社評：虐兒致死一宗嫌多 強制舉報加速立法

虐童命案殷鑑不遠

男童受虐有迹可尋

2018年5歲女童虐待致死案，無辜稚子遭生父及繼母毒手，虐待情節駭人聽聞，兩人最終謀殺罪成，判囚終身，涉案外婆亦因殘暴對待兒童罪成，判囚5年。案件在社會引起很大迴響，要求採取更有力措施防止虐兒的呼聲高漲。上訴庭今年8月駁回被告上訴申請，法官也就現行虐兒法例刑期上限表達關注，希望當局提高刑罰，然而當局修例防止虐兒，進展緩慢。5歲女童虐兒慘案殷鑑不遠，近日又有5歲男童疑因虐待致死，33歲懷孕母親被控謀殺，死者姨母則涉忽略看管被捕。

遇害男童跟母親及姊弟居於深水埗劏房，上周六家中昏迷，送院不治。男童死因須驗屍確認，根據警方說法，死者疑似長期受虐，身上有30多處可疑傷痕，有新傷有舊患，面部多處瘀黑，照片顯示今年初男童外觀仍然健康，未似死時那樣瘦骨嶙峋，估計虐待情况自第五波疫情開始。初步資料顯示，死者生前發展遲緩，易發脾氣，其母親打散工維生，同樣有情緒問題，至於生父則甚少往來。每宗虐兒悲劇，背後都有一個坎坷家庭故事，具體情節不盡相同，但亦不乏共同點，例如知情親人袖手旁觀、左鄰右里不聞不問、校方及社工錯過蛛絲馬迹未能及時制止，等等。當年5歲女童虐待案如是，今次5歲男童喪命看來亦有類似情况。

5歲女童虐兒命案後，教育局修訂了懷疑個案申報機制，若幼稚園發現學生連續7日無故或在可疑情况下缺席課堂，必須向局方通報。今次5歲男童遇害卻令人關注，相關修訂是否起到應有作用。根據初步調查，死者今年1月仍有上面授課，第五波疫情大爆發後，幼稚園改為網課，遇害男童長期缺席，其母以「兒子不在家」等原因解釋，及至恢復面授後，則稱兒子可能轉校，未再上學。遇害男童個案，涉事幼稚園有否通報、教育局有否跟進，外界暫時並不清楚。

社署確認，涉案家庭一直有社工跟進。有指涉事母親抗拒接受服務，不願與社工接觸，惟正如關注虐兒團體所言，社工仍可設法安排見面，或以送物資等理由探訪。另外，死者與家人居於劏房，倘若經常有虐打哭喊情况，鄰居理應有所耳聞，協助看管受害男童的親朋亦應知情。社署數字顯示，近年虐兒個案有上升趨勢，去年達1367宗，是2005年以來最多，今年上半年則有689宗，高於去年同期。稚子不懂求救，但嚴重虐兒案必有很多迹象線索，悲劇一再重演，突顯當局必須採取更有效的措施。

早日落實強制舉報

指引培訓不可或缺

立法強制舉報虐兒，社會討論多年，遲遲未落實。法改會去年建議增設「沒有保護罪」，若照顧者知情不報，沒有採取步驟保護兒童免受虐待，可以追究刑責。及至今年初，勞福局交代強制舉報立法時間表，提到下半年將就強制舉報門檻、舉報渠道、涵蓋哪些行業從業員等，諮詢不同界別持份者，目標是明年上半年向立法會提交法案。社福界首場諮詢會，定於本周舉行。強制舉報機制，可以提高相關專業人士對虐兒個案敏感度，當局擬以「有迫切風險造成嚴重傷害」，作為舉報準則，業界人士擔心定義模糊，當局有責任回應業界關切，釋除法律疑慮，然而兒童身心脆弱，舉報懷疑虐兒，從緊一些始終比掉以輕心為好。

業界持份者關注，強制舉報或會造成「濫報」，影響無辜者，破壞前線教師或社工與涉事家庭的關係，亦有人擔心一時搞錯或走漏，招惹官非。其實強制通報懷疑虐兒個案，全球已有數十國家立法落實，本港可以參考外地做法，例如訂明相關人士只要「真誠報告」（report in good faith），不論結果為何，都可免遭法律追究。立法強制舉報虐兒，已然拖得太久，為免夜長夢多，當局完成諮詢後，應加快修例，力爭今年底向立法會提交草案。與此同時，政府亦須提供相應配套，包括為社工、教師、醫療人員等制訂清晰指引，以及提供所需培訓，協助他們掌握虐兒蛛絲馬迹，若遇不合作情况也懂得如何處理。如何照顧發展遲緩等有特殊需要的兒童，基層家庭未必有充足資源及相關知識，當局需要提供更多支援服務，減輕家長壓力。

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