油，什麼都沒有」。

其實，歐洲能源危機看似源於俄烏戰爭及對俄制裁，但更多卻是自身能源戰略規劃和實踐失誤的結果。長期以來，歐盟一方面標榜綠色新政，奢言2050年實現「碳中和」，但就忽視清潔能源的不穩定以及自身對化石能源的高度依賴；另一方面，過分強調市場競爭，缺乏統一的戰略儲備機制，將統一整體的天然氣基礎設施割裂，形成區域小市場，埋下了能源危機的伏線。即使無俄烏戰爭，歐洲也遲早會面對類似的危機。

數據顯示，2021年歐盟天然氣進口依存率為83%，而俄羅斯是第一進口來源。自蘇聯解體以來，歐洲的天然氣供應一直嚴重依賴俄羅斯，管道輸入的天然氣中，俄氣一直佔逾80%。面對如此集中又巨量的單一供應商，歐盟明顯缺乏「底線思維」，並未設法以統一大市場來提高議價能力，或推動來源多元化，反而是刀刃向內割裂市場，逐步擴大內部競爭，並推動儲氣設施和管網分離，這是造成危機的重要根源之一。此外，歐盟缺乏有效的戰略儲備機制，不同國家各自為政，平時無法形成有效儲備，供應緊張時，又無法協調相互幫助，來平抑市場波動。

政策失誤埋禍根

尋找替代為時晚

歐洲現在驚醒，開始尋找替代氣源，但似乎為時已晚。歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）上周訪問天然氣生產大國阿爾及利亞和卡塔爾，之前法國總統馬克龍也到訪阿爾及爾，緩和法阿緊張關係，都為「求氣」而來。阿氣雖佔歐洲供應量約一成，惟與俄羅斯佔四成相比，屬杯水車薪。該國產能有限，迄今也只承諾在年底前，透過海底管線，對意大利增加供應；卡塔爾雖然天然氣儲量居全球第三，液化天然氣（LNG）產量和出口量居世界前列，但其75%的LNG銷往亞洲，且多為10年至25年的長約，雖然6月該國啟動海上氣田擴建項目，但項目投產要等等到2026年，遠水難救近火。此外，歐洲各國普遍缺乏LNG接收設施，而建造永久LNG接收站，至少需時2至3年。

雖然部分歐洲國家不再顧及環保道德壓力，重新恢復煤電，惟歐盟每年約45%的煤炭進口也是來自俄羅斯，其中發電用煤中，俄煤佔比更高達70%。8月起歐盟已禁用俄煤，但從印尼、澳洲等地進口，海運要近50天，而今夏旱災造成歐洲內河無法通航，令煤炭運輸雪上加霜。而且搶煤大戰推高煤價，進一步加劇通脹壓力。

由此可見，缺乏遠見埋下了歐洲能源危機的禍根，追隨美國對俄制裁更令其深陷漩渦，反而，美國向歐洲出口LNG卻大發橫財。有歐洲國家提出，應對所有進口的天然氣限價，但歐盟敢對美國LNG限價嗎？短期看，除俄羅斯外，無任何一國能救歐洲脫離能源苦海。

歡迎回應 editorial@mingpao.com