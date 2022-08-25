社評：疫情再次快速增加 官民齊拒抗疫疲勞

醫生防範最高亦出現婚宴群組

市民無奈但政府必須面對現實

疫情已經發生近3年，病毒不斷變種，新一波疫情的傳播形態與速度也在變化，即使感染個案數字又創新高，由於死亡率不高，市民預期以及感覺到的實際影響不大。政府的抗疫措施，經過反覆試驗和改善，亦好像是應有盡有。抗疫疲勞在官與民之間，都普遍存在，近日在醫院內出現感染個案，以及應該是採取最嚴密防範措施，防範意識最高的醫護人員，卻出現醫生婚宴感染群組並有6人確診，可見一斑。市民有一種沒完沒了的無奈感無可厚非，但疫情的確存在，影響也是真實的，面對現實採取應對措施，對政府與個人而言，都是一種責任。

最令人擔憂的是一老一少，雖然死亡率確實不高，但看細節，80歲或以上患者的死亡率達到9%，當中接種至少兩劑疫苗的死亡率有所增加，達到2.84%。現在80歲以上接種兩劑疫苗的不及67%，鼓勵長者接種疫苗，特別是接種第三針甚至第四針，刻不容緩，因為疫苗有效性會隨着接種時間而不斷下降。院舍感染在第五波疫情期間是嚴重災區，政府防範不力為人詬病，從最近一周的數據看，院舍感染個案，無論是院友及職員都有所增加，在新一波疫情風雨欲來之際，加強院舍的防範，再嚴厲也不為過，政府不能一錯再錯。

3歲以下接種一劑疫苗的只有8%，很多家長對於嬰孩接種疫苗的反應有所擔憂，因而產生恐懼心理，但嬰孩的防禦意識與能力都很低，接種疫苗是唯一增強保護力的方法，政府應該加強宣傳，讓家長對嬰孩接種疫苗有進一步的認識，希望在新一波疫情來臨之際，嬰孩接種率有所提高。

BA.5傳播範圍廣而快，似乎防不勝防，政府呼籲市民避免參加感染風險高的聚會，戴口罩、勤洗手，看起來是陳腔濫調，但有時無招勝有招，避開風頭是為了以後有更多機會享受更美好的時光，為自己為大家忍一時並不老套。政府不能認為不收緊社交距離措施就沒事可做，限制黃碼人士進入餐飲場地的規定應該嚴格執行，既為了減低疫情傳播風險，也為了鼓勵藍碼人士認真對待掃安心出行。

單日感染個案超過1萬宗不日到來，政府已經宣布，除了護老院和學校等場所的感染個案，將很難全面實施感染追蹤。現在傳播鏈數量已經無法計算，追蹤也是枉然，在這種情况下，只能依靠個人盡快做測試，一旦懷疑到過高風險場所，盡快做快測，政府這種對策也是無可厚非。然而，香港大部分人的居所並不適宜居家隔離，所以，鼓勵市民多做快測之餘，應該有跟進措施，各種隔離設施也應該大開方便之門，鼓勵陽性或者疑似個案到隔離設施，減低傳播給家人的風險，特別是與長者和嬰孩同住的家庭。

放棄接觸者追蹤有現實根據

呈報資料有誤不跟進是懶政

目前呈報的感染個案，三分之一是經核酸檢測得出，三分之二是個人用快速抗原測試得出，後者需要個人向政府呈報，並由政府發出檢疫令。很多個人呈報由於填報資料有誤，政府無從跟進，現在呼籲個人小心填報資料，這種呼籲無可非議。政府放棄接觸追蹤有現實根據，但對於資料有誤而放棄跟進則是懶政的表現，市民不小心填報並非故意，而錯誤一定有迹可循，只要將姓名、身分證號碼和電話號碼或者其他資料互相比對，不難找出呈報人，從而對他們採取不同的隔離措施，減低社區傳播的風險，這種簡單的追蹤，都不需要徵召有偵緝經驗的紀律部隊人員就可做到，只是看負責人是否有心去做而已。

疫情的發生原因，以及各種措施的效率，確實難以一概而論，出現各種漏洞也在所難免，但情况複雜與漏洞難免，不能成為「躺平」的藉口，政府呼籲市民要採取防範措施，市民有責任響應政府的呼籲，為人為己加強防範，而政府不能因此降低對防疫的責任，堵塞漏洞應該能做盡做。

Omicron的殺傷力雖然不及其他病毒般大，但始終對個人與社會帶來損失，感染者治癒後的後遺症不容忽視，疫情對經濟的損害已經呈現，政府應該算一筆帳，一名感染者需要多少政府人員跟進，以至為庫房帶來多少開支，一則告誡市民，這筆開支的無底洞要由每一名市民去承擔，同時告誡所有公務員，守土有責，如何降低社會成本，是全體政府的責任。

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