社評：整頓政府街市亂象 食環規管須有章法

知名排檔終止租約

反思執管所為何事

東寶小館雖是食環街市大牌檔，但名氣不遜於大集團食肆，吸引不少名人光顧，就連旅發局網頁亦向遊客推介，形容小館是一家極受歡迎的餐廳，隱身於一個熟食市場。東寶小館經營近30年，充滿地道特色，上周因食環署終止租約被迫結業，不少熟客均感可惜。小館方面表示，過去多年一直以同一方式營運，沒料到突然被指違反租約，認為當局「搬龍門」，又指「終止租約通知書」要求一周內交還攤檔，時間倉卒，不近人情。食環署則強調，他們是根據租約條款辦事，更有跟足程序，承租人若不滿決定，可在「終止租約通知書」發出日期起計30天內，以書面方式上訴。

根據食環街市攤檔租約，承租人須以獨資經營者身分經營攤檔，不得轉讓、租讓、分租或放棄管有該攤檔，若發現違反租約情况，署方會發出書面通知，承租人可作申述，署方審視後，如認為違反租約證據充分，將發出「終止租約通知書」，要求承租人7日後交還攤檔。2018年，申訴專員公署曾就食環街市攤檔租務管理，發表調查報告， 批評食環署執管寬鬆，當中提及街市有「分租攤檔」問題，承租人租賃攤檔數目不設限制，容易助長濫用。食環署其後表示，將會切實執行街市日常營運管理規則。

回看東寶情况，小館的4個攤檔，最初分屬幾位相熟街坊，隨着各承租人老去，改為委託親屬或助手經營，4檔合而為一。小館負責人表示，他們原先以一間公司經營4個攤檔，因應「每檔必須獨資經營」規定，早前分拆為4間公司管理。不過承租人並非相關業務經營者的問題仍然存在。食環署稱，去年發現相關攤檔懷疑違規分租，調查顯示有承租人長期身處海外，長時間不在攤檔經營。根據租約條款，食環署當然有權「執正來做」，以違反租約為由即時收回攤檔。與此同時，當局亦要認真思考，加強執管所為何事，如何改善管理才是真正便商便民。

無心經營者未遭追究

有心經營商販被趕走

食環街市檔位租金一般較為便宜，理論上是小本經營者落腳好地方，現實卻是很多檔位長期空置，又或被無心經營者濫用，擅自改作其他用途，例如當作貨倉。開檔營業的商販疏疏落落，無法吸引人流，街市冷冷清清，儼如死場，商販自然無意租檔位經營，形成惡性循環。4年前申訴署調查報告提到，有承租人竟在一個食環街市，租了多達23個攤檔用來存貨，亦有檔戶違規將檔位改為冷藏庫或工場。食環署強調有跟進申訴署建議作出改善，然而最近有關注團體調查發現，全港食環街市空置檔位仍然多達1600個以上，平均空置率逾一成，個別街市甚至高達五六成，至於攤檔淪為貨倉的情况，亦依舊普遍。

食環街市作為民生設施，旨在服務居民，滿足街坊各類日常生活需要，而不是充當租戶的廉價貨倉或工場。食環署加強執管，重點應該是打擊這類扭曲街市存在價值的亂象，減少檔位空置及濫用，設法將街市搞活，做到旺丁又旺財。東寶小館遭終止租約，北角渣華道街市突然失去一個能夠吸引大量人流的「台柱」，無可避免比之前冷清，即使署方強調這是依法辦事，難免有市民會問，為何一些無心經營的承租者濫用檔位未被追究，有心經營的商販卻被趕走。

很多食環街市都有一定歲月，部分檔主經營數十年，年紀老邁，委任登記助手代為經營檔位，情况普遍，東寶小館不過是其中之一。倘若食環署決定從嚴執管，相信會有很多街市攤檔出事，大規模終止租約，對商販、街市以至居民影響甚大；倘若署方只向個別檔戶開刀，則有可能惹來「有選擇執管」的質疑。政府整頓食環街市亂象，除了加強執管，還要有通盤計劃，半吊子的處理，只會衍生更多問題，不但無助改善管理，反而給搞活街市開倒車。

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