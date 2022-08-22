社評：美國政壇武鬥不文鬥 控特朗普阻捲土重來

特朗普密鑼緊鼓籌備參選

被控私藏國家機密成硬傷

特朗普自連任選舉失敗離開白宮之日開始，有關他將會面對訴訟的指控不絕於耳，他就一直積極籌募競選經費，有消息稱他將於11月中期選舉過後，宣布參加下屆總統選舉，而且他的競逐呼聲愈來愈高，最新的民意調查顯示，共和黨選民當中，58%表示支持特朗普參選。

今年6月，美國國會召開公眾聆訊，調查2020年1月國會山莊遭暴徒闖入大肆破壞，並阻止國會確認選舉結果事件，輿論開始討論特朗普可能會因此而成為第一名被刑事起訴的前總統，而按照美國的司法程序，即使找到特朗普發動「政變」的證據，到真正起訴並定罪，不知何年何月成事。峰迴路轉的是，8月8日聯邦調查局人員手持法庭搜查令，從特朗普在佛羅里達州的私人莊園搜出幾十箱文件，相信當中不少屬於國家機密，由於文件數量多而且浩如煙海，何時起訴尚不可知。現在法律界認為，特朗普可能面臨的控罪，包括非法保存涉及國防的資料、妨礙聯邦執法人員調查、保存或移除政府檔案。目前法庭將審理是否公開搜查令內容，一旦公開，公眾才能知道聯邦調查局的調查方向，從而判斷確切控罪的可能性。

美國享有司法獨立權，將司法行動跟選舉扯上關係，儼然是陰謀論的猜測，而事實上，白宮發言人申明，司法部發出搜查令之前，總統拜登並不知情。然而，總統並不知情到什麼範圍與程度，會不會是發言人玩弄「語言偽術」，而有關佩洛西訪問台灣事件的最新披露，總統拜登不但事前知道佩洛西的意圖，而且跟她有過談判，也曾跟國家主席習近平電話會議上深入討論，這些在發言人口中，都曾變成是佩洛西及立法部門的行為，與行政部門無關。

拜登政府如何介入搜查特朗普莊園的真相，有待日後媒體曝光，而在共和黨人眼中，對特朗普採取司法行動，唯一目的是阻止特朗普在下屆總統選舉中捲土重來。搜查行動後跟特朗普曾經會面的共和黨議員韋伯表示，特朗普不會退縮。特朗普支持者選擇相信陰謀論解釋的原因還包括，特朗普企業集團前首席財務官魏賽爾貝格上周在法院承認逃稅，並承諾在指控特朗普時出庭指證，這些都是企圖徹底阻斷特朗普重登總統寶座的法律手段。

在美國240年的歷史中，從來沒有發生過起訴前總統，因為美國的民主制度，向來都是以選票來決定政黨「決鬥」的勝負，或者被稱之為「文鬥」。目前可能控訴特朗普干犯刑事罪行，包括私藏涉及國防外交的高度機密文件，可稱之為「武鬥」，罪成可判入獄多年。美國放棄行之有效的民主手段，有評論認為，一人一票的選舉制度，「竟然」選出一個以不可預測手段行使最高權力的總統，儼然將白宮變成一個商業機構，特朗普已經成為美國橫跨政黨幕後權力集團（deep state）的不受歡迎人物，不除之則後患無窮。

美國除掉特朗普國際稱快

美國不按牌理成全球關注

特朗普在任期間的外交舉動，是否符合美國整體利益，言人人殊。他上任後宣布退出國際組織，發動貿易戰，且被揭發竊聽德國總理默克爾通訊，或許是「出奇制勝」之舉，這次在他私宅中被搜出的文件，大量本應規定在總統任內只能在白宮範圍內閱讀的機密文件，包括有關法國總統馬克龍的資料，以及朝鮮金正恩的信件等。雖然到最後都會因為國家利益而不可能公開文件內容，但事件揭示美國總統處理涉及外交國防機密文件，是如何的毫無章法，令人對美國行政制度的信心大打折扣。

美國政壇如何「內鬥」，是美國的內政，外人無權置喙，然而，美國是否能夠以有效機制處理政治權力爭鬥，不但是民主制度的示範，而且令人擔心的是，美國在處理權鬥打破傳統，是否意味着在其他方面也會不按常規。外交與軍事是內政的延續，特朗普不按牌理出牌顛覆了國際政經秩序，現在國際社會寄希望於拜登政府修復常態，如果拜登也另闢蹊徑，國際社會將繼續無所適從，後果則需要由全球其他國家去埋單。

現在出現的悖論是，美國的權貴都不希望特朗普重回白宮，國際社會對於「除掉」特朗普在暗喜，但又恐怕美國處理國際紛爭，同樣會採用「非常」手段，拜登政府以至整個美國政壇今後在處理外交與軍事矛盾，是否能夠「乾淨利落」，更加受到世人矚目。

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