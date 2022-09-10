社評：金鑾勤政七十載 帝國隕落剩餘暉

帶領王室步下神壇

一代女王克己奉公

伊利沙伯二世是英國在位時間最長君主，也是世界上在位最久女王，自1952年登基以來，由邱吉爾到現在的卓慧思，歷經15位首相。她是英國史上外訪次數最多的君主，亦接待過無數外賓。她是唯一曾經訪華的英國君主，並曾兩度訪港；2015年國家主席習近平訪英，與女王一同乘坐金馬車，並下榻白金漢宮，則屬英國外交最高規格招待。英國殖民統治香港百多年，由政府部門辦公室、警局、硬幣、郵票、郵筒以至電視熒光幕，回歸前香港經常都可見到英女王肖像或標記，不少人習慣稱呼她為「事頭婆」；即使香港回歸已25年，本港仍有醫院和學校等以「伊利沙伯」為名。歲月不饒人，女王駕鶴西去，英國上下早有心理準備，逝世消息一出，白金漢宮迅即宣布，73歲王儲查理斯即時自動繼位，成為國王查理斯三世。

世俗共和是世界歷史潮流，英國王室能夠屹立至今，伊利沙伯二世發揮了重要作用。她畢生克盡己責履行王室公務，由二戰期間投身軍旅，成為王室首位受訓汽車修理員，支援前線軍人作戰，到登基後處理大大小小公務，時刻都以國家為念，即使近年身體欠佳，不少公務已交予子孫，但她仍然堅持履行君主職責，雖然家事醜聞經常令她難堪，亦有很多人批評她對戴妃車禍身亡冷漠，然而英國上下普遍認同，她是一位稱職君主。

放眼當代歐洲，很多王室貴胄都已沒落，西班牙前國王卡洛斯一世甚至因為涉嫌貪腐，老年出走中東，跟克己自持的伊利沙伯二世對比鮮明。在英國，主張共和的聲音一直存在，但從未成為主流，一大原因是伊利沙伯二世主動帶領英國王室步下神壇，肩負起對內凝聚民心、對外維護國家形象的公關角色，積極親民，令大多數國民認同，王室仍有存在價值。新冠疫情封城期間，英女王發表全國講話，一句「我們定會重聚」，確有安撫國民效果。相比之下，新國王查理斯三世既無母親的魅力，民望亦遠遠不如，面對近年民粹政治及社會分裂加劇大勢，凝聚人心並不容易，廢除王室聲音未來會否響亮起來，值得留意。

伊利沙伯二世逝世，標誌一個時代終結。若說對上一位英國女王維多利亞見證了19世紀大英帝國成為世界霸權，伊利沙伯二世所見證的，則是大英帝國隕落。當然，大英帝國盛極而衰，上世紀初已見端倪，二戰成為分水嶺，戰後美蘇各自稱霸一方，世界各地反殖運動此起彼落，日不落帝國山窮水盡，就連手握實權的首相們也無法挽回，伊利沙伯二世更不可能左右大局，她一直所做的是順應潮流，在力所能及情况下，設法幫國家維護體面，維繫眼前所有。

伊利沙伯二世恪守不問政原則，但不代表她從無流露個人想法。英聯邦是大英帝國曾經存在的見證，伊利沙伯二世與王室成員，多來年一直致力協助維繫。女王童年歲月，很長時間在蘇格蘭度過，由上世紀的北愛分離主義，到這十年八載的蘇格蘭獨立運動，皆非她所樂見。2014年蘇獨公投前，她罕有地以婉轉方式，向當地民眾傳達希望蘇格蘭留在聯合王國的信息。另外，她的親歐態度，數十年來更是人盡皆知，不過政治現實發展，並非事事如女王所願。在她任內，英國由逐步融入歐洲，走到近年脫歐一步；聯合王國和英聯邦雖然維持，但前方陰霾遍佈，蘇獨醞釀再公投，一些前殖民地近年亦有走向共和、脫離英聯邦之勢。

去年底，加勒比海的巴巴多斯成為共和國，不再奉英女王為元首。今年初，威廉王子夫婦訪問牙買加等區內多個前殖民地，為英聯邦「箍煲」，未料竟成公關災難，多國民眾要求英國為販賣黑奴等歷史罪行作出賠償，牙買加總理更當面告訴威廉夫婦，該國打算走向共和。

未有與殖民暴行切割

王冠巨鑽見證陰暗面

大英帝國殖民暴行罄竹難書，位處體制中心的正是英國王室。去年哈里王子太太梅根受訪，批評王室歧視有色人種，英國傳媒翻查歷史文件，亦顯示1960年代女王扈從有歧視有色人種措施，當中所反映的種族主義問題，本身就是帝國殖民主義遺毒。雖然殖民時代告終，但帝國留下的歷史傷口仍在，伊利沙伯二世從未表態與這些不光彩歷史切割，現時存放在倫敦塔的王冠，上面鑲着的「光之山」巨鑽，便是從印度巧取豪奪得來，直至今年初，印度文化部仍強調要討回。對於大多數英國人而言，伊利沙伯二世是稱職女王，但對受迫害勞役的殖民地而言，英國王室仍欠一個正式公開的道歉賠償。

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