社評：「共創明Teen」脫跨代貧窮 釜底抽薪須「告別劏房」

師友配對用意好

長遠持續考驗大

行政長官李家超上台，成立了4個工作組，分別涉及土地、房屋、扶貧和環境清潔，其中「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮小組」，由政務司長陳國基帶領。李家超競選政綱，提出「解決跨代貧窮試驗計劃」，以師友配對方式，協助居於劏房的學生。昨天陳國基公布詳情，相關項目名為「共創明Teen計劃」，以基層初中生為對象，為期一年，首批名額2000個，當局之後會檢討成效，優化計劃並擴大名額。

「共創明Teen」協助基層初中生，包括師友配對指導，以及財政資助，當局會為每名學員配對一名導師，協助學員開闊眼界，建立正向人生觀，訂立人生目標，力爭上游，師友計劃的導師均為年滿21歲在職人士，來自不同界別，包括體育界、學術界及音樂界等，導師會跟學員分享人生經驗，帶學員到工作地方見識，亦會幫他們建立正確理財觀念。政府將伙拍商界，為每名學員提供1萬元資助，分兩期發放，第一期5000元由導師指導下使用，第二期則於計劃完結後發放，由學員自行決定如何使用，再向導師匯報。政府下月開始在學校招募初中生參加，同時在大企業、大機構尋找導師配對及募款，10月正式開始計劃。

李家超承諾要給市民帶來一個實踐型的政府，就像早前公布的「香港新市容」行動一樣，「共創明Teen」是新政府新作為示範項目，更由政務司長領銜，初試啼聲可望得到各方積極響應，無論物色贊助還是好導師，相信不會有太困難。青少年時期是個人成長最重要階段，若有優秀的人從旁指導，提供正面示範，對於青少年建立良好價值觀，增添積極向上動力，當然有一定幫助。昨天陳國基公布詳情，已答應出任導師的東奧男子花劍金牌得主張家朗，跟東奧女乒團體賽銅牌得主蘇慧音、杜凱琹及李皓晴等，齊齊亮相記者會，星光熠熠陣容，無疑令人有所期待，惟計劃的局限亦甚明顯。

師友配對計劃並非新鮮事。政府2008年成立的兒童發展基金，亦有撥款支持學校或非政府機構推行為期3年的師友計劃，招募義務導師，與10至16歲清貧學生配對，協助他們建立儲蓄目標，訂立和實踐個人發展計劃，迄今累計有超過200個師友計劃得到基金支持，逾2萬名青少年受惠。「共創明Teen」某程度是升級版，聚焦劏房初中生，既有金錢支援，也有「星級導師」，然而計劃為期只得一年，導師與學員見面接觸時間未必很多，播下的種子，不易在學員心裏扎根。

基層學童輸在起跑線

縮窄距離需早日上樓

師友計劃是「生命影響生命」的歷程，欲速不達，有效的師友關係，隨時需要數年時間培育。當局考慮以舊生會一類方式，在「共創明Teen」計劃完結後，讓導師和學生可保持聯絡，然而若無其他跟進，其實很難確保師友計劃對學員的正面作用可以長遠延續。社區組織估計，全港12至15歲（即初中生年齡）貧窮兒童有近7萬人，居於劏房者料數以萬計。就算「共創明Teen」成效良好，政府決定倍增學員名額，受惠人數仍然有限；導師人數倍增，水準參差情况同樣要留意。就像「香港新市容」一樣，「共創明Teen」爭取有個好開始並不難，如何確保計劃長遠可持續不走樣，才是困難所在。

香港是資本主義社會，曾幾何時，人們相信努力拼搏就能出頭，可是隨着既得利益固化、社會向上流動機會愈來愈少，比起「成功需苦幹」，過去10多年，更多人相信「成功需父幹」。社會中上階層擁有低下階層難以企及的物質、財力以至人脈等社會資本，單靠指導基層青少年如何理財、如何規劃人生合適選擇，不足以克服這道鴻溝，政府若有心解決跨代貧窮問題，必須處理更深層的社會矛盾，施政多向基層傾斜，打破窒礙民生改善的利益藩籬，「讓發展成果更多更公平惠及全體市民」；頭痛醫頭，腳痛醫腳，小修小補，實際作用不大。

基層家庭蝸居劏房，逾半收入花在租金，無法為子女提供額外教育資源；劏房居住環境惡劣，青少年身處這樣的學習環境，豈有可能不輸在起跑線？政府要幫劏房學童擺脫跨代貧窮，最實際就是加快覓地建屋，讓基層兒童與家人早日上樓。特區政府強調覓地建屋「提速提量」，就必須拿出政治勇氣；繼續容許既得利益從中作梗「煞速減量」，基層上樓無了期，跨代貧窮問題只會惡化下去。

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