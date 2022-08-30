社評：唐山打人案兇徒公訴 包庇罪犯徇私警扣查

歹徒公然行兇視法律如無物

唐山警察撒謊導致異地審理

今年6月10日凌晨，4名女子在唐山市一間燒烤店用餐，其中一人遭到陌生男子非禮，受害人反抗，反遭涉嫌非禮者毆打，後來4名女子分別遭到兇徒9人在餐廳內、外，以及拖到後巷，連續毆打長達7分鐘。打人者揚長而去，警察接到報警後28分鐘才到達距離800米的現場。整個過程被旁觀者拍攝成視頻並公之於眾，全國嘩然。

打人者在公眾場合肆意非禮婦女，在眾目睽睽之下，長時間毆打毫無招架能力的女子，拳打腳踢的兇殘程度，猶如猛獸暴打羔羊，令人髮指。更令人瞠目結舌的是，兇徒視法律如無物，信心滿滿的認為自己不會受到法律制裁。

這些兇徒被捕後，新案前科一起查，發現過去10年犯案纍纍，包括以暴力、威脅等手段，非法拘禁他人、聚眾毆鬥、故意傷害、開設賭場、搶劫、銷贓、協助網路犯罪等等，「惡貫滿盈」的罪犯能夠長期逍遙法外，如果沒有保護傘，是不敢如此囂張的。

唐山市公安局在處置該案時，不敢置全國輿論於不顧，不但迅速追捕兇徒，並在事發兩天後將涉案地區公安分局局長停職調查，試圖爭取公眾信任，但一切為時已晚。介入調查的上級機關，河北省公安廳責令鄰近的廊坊市公安接管調查此案，以防受到干預。

廊坊市公安以及檢察機關昨天公布調查結果，除參與毆打餐廳食客的9名疑犯外，共緝捕了28人，控告他們參與「惡勢力」集團，尋釁滋事，若罪名成立，數罪並罰，主犯可能被判無期徒刑，從犯最低刑期是3年監禁。他們是否罪有應得，待法庭審理。

惡勢力橫行於市，古今中外都有，唐山市這股惡勢力能夠長期存在，而且明目張膽的程度，有點讓人詫異。更加令人不解的是，中共致力打擊貪污腐敗，雷厲風行，打掉大小貪官無數，唐山市仍然有公安人員敢充當保護傘，則令人十分詫異。

同時公布的案情，15名唐山市公職人員被查，其中8人仍然被拘留，他們的官職最高是副區長兼公安分局局長，5名屬3間派出所的現任和前任所長，其餘是交通警察警長和初級警察。他們被指涉嫌濫用職權、徇私枉法、行賄受賄等。從低級到高級公安人員，顯示有人接受兇徒賄賂，並向上級行賄，而有前任所長涉案，說明犯罪行為跨越長時間，徇私枉法則可能涉及包庇罪犯。

公職人員被指的違法行為，詳情還有待進一步公布，但事發時的一些細節，至今還沒有被澄清。打人案的公安分局曾公開表示，接到報案後警察5分鐘到達現場處理，事後被證實是28分鐘。警方竟敢公開撒謊，唐山市公安機關的公信力蕩然無存，同時也引發網民編造故事，包括被打女子曾經被強姦等等，雖然不符事實的部分事後被當事人公開否認，但一度引起魚目混珠。

警方執法過程都有詳細報告記錄的要求，這些內部指引和紀錄，一般來說是由公安機關內部逐級監督，如果是廉潔奉公的辦案，這種做法當然無可厚非，但遇到具爭議的案件，如何保證執法程序公平公正，以及受到外部監督，引起人們關注。

此案全國矚目，是因為打人過程的視頻在網上流傳，犯罪紀錄以及輿論壓力，起到了外部監督的功能。雖然現在人人有手機，拍攝視頻毋須經過訓練，這種監督功能將會更加普遍，可是，輿論成為監督功能畢竟還有一定的偶然性，萬一某時某地的旁觀者並非「好事之徒」，沒有打人視頻紀錄流出，及後的異地監督和嚴謹執法就可能都不會發生。

輿論監督警察秉公辦案

外部監督機制有待完善

警察接受外部監督，可以提高公眾對公安機關的信任，並且能夠阻嚇還敢於頂風作案的警察。這個機制何時得到改善，公眾翹首以待，但科技手段肯定可以加速建立監督機制。

公安部去年曾召開會議，要求全國落實警察佩戴執法記錄儀，並且要做到「常態化開展網上辦案、同步監督管理」。至於何時能夠全面落實這個目標，公安部沒有許下承諾，一旦警察都執行記錄辦案過程，並在網上公開視頻紀錄，很多爭議便會在公眾的雪亮眼睛中化解。

唐山市打人案，最新公布的惡勢力劣迹，以及公安人員「職務犯罪」的細節，聳人聽聞，這次辦案過程嚴謹有序，司法機關將兇徒繩之以法，令公義得到彰顯，當然有助於提高民眾對政府的信任，但如何保證處理每一宗案件都能做到這般的透明度，還有待更多的案例去證明。

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