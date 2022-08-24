社評：助學生回內地反應慢 人文關懷通關要主動

莘莘學子要抽籤買黃牛票過關

特區政府坐等中央回覆欠主動

今年有1萬多名香港學生到內地升學，學生要準時到校報到，是學生的責任，但由於防控疫情出現過關難的攔路虎，則非學生可以解決的問題。深圳關口每天提供2000個名額，僧多粥少下需要抽籤碰運氣；經港珠澳大橋到珠海的名額每天只有100多，一度出現炒賣車票幾千元一張，珠海市採取實名制申領健康碼以杜絕轉讓車票，解決了黃牛問題，仍然一票難求。有學生表示，由於未能及時過關，可能會放棄學籍。

學生過關難問題早就引起各方關注，多個團體以及立法會議員也多次就此發聲，並提出建議，諸如「逆向隔離」，即在香港集中隔離7天，然後過關到內地，免除他們申領過關名額的繁複手續，以及保證過關名額。雖然此建議未能獲得內地防疫部門接受，但始終是主動尋求靈活處理的思路與嘗試。

特區政府一再表示關注到問題，並且積極跟內地部門商議解決辦法，但一直是在坐等回覆。誠然任何建議都要內地有關部門首肯並協調不同部門才能推出新措施，但主動提出不同的建議，肯定會有助於促成問題的解決。現在採取的辦法是在人文關懷的名額中，劃出一個學生過關的類別，這個做法，當然也是得到深圳市和珠海市的配合，增加隔離酒店的房間，以及各種轉運的安排，這些都是中央政府協調的結果，但可以肯定，如果特區政府及早主動提出建議，也不至於拖到在最後限期才會成事。况且，教育局宣布「如有需要」，學生可以到澳門隔離，然後取道珠海到內地其他城市，而特區政府還「正與澳門商議」，反映這個靈活措施是可行的，但特區政府沒有提前主動跟澳門政府商討。

增加人文關懷名額當然是好事，但還沒有直接宣布名額的總數，只是給學生3天時間登記，難道政府不知道需求的總人數，還要等學生登記後才決定是否跟澳門政府去商量？這豈不又是一種坐等的處事方式。

昨天宣布的另一項措施，是增加來往香港與內地多個城市的飛機航班。隨着香港縮短入境隔離限制到3天，更多從世界不同地方的旅客取道香港轉飛內地，機票亦水漲船高升價數倍，特區政府官員只要主動去查看機票行情，即可以判斷這條路對於香港學生來說，並非方便之門。為何不安排包機，飛到內地升學的熱門城市，內地政府早就宣布安排包機到英國接留學生回國，特區政府只要主動了解，就不會讓學生去碰運氣看增加的航班是否能有機位。

現在終於宣布一些靈活過關安排，照顧到內地升學的學生，很多學生在完成7+3的隔離時間後，勉強能夠按時報到開學，大部分學生特別是大一新生還是會受到延誤，雖然教育部會發通知令學生不會受到懲罰，但導致他們以特別身分開始一個特別的大學之旅，徒添一點遺憾。而這種遺憾是完全可以避免的。

全面通關遙遙無期

增加人文關懷類別能濟急

現在跟內地「通關」安排還處於膠着狀態，香港疫情有所反覆，日增6000以上已經連續5天，何時能夠降低隔離天數還在雲裏霧裏，但這並非不能採取一些靈活措施照顧有特別需要的群體。現在深圳與珠海的每天名額以外，增設了人文關懷名額，諸如70歲以上長者以及孕婦等8類人士，可以申領特別名額。然而，要申領並通過專人甄別的審核，還需要一定的手續。這次香港學生到內地升學成為8類人文關懷以外的第九類，說明特殊情况特殊處理的辦法，是行得通的。也有個案證明，一些單位或者機構，曾經以包車形式，將員工通過特別通道過關送回內地，免卻各種申領名額的麻煩和避免了不確定因素。

特區政府應該主動了解不同群體的特殊需要，衡量必要性和重要性，向港澳辦提出，將不同需要的特殊群體，一次過地申請一批人文關懷名額，安排他們集體過關，或者開拓恆久的第九類和第十類群體，方便他們經常過關。

在沒有達成免隔離或者降低隔離要求的「全面通關」之前，這種靈活安排的特別人文關懷名額十分必要，但需要特區政府主動挑選，主動向中央政府提出，並極力爭取盡快落實，如能成事，起碼可以解決一些特別群體的燃眉之急。「止一時之咳」，總比無了期坐等全面通關更加積極。

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