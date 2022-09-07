社評：猴痘輸入個案首現 疫苗採購快馬加鞭

猴痘雖非新冠

不能掉以輕心

猴痘發現已久，過去主要在中非及西非出現，鮮有在其他地方傳播，直至今年春末夏初，歐洲出現猴痘病例後，病毒開始蔓延。病例初期集中在歐洲，其後變成美國病例最多，紐約州更於7月底宣布進入公共衛生緊急狀態。世衛最新數據顯示，這一波猴痘潮，至少有5.3萬宗感染個案，當中美國佔36%，西班牙、法國、德國、英國這4個歐洲國家合計佔32%；另外巴西也有逾5000宗，僅比第二多的西班牙略少。在亞洲，新加坡、菲律賓、泰國、日本、韓國等近月亦有零星個案。香港發現病例，其實只是時間問題。

根據衛生防護中心昨天公布的資料，本港首宗猴痘輸入個案，患者是一名30歲男子，之前到過加拿大及美國，前天由菲律賓抵港，在檢疫酒店感到不適送院，現正接受隔離，當局會通知世衛及內地衛生部門，同時強調患者無進入社區，亦無密切接觸者。

猴痘會導致皮膚病變、淋巴腫大，病人也可能出現類似流感的症狀，病情嚴重可致死亡。今年7月，世衛決定將猴痘列為最高警戒級別公共衛生事件，與新冠病毒及小兒麻痹症，並列為目前生效中的PHEIC，主因是猴痘在全球快速傳播，短短3個月內先後在70多國發現病例。本港發現首宗輸入病例，可視為一個警號，不要掉以輕心，然而猴痘並非新冠病毒，反應過度，並無必要。

猴痘作為非洲一些地區的風土病，死亡率不低。有統計顯示，今年上半年，非洲錄得約1500宗，逾60人死亡。不過根據世衛數據，近月在非洲以外地區爆發的猴痘疫情，死亡個案不多，大約只有10宗。相比之下，今年以來，全球死於新冠疫情的患者已超過100萬人。猴痘主要經由接觸傳播，歐美這一波疫潮的感染者，多為男同性戀者，料屬性接觸傳播；美國有兒童感染猴痘，當局相信是透過擁抱、餵食或接觸毛巾器皿等共用物品而感染。猴痘傳播力無法跟新冠病毒相比，世衛現階段不建議大規模接種猴痘疫苗，僅主張為高風險人士，諸如醫護人員及有多重性伴侶者打針，原因亦在於此。香港當下首要公共衛生任務，一定是應付新冠疫情，然而這不等於可以無視世衛忠告、不當猴痘威脅是一回事。

在美國，猴痘持續擴散，全國50州都出現病例，總統首席醫學顧問福奇認為當地確診宗數「很可能被低估」，必須嚴肅應對疫情；藥管局前局長戈特利布更將美國猴痘蔓延情况，跟美國新冠疫情爆發初期相比，批評當局又犯下相同錯誤，沒有及早加強檢測防範。猴痘潛伏期長達21日，這次有抵港人士在入住檢疫酒店期間發現感染猴痘，有巧合成分，當局需要做好猴痘遲早會在社區出現的準備，務求一有發現就能迅速應對。

洽購疫苗磋商中

一鳥在手最重要

港府表示已為猴痘爆發做好準備，包括預留設施供密切接觸者檢疫，醫管局亦有制定應變方案，需要時會啓動緊急應變指揮中心，調動公院牀位。應付傳染病，最重要是有合適藥物和疫苗。對猴痘有效的抗病毒藥物中，西多福韋已在香港註冊，並一直有用於治療其他病毒感染；疫苗方面，衛生署轄下聯合科學委員會早前建議，可以為曾經接觸猴痘個案者等，接種第三代天花疫苗，惟本港沒有相關疫苗，需要向外採購，港府透露正與美國相關藥廠作最後商討，希望本月內入口首批疫苗。

新冠病毒大流行，突顯全球抗疫資源分配不公，西方富國可以輕易購得大量新冠疫苗，部分發展中國家至今仍有很多人無針打。當下猴痘蔓延，不公平問題同樣明顯。有非洲科學家不滿，猴痘影響非洲地區多年，過去從未獲得國際社會重視，現在發達國家受到影響，卻馬上成為公共衛生緊急事件。現時全球只有很少藥廠生產可抗猴痘的疫苗，近月歐美富國紛紛大手搶購來為高風險群組接種，其他國家地區不易問津。港府未有披露採購細節，包括價錢、貨量及付運時間，一天未作實，始終有變數。一鳥在手勝過百鳥在林，港府應爭取盡快有猴痘疫苗到手，再視乎貨量，按優次為高風險人士接種。

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