社評：中美協議落實有變數 香港獨特地位獲肯定

中美就在美上市中資公司的審計監管分歧，10年前PCAOB就曾經應中方邀請，入境內地觀察中證監對會計事務所的檢查。從那時起雙方就產生了各種監管分歧，焦點在於因涉及機密、敏感信息，中方拒絕PCAOB審查一些大型國企、科企公司的審計底稿。2020年12月，在對華發起貿易戰兩年後，特朗普簽署了《外國公司問責法》，該法案規定：如果上了特定黑名單的會計師事務所，連續3年都未接受PCAOB檢查，那麼由其審核的上市公司股票，將在美國市場退市或停止場外交易。隨後，PCAOB將向其註冊中國內地和香港會計師事務所全部列入黑名單。截至上周五，已經有128間中國公司被列入可能會被除牌的名單中，阿里巴巴、百度、嗶哩嗶哩、微博等均榜上有名。

中美監管分歧由來已久

雙方對協議理解差異大

在此背景下，中方一方面把涉及國家安全的企業從美國股市撤出，兩周前，中石油、中石化和上海石化以及中國人壽、中國鋁業宣布將從紐交所主動退市；另一方面對美方作出重大妥協，讓與國家安全關係不大的其餘中概股，接受美方監管要求，被認為是北京平衡國家安全與經濟利益的策略。

目前，有280多間中國公司在美國上市，30餘家內地會計師事務所在PCAOB註冊，為在美中資上市公司提供審計服務。據高盛集團3月估計，美國機構投資者持有的中資公司發行的美國存託憑證金額達2000億美元。由於美股市場估值更高，流動性更強，保留中概股在美上市，對投資者和上市公司有利，對中美雙方都有利。

不過，從事後的表態看，雙方對協議條文的理解差異很大。中證監強調，美方須透過中方監管部門獲取審計底稿等文件，「美方不能單獨入境對相關中國會計師事務所開展調查取證活動」，並說明「對於可能涉及少量敏感信息的處理和使用作出了明確約定」，「特別是針對個人信息等特定數據設置了專門的處理辦法」。而PCAOB則稱，根據協議，他們有權自行決定選擇其檢查和調查的公司，「無需與中國當局協商或提供意見」，其檢查員和調查員「可以根據需要保留信息」，並可與相關的所有人員面談並獲取證詞。PCAOB也承認「真正的考驗將是紙面上商定的文字，在實踐中是否轉化為完全的獲取」。

中美之間目前的政經大氣候，對協議的落實也影響巨大。2010年以來，美國共出現了約40間專做沽空中概股的機構。僅渾水公司（Muddy Waters Research）一間就成功令9家中概股退市，有認為如果PCAOB真能對中概股進行審查，這些沽空機構就該關門了。而有份推動《外國公司問責法》的美國參議員魯比奧，在中美協議達成後發聲明稱，他將確保該法全面有效落實。他深知該法的真正目的是全面打壓中國的，從而推動中美脫鈎。可見美國政治經濟領域，都有人不希望看到協議順利落實。

對香港來說，今次中美審計監管合作協議的意義在於，再度肯定了本港的獨特地位。美方曾稱，檢查人員必須在9月中旬前「到達現場」，以便在年底前完成審計檢查。PCAOB官員透露，由於內地嚴格的防疫措施，美國的首次檢查將在香港進行。據報道，中證監正在安排在美上市的公司與相關會計師事務所，將審計底稿以及其他相關數據從內地運來香港，供美方人員下個月檢查和調查。這意味着，香港會是中美審計監管合作協議的首個「現場」，既是對本港防疫政策的肯定，亦顯示雙方對香港特殊地位的認可。

首次現場檢查在香港

維護獨特地位有深意

很多在美上市的中資公司是由香港會計師事務所負責審計，所以，中證監在闡明中美協議的涵括範圍時，特別指出「中方提供協助的範圍也涉及部分為中概股提供審計服務、且審計底稿存放在內地的香港事務所」，既彰顯了香港專業團體的國際水準及地位，亦表示香港專業組織對國家的貢獻得到認可。

在近年的中美博弈中，美方對香港獨特地位一再打壓和貶損，但國家一直注意保持和維護香港的獨特地位。一年前，中央在人大常委會議表決在香港落實《反外國制裁法》的決議前夕，叫停議案，就有維持香港窗口的獨特作用等考量。箇中深意，在今次中美協議中或有體現，值得港人深思珍惜。

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