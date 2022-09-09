社評：中外文藝交流新坐標 港府莫讓機遇變遺憾

壯大文化藝術軟實力

特區政策須追上時代

國家十四五規劃，提出積極發展對外文化貿易、開拓海外文化市場。香港融入國家發展大局，中外文化藝術交流中心這一定位，建基於中央支持，以及香港獨特地位及自身條件，發展方向已定，就要坐言起行。昨天高峰論壇 ，行政長官李家超表示，塑造香港成為文化之都，必須目標清晰，確定香港在國際文化藝術產業版圖上的新坐標，亦要在中外交流及發掘本地產業潛能方面，追求新的高度與深度，特區政府正循四大方向入手，包括建立世界級文化設施和多元文化空間、加強與內地及海外藝術文化機構交流合作、增撥資源鼓勵文化創意業界擁抱數碼科技，以及壯大本港文化藝術人才庫。

過去百多年來的歷史發展，令香港成為中西文化薈萃之地。踏入21世紀，國家崛興，香港的角色亦迎來深刻變化，由以往作為「西風東漸」的橋頭堡，變成國家「走出去」通往世界的橋樑。中央支持香港成為中外文化藝術交流中心，是要香港協助世界了解國家和香港，說好中國故事和香港故事。這個交流中心的主體是「中與外」而非「中與西」，體現了中國可以平視世界的視角和世界觀，西方是其交流對象之一，但並非全部，香港需要兼收並蓄，也要塑造自我，確立自身特色，增強文化自信，既不是一味以西方文化藝術為尊，亦不能止於作為高級藝術作品展示和交易的平台。這是香港文化藝術新坐標的起步點。

近年香港成為國際三大藝術品市場，與紐約、倫敦鼎足而立，Art Basel等大型文化藝術盛事，亦得到愈來愈多人關注。西九文化區大致成形，M+與香港故宮博物館等硬件相繼啟用，結合過去已有基礎，有條件爭取更上一層樓，至於成功與否，則要看政府的文化政策，能否起到強而有力的催化作用，壯大香港文化藝術軟實力。

香港經濟結構單一化，中聯辦副主任盧新寧致辭，希望香港未來發展佈局，除了「南金融北科創」，「中間必須有文化」，特區眼前要務是做好頂層設計，推動文化產業成為香港發展新引擎。強大的文化藝術交流中心，需要興旺的文化產業支持，以及積極凝聚培養人才。本地、內地與國際人才合作，得出來的作品，便是中外文化藝術交流的成果。過去廿年，韓國文化產業迅速壯大，在亞洲所向披靡，很大程度是因為當地政府文化政策扶持有道，培養大量各方各面的文化藝術人才，反觀香港，政府的文化政策遲遲未有追上時代。

本港流行文化產業，上世紀末盛極一時，之後無以為繼，政府缺乏遠見，電影資助杯水車薪，時至今天，已遭周邊國家地區超越甚至拋離。政府對文化藝術團體的撥款，集中於九大藝團，藝發局雖有為中小型藝團提供資助，但總金額僅得1億多元，還要由300多個團體或個人瓜分，限米煮限飯，藝團無法做大做強吸引更多觀眾，難獲商業贊助，唯有繼續靠政府微薄資助「維生」，這樣的文化藝術生態，當然窒礙產業化。特區政府必須徹底摒棄過去僅視文化藝術為城市發展配套的思維，改革文化資助政策，投入以倍數計的人力物力資源，搞活文化藝術產業。有了發展空間與土壤，才能為本地培訓年輕人才提供出路，以及凝聚四方八面人才。

官商合力推動產業化

大灣區可成發展腹地

壯大香港文化藝術人才庫，與推動文化產業發展，乃是相輔相成，互為因果。香港市場太細，大灣區人口8000萬，市場夠大，加強大灣區文化交流活動，可以為本地藝團提供更多演出機會，擴闊香港藝術文化節目觀眾層，日後通關復常，亦可吸引大灣區民眾來港欣賞展覽表演。文化藝術產業化，既要講求自身特色，亦要有洞察市場需求的能力，政府銀彈資助固然不可少，商界參與同樣重要。環顧周邊國家地區，由韓日星台到內地，各地都在積極推動文化藝術發展，香港從後追趕，大灣區其他城市可以成為伙伴，但也可以成為競爭對手。毗鄰香港的深圳，當下亦在建設「新時代十大文化設施」，雄心勃勃。過去10多年，香港守株待兔，未有善用昔日奠下的好底子好條件，錯過太多機會，特區政府必須把握眼前機遇，快馬加鞭。

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