社評：李家超訪粵應顯誠意 促中央體諒通關復常

港復蘇經濟迫在眉睫

精準外防輸入有成效

香港作為一個高度外向型和開放的經濟體，兩年多來，與內地通關及海外的往來被按下「暫停鍵」，民生和經濟受到嚴重打擊。本月中政府再度降低今年全年經濟增長預測，為3個月內第二次，由5月時覆檢的1%至2%，向下修訂至收縮0.5%至增長0.5%。各大行及商會更將今年本港經濟預測，調低至收縮0.5%至收縮1.7%。各行各業在疫下掙扎求存，已是筋疲力盡，復蘇香港經濟民生迫在眉睫，不能等，也等不起，而與內地通關，是經濟全面復蘇必不可少的一環。

急民之所急，是港府當下最優先急務，對外靈活調整防疫措施，已經放寬了海外或台灣抵港人士的檢疫安排，由7天酒店隔離檢疫改為「3天酒店檢疫+4天健康監測」，同時推出安心出行「紅黃碼」制度。數據顯示，實行「3+4」檢疫制度之後，輸入個案並未對本地疫情造成額外負擔，證明精準的外防輸入策略成功有效。昨日起，為期兩周的新一輪社交距離措施生效，政府進一步放寬進入會展場地限制，讓從海外或台灣抵港人士於「黃碼」期間，在符合特定要求下，可參與「企業對企業」會議及展覽。

由於香港特殊的地理位置及與內地的緊密關係，與內地的通關便利，始終是香港市民乃至國際商賈的最大訴求。「封關」兩年多，對香港各界都造成極大的不便。考慮到兩地防疫政策和實踐的落差，各界人士提出了很多折衷過渡方案，例如，安排本地合規格的隔離設施，充當「健康驛站」，實施內地的防疫管理措施「逆向隔離」；利用往內地的高鐵、直通車和客輪，開闢全封閉的通關專列、專船，運送結束隔離、核酸檢測陰性的港人北上，甚至與大型郵輪公司合作，在海上同時處理隔離和通關的問題等。這些實施分層、分群、分批有序有條件的局部通關建議，都是為緩解港人往內地所面對的通關配額少、買票難、費用貴、口岸及交通選擇少等難題，減少疫情常態化下兩地通關的痛苦和障礙，滿足普通市民和港商殷切的過境需求。哪怕是開放多一個內地口岸，縮減一個檢測檢疫環節，都是喜訊。

過渡方案減通關痛苦

港府主動作為消疑慮

上述方案都是希望在不改變國家的防疫政策、不給內地防疫帶來風險的前提下，從根本上便利兩地往來，而這也需要港府有更積極的作為，顯示出更大的誠意。例如，有報道稱，內地憂慮香港整套防疫制度與其有別，其中就包括兩地核酸檢測的確診標準不同，同時，亦對港府防疫的行政措施的周密程度有所懷疑。不久前國務院聯防聯控機制發布通知，要求進一步推動新冠病毒核酸檢測結果全國互認，港府應該借此東風，推動粵港核酸檢測結果互認，至少減輕市民回內地重複多次檢測之苦。同時，將有意北上市民的「港康碼」實名制、可追蹤，與廣東省的「粵康碼」對接，如實反映個人過去7天的行蹤及疫苗接種紀錄，讓內地放心接受。當然，還要加強防疫監察，類似機場檢疫專用的士接街客等閉環漏洞，不可再出現。

雖然香港第五波疫情正處在反彈階段，昨日確診個案突破8000宗，創下5個月來的新高，這個時候提兩地通關便利化似乎是不合時宜。但必須認清的基本事實是，疫情已經延宕兩年，內地和香港的防疫都進入了常態化階段，疫情要防住，經濟要穩住，應是中央與特區政府的基本共識，任何防疫措施，都要科學精準，平衡抗疫和積極社會發展兩方面。香港雖然暫時未收緊社交距離措施，但港府已經聲明，若疫情進一步發展，不排除收緊。近日也因應疫情，分別煞住了原定周日（28日）舉行的「十公里錦標賽2022」和10月舉辦的「維港泳2022」，這也證明香港政府對防疫並非放任自流，香港社會為防疫仍然在付出代價。

兩地政府近日將北上開學的香港學生納入「人文關懷通道」涵蓋範圍的安排，令人看到了政府急民眾所急的作為；內地准許外國留學生和部分外國人入境、放寬國際航班熔斷限制等措施，都令人看到兩地通關進一步便利化的希望。人們有理由相信，在特首訪粵之後，或至遲在施政報告發表之時，與內地通關會有好消息。

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