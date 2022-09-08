社評：塌天秤奪命追究責任 工業安全比效率重要

天秤連根拔起不尋常

全面徹查還死者公道

涉事地盤為房協項目，工程去年9月開始，預計2024年中完成。出事天秤30米長、高約10米，上月完成安裝投入操作，昨早突然倒下壓毁多個貨櫃箱，部分工作人員身處其中，不知外面情况，禍從天降，逃避無從，多人受傷被困，部分人獲救時已奄奄一息。事故造成至少3死 6傷，死者家屬哭斷腸，房協提供的30萬元撫恤金，不可能撫平家屬傷痛。勞福局長到場視察，強調政府「高度關注事件」，出事地盤依例暫停所有涉及天秤的工序，勞工處將全面調查事件，同時巡查全港其他使用天秤的地盤，確保符合安全規定。

整支天秤突然倒塌，情况罕見，事不尋常。根據當局說法，事發時天秤雖在操作，但無吊運任何物件，突然打橫倒下，連紅色工字鐵底座亦反起，外界有理由懷疑，天秤倒塌跟操作錯誤或負重過度無關，而是天秤設計或安裝出了問題。事故成因會否涉及組裝疏忽錯誤、有人無跟足工序甚至偷工減料，導致天秤基座不夠穩固，最終「連根拔起」，當局必須查明。天秤的安裝，必須由合資格工程師負責，首次使用前須先徹底檢查，同樣有法例規管，倘若各方有做足本分，不應該發生如此嚴重的工業意外。政府必須就慘劇追究到底，還死傷者及家屬一個公道，若發現有違法情况，更應從嚴法辦。

「工業意外一宗都嫌多」，政府官員和業界人士不時將這句說話掛在口邊，現實卻是悲劇不斷重演。本港建造業平均工業意外率，近年雖見下降，但工業意外造成死亡的數字，不僅未見改善，反呈上升趨勢。根據勞工處數據，2018年全港有16宗致命工業意外，2019有22宗，前年與去年皆有25宗，建造業佔大部分。每組冷冰數字背後，涉及的是一條條寶貴生命，以及一個個因事故而支離破碎的家庭。每次出事後，當局一般都會表示「深切慰問」、「高度關注」，然而工人真正需要的，不是當局事後安撫慰問，而是以更實際更有力的措施，敦促僱主將職業安全放在首位。

工業意外頻生，部分僱主傾向歸咎工人沒有做足安全措施，諸如佩戴安全裝備；即使政府的職安宣傳，亦大多以工人為宣傳對象，然而除了工人，承建商和政府在職安問題上，亦有不可推卸的責任。建築工程判上判情况普遍，不少人關注政府將工程外判的同時，連帶也將安全責任一併外判。關注勞工權益人士質疑，承建商和分判商緊張工程進度，卻沒有在職安方面投放足夠資源，工地主管為配合趕工，對於安全風險亦容易掉以輕心。若不改變這種「重效率多於重安全」的文化，嚴重工業意外只怕還會一再上演。

修例加重罰則

更須加強執管

香港職安健法例罰則廿年未改，政府最近提出修例加重刑罰，罔顧後果並導致工人死亡的僱主，最高罰款額由50萬大幅增至1000萬元，並可判處3年監禁。相關修訂可以加強阻嚇力，愈早落實愈好。另外，當局亦要在監管巡查方面多下工夫。勞工處近年雖已增聘職業安全主任，加強工地巡查，可是成效卻遭質疑。有關注團體稱，職安主任名義上是突擊檢查，但在進入地盤之前，往往已有人向地盤人員「通風報信」應付檢查，就算巡查發現有潛在風險，通常也只是發告票警告了事，勞工處人員一離開，地盤又繼續照常開工。當局職安巡查，單是增加次數並不足夠，還要全面透徹、從嚴執管，否則只會被視作例行公事走過場。

本港建造業青黃不接，經驗豐富老手退休，願意入行的年輕新人有限。未來10年，政府需要大興土木，全力造地建屋，大量基建配套工程需要上馬，若無法有效解決人手問題，不僅影響工程推進，趕工情况變本加厲，更有可能導致更多嚴重工業意外發生，當局需要從人力政策入手，及早處理相關問題。大部分工業意外，其實都是源於低級錯誤，絕對可以避免，關鍵是提高職安意識，政府、僱主和工人各有責任。今次天秤倒塌事故，傷亡代價沉重，當局必須認真檢討，提高工地安全標準，要求全港大小工程承建商和分判商克盡責任，保障員工安全。

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