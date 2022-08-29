社評：搶人才用搶的手段 特首赴粵搶科技人

發展創科國際競爭不能坐等人才

香港人才外流增屋漏更遭連夜雨

發展創科中心是全球很多城市的目標，香港有大學的科研力量和國際市場聯繫，也不缺資金，唯獨人才不足。大學在學科設置上未能及時調整，所謂船大掉頭難，在短時間內扭轉乾坤不容易。另一個重要因素是近年香港人才流出問題嚴重，令香港的勞動力人口普遍下降，高科技人才更加是「買少見少」，遭遇屋漏更遭連夜雨的打擊。

創科是新興產業，人才是全球搶手貨，依靠本地大學培養不可能追上時代步伐，引進外來人才是必由之路。特區政府也推出種類繁多的吸引人才政策，分別有「非本地畢業生留港就業安排」、「優秀人才入境計劃」、「輸入內地人才計劃」等等，針對高科技與創科的有「科技人才入境計劃」、「粵港科技合作資助計劃」和「內地與香港聯合資助計劃」等等，但一直未能如願地吸引人才來港，2020年公布的數字顯示，生物科技類只有21人成功申請，資訊科技類只有225人，而且月薪4萬元以下的佔66%，僱主資本100萬元以下的達到74%，從數字看，能吸引來港的人才，資歷並不高。

吸引人才計劃成績不如理想，原因很簡單，就是申請條件過於苛刻，有人數限制的配額制度，其中一些計劃還要求有本地僱員與引進人才的比例限制，必須達到一對三；也有要求申請公司的資本必須達到一定水平。對於中層人員，除薪酬條件外，還有攜帶家眷以及子女就讀問題，以至這些人才在港工作期間，如果要到外國出差，是否需要返回內地申請，政策都含糊。最不合實際的限制是學歷要求，「科技人才入境計劃」要求申請者必須是國際排名前100的大學畢業生，入選的內地大學是清華、北大、復旦、浙大和上海交大，這些大學的尖子，香港對他們的吸引力是什麼？

特首李家超表示，香港一定會搶人才，包括優質的、香港缺乏的，涉及醫療、創科等範疇。他日前在施政報告諮詢大會上表示，優才計劃吸引人才不足，應該效法內地和外國增加誘因，比如住屋和稅務政策等。

搶人才是必須的，問題是香港有沒有優越條件去搶，瞄準什麼地區目標去搶哪一類人才？香港是國際交匯中心，國際人才也願意到香港大展拳腳，尤其是國際企業在香港設置分部，也會從國際職場招聘，惟近年疫情，「國際人才供應鏈」斷裂，或者可以遠程工作而毋須來港，但關鍵問題是高科技人才是國際搶手貨，沒有更佳的條件，難以吸引他們來港。同樣的原因對內地人才來港也有影響。

稅務負擔應該問題不大，因為香港的稅制簡單，稅率不高，導致可支配收入低的原因是住房成本奇高，「團結香港基金」發表的研究報告顯示，六成持工作簽證來港的內地人士，選擇離開香港的主要原因，是居住環境不佳。特區政府也注意到這個問題，曾提出仿效內地一些城市搶人才的做法，興辦「青年人才公寓」，但至今只有一個項目落成，提供500個單位。

既然競爭條件未盡人意，就應該大幅放寬限制，現時對配額、公司資本、畢業學校國際排名以及本地僱員與引進人才比例等等限制，應予全面放寬。其實，人才也有市場，特別是一些稀缺人才，更應該隨行就市，而香港發展國際創科中心，除了為香港增添發展方向、改變經濟結構過於單一的目標外，還有一個依託粵港澳大灣區融入國家發展大局的目的。因此，吸引人才也應該服膺這個大方向，到廣東搶人才可收一舉兩得的效果。

擁穗深戶籍創科經驗人才

助香港擴充人才庫到灣區

瞄準廣東作為搶人才的目標地區，並非一定是惡性競爭，香港仍有獨特的條件，吸引內地創科企業選擇在香港設立分支機構，而目前香港吸納人才的限制，反而成為企業設立分支機構的障礙，放寬限制對於吸引企業和人才落戶香港，相得益彰，而且企業跟大灣區有千絲萬縷的關係，搶人才來港也有助於融入大灣區。

放寬限制後，可以要求只要有廣州和深圳戶籍，擁有創科工作經驗，就可以自由來港應聘創科企業，特區政府只要給他們工作簽證，並且在港工作期間，自由往返內地與香港，以及香港與外國，做一個真正的大灣區人，既可充實香港人才庫，也可將人才庫延伸至大灣區。這樣的做法，或許會被認為是過於進取，但既然要搶人才，就必須徹底打破各種不利於輸入人才的藩籬，更加主動積極才能達到預期目的。

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