社評：管控手段漸次「溫柔」 新常態放寬看科學

嚴防死守措施不斷優化

原則不變也可以更柔化

經過近三年的嚴格防疫抗疫，內地的疫情得到有效防控，整體的疫情維持在可控範圍，而且精準防疫的措施也在不斷完善。過去一旦出現感染個案到三位數，都會實施「封城」，所有人不進不出，生產以及各種經濟活動都必須停止。上海封城兩個月，各種弊端表露無遺，有關方面也汲取教訓，可以見到的改變有兩個方面，一是各種準備工作盡量周全，二是嚴格管控手段保留靈活。

成都連續六天感染數字超過100，管控措施逐步加強，雖然仍然分高中低風險地區採取不同程度的管控手段，但保障民生的各種工作人員得到批准外出工作，巴士、地鐵雖然減少班次，但仍維持正常服務，加上有關部門提前從周邊地區加大物資採購量，所以民生得到保障。過去其他城市曾經出現沒有24小時核酸報告不能就醫，現在提前打好招呼，照顧孕婦和需要洗腎的病人，急症的病人可以在隔離區就診，這些都是吸教訓的改善之處。

成都和深圳的管控措施也有較為人性化的一面，高鐵、飛機雖然大幅減少班次，但沒有出現上月海南島般嚴禁旅客進出。人員離開還是採用「非必要不離開」的原則，過去的做法幾乎是一刀切的都是非必要，現在考慮個人的實際需要，只要有核酸檢測報告，也可以離開。過去層層加碼的現象十分嚴重，即使是低風險地區，小區也不讓外來人進入，現在已經改善，中風險地區雖然人不能出區，但在區內可以自由活動。

上海採取封城，及後這個政策改為「靜態管理」，這次成都又有新叫法「原則居家」，原則沒有變，但措施更靈活了，但從名稱上看，已經比較溫柔。在疫情得到控制的情况下，政府是應該更加柔性的，一旦疫情惡化，也不排除管控手段會收緊。這個一收一放，不應該是憑官員「拍腦袋」決定的，科學防疫，也不應該流於口號。

中國是一個14億人口的大國，這次出現小型爆發的成都與深圳，人口都超過兩千萬，一旦失控，後果堪虞。雖然現在流行的BA.5，傳播速度快，但重症率不高，關鍵問題還在於弱勢群體的安危，特別是老人，最新數據顯示，60歲以上接種2針疫苗達到85%，3針的達到66%，成績還不是十分理想，但風險最高的是80歲以上的群體，特別是在醫療設施資源不足的農村和偏遠地區，接種率不高意味着一旦出事，性命難保。

統一全國健康碼需中央統籌

放寬管控仍防疫需民眾配合

中國是一個幅員遼闊的國家，新冠疫情襲來令到全國上下措手不及，及後各種手段不斷建立，各省各市的健康碼遍地開花，卻又變成一種累贅，旅客每到一個地方都要辦一個健康碼，甚是麻煩。國家衛健委終於統籌出一個國家級的平台，能夠收集所有人的核酸檢測和接種疫苗紀錄，形成一個統一的數據庫，但還要花時間打通不同應用的部門和地方，才能讓這些統一的數據能夠共享互通。

防疫抗疫從毫無章法到周全的政策，經過了多番的周折，全體國民為之付出了必要和非必要的犧牲；一個政策從各自為政，甚至是層層加碼，經過了各級官員不斷總結經驗教訓，才能逐漸成為一個統一有序的政策；一個統一的政策，還需要打通各地方和各部門的藩籬，才能做到互通共享，利國便民。這些都是一場前所未見的突發疫情所致，也是一個大國必須付出的代價，各種過渡都有必要的程序，而值得檢視的是，如何才能做到更順利的過渡。

應對疫情，國際上沒有一個國家能夠給出一個「完美」的模式或者經驗，中國也在摸着石頭過河，但隨着病毒對人類帶來的威脅逐步降低，任何國家終歸也不會讓國民天天過着嚴防死守的日子，逐步放寬管控措施是大趨勢。但從逐步嚴謹到逐步放寬也都必須經過一個過程，也都需要教育國民加以配合才能事半功倍。

防疫新常態的過渡，需要國家加大透明度，讓民眾從科學數據中認識到知所進退之道，現在公布接種率的數字還不夠詳盡，各個年齡段的細化數字欠奉，重症率以及死亡率當中接種疫苗率的數據缺乏，隔離期間第幾天檢測出陽性數字，以及隔離7天後發現陽性的個案有多少等等數據也沒有公布。

政府不斷重申防疫抗疫要科學，數字最能說明問題，也是教育民眾最好的工具，要鼓勵國民特別是老人接種疫苗，以至適應放寬管控措施但配合有效防疫，都應該用科學手段說明問題。

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