社評：台對無人機開首槍 拉抬選情京不上當

實彈射擊民用航拍機

炒作大幅加軍費開支

台灣軍方稱，針對大陸無人機近期頻繁飛入，金門守軍8月30日至31日接連兩天以實彈驅離。由於這些民用航拍無人機，目標小移動快，射擊屢屢落空，台軍高層「大怒」，遂調派精銳狙擊手進駐，終於1日中午擊落一架。台軍明知飛臨上空的是民用航拍機，卻大張旗鼓地渲染威脅，與過往秉持的「備戰不求戰」低調態度，大相逕庭。

同時，台國防部上周提交的2023年預算，創下歷史新高，金額位居各部會之首，約佔台灣GDP總額2.4%。其中陸軍計劃增購在俄烏戰爭中大出鋒頭的美國「海馬斯」（HIMARS）多管火箭系統與戰術區域導彈。蔡英文強調，提高軍事預算，是用具體的行動聲援軍方，希望朝野共同支持。其實自蔡英文上台以來，台灣的軍費開支已連加6年，為何今次要高調炒作，甚至公開對美採購的武器種類，還特別與俄烏戰爭扣連？

種種反常恐怕都與選舉有關。台灣將於11月舉行包括縣市長、里長等在內的「九合一」選舉，雖是地方選舉，卻被視為蔡英文第二任期的期中考試，亦是2024年總統大選的前哨戰。目前，候選人登記已經截止。受疫情、治安、台海局勢惡化等影響，蔡英文的支持度低迷，一份最新民調顯示，66.6%的民眾對蔡政府的治安表現不滿意。在競選中，民進黨桃園市長候選人林智堅，被爆出論文抄襲醜聞，蔡英文竟下令全黨力挺，林最終被迫退選，對民進黨造成沉重打擊。加上從民進黨退黨參選的第三勢力嶄露頭角，令不滿蔡英文的綠營支持者有新的選擇，一般預料，民進黨要保住現有的7個執政縣市，十分艱難。

在此背景下，民進黨欲故技重施，操弄兩岸緊張話題來拉抬選情。不過，佩洛西訪台導致解放軍演習後，美國又有多批國會議員相繼訪台，依往例，民進黨本該從獲利，但台灣《遠見雜誌》的最新民調顯示，受訪者中76.7%認為佩洛西與美國會議員訪台，會增加兩岸開戰機率；72.4%認為他們訪台是為推銷武器等商業目的；63.6%民眾擔憂兩岸開戰。顯然多數民眾看穿，美國政客頻繁訪台，對台灣可能弊多於利。此外，經過最新一波台海危機，高達65.4%受訪者稱，對政府信任減少，22.2%表示無影響，僅10.8%稱增加對政府信任。

應對台海危機的首選之道，63.2%受訪者選擇應努力維持兩岸關係良好而無需多買武器，約20.5%的人認為需買更多武器，而認為「既要買武器又要打好關係」的受訪者約佔10.1%。與兩年前的民調對照，認為維持兩岸關係良好無需多買武器的比例，上升約12個百分點；主張增加軍購者，下降近20個百分點。

民進黨選情低迷難保七

炒兩岸話題今未必見效

由此可見，形勢比人強，民進黨今次操弄「兩岸牌」未必奏效。况且，在台海大棋局中，台灣從來也不是棋手。對於台軍槍擊大陸無人機一事，在北京，外交部只是批評台灣當局「渲染緊張氣氛，沒有任何意義」；在華府，白宮和國務院官員除批評大陸在台海的「脅迫行為」外，也重申「一中政策」以及反對單方面改變現狀。

對北京來說，利用今次軍演建立起來的台海新常態不會輕易改變，更不會隨台灣的節奏起舞，墮入民進黨陷阱，以牢牢掌控兩岸大局的主動權。對美國來說，「以台制華」已是兩黨共識、既定國策，但不能被「棋子」台灣牽着鼻子走。剛宣布的11億美元對台軍售，已經是拜登政府上台不足兩年的第六次。下一步，打「台灣牌」的焦點將是本月復會的國會審議《2022台灣政策法》（Taiwan Policy Act of 2022）草案，該法案規定，4年內對台提供45億美元安全援助；承認台灣是「主要的非北約盟友」（a major non-NATO ally）；將駐美「台北經濟文化代表處」改名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office），美國駐台代表的任命，與駐其他國家大使一樣，需經國會通過。若該法通過，將是自1979年《與台灣關係法》以來美國對台政策的最全面調整，真正改變台海現狀。所以說，美國才是北京在台海棋局中的真正對手。

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