社評：開學做好防疫準備 打第三針事不宜遲

暫停面授影響大

當局須設法避免

新冠變異病毒株Omicron BA.4和BA.5在香港成為主流，數據分析推算，單是BA.5已佔感染個案46%，超越今年初第五波高峰期流行的BA.2.2。BA.4和BA.5傳播力之強，甚於BA.2.2，近期本港疫情加劇，與這兩款變異病毒株蔓延息息相關。最近兩周，本地每日新增感染個案急增近倍，達到8000至9000宗水平，政府專家顧問根據外國經驗，估計BA.4和BA.5佔感染個案比例將增至八九成，屆時疫情才會回落，意味今輪疫情遠未見頂，每日新增感染人數，未來一兩個月有可能升見1.5萬至2萬宗水平。全港學生要在疫情復熾下開學，難言理想，然而暫停面授改上網課，絕對是下下之策。

香港付出沉重代價，捱過今年初疫情高峰，近月再踏復常之路，社會上下不想見到防疫措施再度收緊，中小學課堂面授，尤其不能走回頭路。疫下學校課時減少，面授教育時斷時續，不僅嚴重影響教學進度，亦妨礙學生過正常校園生活及參與課外活動，不利人際關係發展。面授課堂非網課所能取代，觀乎暑假前的情况，學生感染比率與其他人口相比，並無太大分別，亦無爆發大型學校群組，只要做好防疫工夫，學校環境其實相對安全。政府強調精準防疫，一刀切暫停面授課堂，必須設法避免。

當然，全港尚有數以十萬計長幼未打夠針，3至11歲兒童兩針接種率只得66%，3歲以下接種過新冠疫苗的幼兒，更只得一成。部分家庭一家數口，子女既有中學生，亦有小學生甚至幼兒，一旦有人染疫，隨時舉家中招，危及未打夠針的家庭成員。本港中小學未嘗在每日新增感染個案過萬的情况下面授上課，新一輪疫情來勢洶洶，對學校是一次考驗，小心駛得萬年船，校園迎接新學年，防疫工夫可以做得更好。

今年5月全港中小學陸續恢復半日面授，學生每天上課前做快測，已成指定動作。暑假將盡，開課在即，教育局促請全港中小學師生職員，提早於開學前兩日起做快測，旨在盡早找出陽性個案，減低染疫師生將病毒帶回學校的風險，雖然無法保證滴水不漏，但作為防禦措施，有做總好過不做，論代價和不便，其實亦相當有限。

與小學生相比，中學生整體疫苗接種率，無疑較為理想。現時本港12至19歲青少年兩針率超過95%，根據政府規定，個別中學的師生疫苗接種情况若達指定門檻，校方可以申請將半日面授改為全日面授。教育局資料顯示，上學年申請恢復全日面授的中學，合共242間，它們皆達到當局的要求，即所有教職員皆符合疫苗通行證要求，以及全校或相關級別學生有九成完成兩針接種。鑑於近期疫情復熾，教育局向全港中學發出開學指引，提出多項防疫把關措施，除了每月透過問卷了解各校師生接種率、推出「學校疫苗接種」嘉許計劃鼓勵打針，還提高了恢復全日面授的打針門檻。11月起，全港中學若想申請或繼續全日面授，全校或相關級別學生要有九成打足三針。

中學生課業繁重，愈早恢復全日面授愈好；高中生要準備應付DSE，全日面授尤其重要。現時一般市民光顧食肆，必須有疫苗通行證，證明打足三針。全日面授意味不少學生可能會外出午膳，從劃一要求的角度，當局將全日面授打針門檻，與疫苗通要求看齊，亦屬合理。新冠疫苗無法防止感染，但打夠針的感染者，病毒量一般較低，對他人危害相對亦低一些。現在距離第五波疫情最高峰差不多有半年，不少康復者的抗體水平已顯著回落，未打第三針的人，應該早日接種加強保護。本港12至19歲青少年三針率目前只有53%，未算理想，當局以三針作為全日面授門檻，除了有助校園抗疫，更可幫香港「谷針」，鞏固防疫屏障。

鼓勵中學生打針

鞏固港防疫屏障

世衛日前公布，根據各地官方數字，今年以來，全球疫下亡魂突破100萬，形容這不是「負責任」的與病毒共存。香港抗疫不愁無針，關鍵是如何盡量提高疫苗接種率。對於已打兩針的中學生而言，說服他們打第三針，相信不會有很大困難，惟小部分家長及學生對打針仍有疑慮，當局應一邊說之以理，一邊設法提供誘因，鼓勵打針。容許學生除口罩參加課外活動，例如吹奏樂器或游泳等，是鼓勵學生打針的誘因。當局是否需要因應疫情復熾，一刀切停止所有除口罩的學校課外活動，可以視乎開學後的情况，謀定而後動。

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