社評：小幅收緊保重點 復常之路勿中斷

保公營醫療系統是重點之一，本港公營醫療系統承擔九成的抗疫醫療服務，確診個案急增已對公立醫療系統造成壓力，現時有2000多名確診患者留醫，而每日新增300多人，顯示入院人數增速較快。醫管局日前已啟動第三階段病牀調動計劃，重啟亞博館新冠治療中心，並已削減約兩成非緊急服務。醫管局行政總裁高拔陞日前表示，若需再騰空多1000至2000張病牀，削減服務比率會增至四、五成，社會要付出很大代價。更不用說確診個案進一步增加，重症和死亡都可能上升。

保公院保長者成新重點

以免重蹈2月爆煲覆轍

政府應該汲取今年2月第五波疫情爆發之初公院急症室爆煲的經驗教訓，及早對全港醫療資源作精準的評估，做到心中有數，預備多套危機應變方案。私營醫療機構雖然響應政府號召，提供了364張病牀接收公院的非新冠病患，但成效不彰，目前使用率僅五成多，以盧寵茂的標準，13間私家醫院只有5間「合格」，因此，他呼籲私院業者履行「專業責任」。這當中的原因，有待公私營醫療機構進一步的磨合，改善協調。

醫護人手亦是一大問題。在全港確診個案上升的背景下，公立醫院的醫護亦頻頻「中招」，令醫護人手短缺雪上加霜，上周更出現醫護婚宴群組爆發，累計至少4間公院的11名醫生染疫。雖然醫護亦應有正常社交，但當此疫情嚴峻的「打仗」時期，醫者仁心，犧牲一點社交活動，加密檢測核酸次數，亦算是履行「專業責任」。

保住醫療系統，重點還是要保弱勢社群，即在新冠疫情下受最大威脅的長者。香港已是老齡化社會，全球最高的平均壽命，既是榮耀，亦帶來責任。目前，長者疫苗接種仍然落後，近三成長者未打針，如果他們染疫，死亡率最高或達16%。第五波疫情迄今已有逾9000人離世，其中絕大多數是長者。「老吾老以及人之老」，傳統文化令香港社會不能輕視長者的生命。政府因此規定，家中有確診染疫的長者，必須去社區隔離設施，也正是出於保護的目的。梁栢賢、袁國勇等專家就提議，在家中或設施中隔離陽性病例，同時將密切接觸者留在家中，將導致垂直傳播。對於未接種疫苗的高危人群，一旦其家庭成員呈陽性，則應考慮「逆向隔離」。關鍵是檢疫中心或社區隔離設施要對入住的長者，特別是患有慢性病的長者，提供適切的照護和幫助，而非一「隔」了之。

高官防疫應做市民表率

大型國際賽事觀察指標

近期接連有政府高官確診，昨日又有政務司副司長卓永興快測呈陽性，商務及經濟發展局長丘應樺初步確診。雖然高級官員感染，與整體社會確診數字上升、社區容易感染有關係，但作為香港的大腦、中樞，政府高官還應作全民抗疫的表率，理應在自我防護、定期檢測方面，有更高的要求。

此外，政府對於現有的防疫措施應該嚴格執行，無論「安心出行」還是「疫苗通行證」，以及針對入境人士的紅黃碼制度、社交距離措施等查驗，向未遵循強檢公告者發出定額罰款等，都要加強執法，將防疫措施的效用發揮到最大，還要提升核酸檢測能力，切斷社區隱形傳播鏈。

盧寵茂昨日在記者會上多次被問到，確診數去到多少才會考慮進一步收緊防疫限制措施，惟他僅含糊稱政府在「別無選擇之下」，只能收緊社交距離措施。正如專家所說，疫情現在呈指數級增長，進一步收緊社交距離沒有意義。雖然新冠病毒特別是Omicron變種是真實存在的健康威脅，但市民對長達兩年多的嚴苛防疫感到厭倦。復常之路在香港已經開啟，就不應該輕易走回頭。對於未來數月香港將舉辦的國際會議，盧寵茂亦稱政府有既定的豁免政策。觀察指標之一就是10月初的「香港世界桌球大師賽 」，外國選手能否以「氣泡形式」檢疫。疫情惡化，社會復常會得而復失。為此，政府和市民都有責任倍加珍惜。市民應積極配合防疫，主動減少聚集，做好個人衛生，政府則要加大「谷針」力度，加快提升「一老一幼」疫苗接種率，築牢群體防疫屏障，扭轉疫情反彈趨勢。

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