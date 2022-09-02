社評：「逆向隔離」促往來 取信內地最關鍵

粵港設立專組磋商

「有限通關」踏前一步

粵港兩地政府高層昨天舉行網上會議，同意設立13個粵港合作專班，涵蓋防疫通關、北部都會區、南沙方案等範疇，加強兩地合作，當中又以檢疫隔離問題最受關注。內地外防輸入奉行「7+3」制度，即7日指定酒店隔離、3日家居檢疫。近月本港一些政黨以至政府專家顧問均提到，可以考慮將一些閒置的社區隔離設施，特別是毗鄰深圳的河套區隔離設施，改為「健康驛站」（內地對檢疫酒店的稱謂），讓北上港人先在這些驛站隔離7天，再以閉環形式踏足粵深，而不是抵達內地才開始隔離，有關做法因此稱為「逆向隔離」。根據昨天李家超說法，粵深當局都支持「逆向隔離」倡議，同意與港府成立專班商討細節。

香港疫情復熾，本地新增感染個案昨天突破1萬，是近5個月以來首次。最近粵深亦見疫情，廣州和深圳皆要針對個別區域，採取封控措施，受影響民眾多有怨言，亦關注病毒輸入源頭是否香港。李家超原定本周三訪問廣東，惟出發前夕突然告吹，改為網上會議，外界紛紛揣測，原因究竟是因為粵深疫情再現，還是跟香港疫情加劇、港府高官相繼中招的關係更大。香港與內地疫情水平差距太大，粵深對擴大兩地人員來往步步為營，港粵兩地政府同意就「逆向隔離」研究磋商，已是踏出了重要一步，但願早日水到渠成。

香港是國際都會，對外通關聯通世界，事關發展定位，當然重要，然而香港與內地在多方面緊扣相連，與內地通關，事關民生與發展基礎，若要發揮香港獨特性，兩邊都要推進通關。新政府上台以來，叫停航班熔斷機制、抵港檢疫門檻放寬為「3＋4」，對外通關已見進展，對內通關尚要急起直追。內地抗疫事關14億人，須以大局為重，未來一段時間，相信仍會堅持動態清零，認為10月中共二十大後內地會馬上放寬通關，未免一廂情願。香港早已不存在清零的可能，無望與內地免檢疫通關，但仍可設法簡化或調整檢疫程序，爭取「有限度通關」，在不增加內地疫情風險下，擴大往來兩地的大門，同時為市民北上減少不便。「逆向隔離」是眼前最有機會成事的突破點，港府需要積極配合內地，確保細節安排能令內地放心。

目前經深圳灣口岸到內地的旅客，必須先在網上預約內地「健康驛站」，但每日過關配額只得2000個，供不應求，需要抽籤分配。全港現有9個社區隔離設施，合共提供約5萬牀位，以竹篙灣和河套區的規模最大，各有牀位約萬。河套區隔離設施由內地援建，5月落成以來一直閒置，不如早日改為港版健康驛站，倘若成事，不僅可以善用中央支援，每日也可變相增加千多個通關配額，即使仍然遠遠無法滿足龐大需求，仍可幫到不少急於北上的市民。至於應否調撥更多隔離設施作為驛站，則要視乎本地疫情走勢，倘若持續攀升、高位徘徊，港府當然要預留多些社區隔離設施；對粵深而言，「逆向隔離」作為試點計劃，未有十足信心前，估計也不會貿然接受太多港人循此方式北上。

爭取內地信任

港需壓制疫情

由檢疫隔離到核酸檢測，香港與內地標準有別，若要落實「逆向隔離」，必須先處理銜接問題。舉例說，本港核酸檢測，Ct值在30以上即屬陰性，但按內地規定，感染者Ct值必須達到35或以上，才可解除隔離，標準比香港為嚴。港版健康驛站在核酸檢測方面，無可避免要跟從內地標準；另外，本港驛站職員若須閉環管理，執行料有難度，兩地如何處理也是一個問題；為了取信內地，本港驛站運作，可能要接受內地衛健委定期派員視察甚至協助管理，凡此種種都是需要理順的問題。

本港設驛站能否成事，關鍵在於符合內地防疫要求，主動權在內地一邊，是必須承認的現實。香港疫情遠甚於內地，來往兩地之門能夠擴闊多少，取決於內地對香港防疫信任度，如果新增感染個案天天上萬，很難叫內地放心。香港若想爭取與內地「有限度通關」，就要設法控制本地疫情水平，不能躺平。

■歡迎回應editorial@mingpao.com