社評：台人東南亞賣豬仔 港應警惕深層問題

貧富懸殊青年失業多

詐騙多輕判形成產業

從規模上看，從台灣傳媒報道的島內有數千人被騙到東南亞當「豬仔」，可見情形較香港嚴重得多。據台灣外交部數字，今年1至6月有逾6400人前往柬埔寨，情况反常。從6月21日至8月10日，接獲222人投訴在當地被限制人身自由，其中僅51人返台。在緬甸，4月13日至8月5日有40人報告落入騙局，僅7人返台。現在，估計還有數千名台灣人在東南亞失聯。

輿論認為，台灣之所以如此多人受騙，與島內近年貧富差距惡化、疫情下經濟低迷、失業嚴重等結構性因素有關。人均GDP逾3萬美元的台灣人，要去人均GDP不足2000美元的柬埔寨尋找就業機會，實屬荒唐諷刺。事實上，台灣的「20等分位貧富差距」由2011年的75倍，上升到2020年的149倍。疫情下一些服務行業受打擊更大，今年6月份15歲至29歲青年失業率為8.3%，是整體失業率的兩倍多。因此，面對高薪誘惑的虛假廣告，不少年輕人就趨之若鶩。

根據報道，台灣不少被騙者明知道是去參與電訊詐騙的工作，卻抱着賺快錢的心態前往。台灣人在海外從事電騙，並非新事。主因是台灣法院對詐騙犯刑罰太輕，集團首領很多時只判監不到一年，協助取款、收集身分證、電話聯絡的「車手」，不少更無罪獲釋，致使詐騙犯重犯率高達九成。

10年前因境外電騙集團詐騙內地民眾活動猖獗，大陸警方曾經與多國展開合作，摧毀多個境外詐騙集團。根據兩岸警方當年達成的「共同打擊詐騙犯罪協議」，從2009到2016年，大陸向台灣遣送了6000多名台籍詐騙疑犯，但其中在台灣被判有罪者不超過500人。而大陸對於詐騙犯的刑罰，最重可判終身監禁乃至死刑，因此，2016年4月，大陸警方從非洲肯尼亞將數十名台灣電騙疑犯押返大陸，還曾引發台方抗議，指摘「侵犯人權」，引發兩岸關係一場風波。

這種輕縱和包容，令電騙在台灣形成完整產業鏈，從業者據稱至少逾20萬。雖然在東南亞的電騙集團來自海峽兩岸，但台灣的受害者主要受台灣黑幫的誘拐。黑幫以高薪徵才廣告誘騙應徵者出境，然後要求他們廣拉親友入伙，手法類似「龐氏騙局」，今次回台的「被害人」中，有人當初已知去東南亞就是從事詐騙，甚至已成為犯罪集團骨幹，再回過頭來協助誘騙島內新人加入，形成台灣人害台灣人的循環。

南向政策虛假幻象

港應強化防騙教育

當電信詐騙賺錢愈來愈難時，一些電騙集團轉做綁票、摘取器官的勾當，那些以為只要打電話就能賺高薪的台灣員工，想不到自己也成了落手的對象。據報道，很多台灣受騙者在東南亞遭毆打、虐待、性侵等非人折磨，甚至被摘取器官，情節令人髮指。

台灣人被「賣豬仔」的悲劇，證明民進黨當局的「南向政策」營造的台灣與東盟關係突破，只是虛假幻象。台灣與柬埔寨、緬甸、泰國均無邦交，對於台灣人在當地的悲慘遭遇，除民間組織營救外，民進黨當局並無良策。於是，一方面淡化事件規模，聲稱求助者只有120多人，另一方面派警員，到機場登機櫃位舉牌警示「出國打工陷阱多」，被傳為笑談。

反而是中國駐當地使領館，多番向當地政府施壓，督促當地軍警採取行動。事實上，正是在中方介入後，柬埔寨方面近期抽調軍警力量查辦西哈努克港（西港）人蛇案，於是當地犯罪集團才急於將「豬仔」轉移到緬泰邊境地區，其間禁止他們對外聯絡，才導致近期很多受害者與家人一度「失聯」，引爆事件。

泰緬寮交界的金三角地區，因涉及毒品種植、軍閥割據而臭名昭著，但並未影響港人多年來到泰國、越南、柬埔寨等東南亞國家旅遊、設廠。對於當地的港人騙案，不宜污名化特定國家。特區政府應做的是，加強與外交部及駐外使領館的合作協調，增加對受害者及其家人的支援，特別是在受害人緊急返港的檢疫安排方面，做出靈活適切的安排。同時需汲取台灣的教訓，要從源頭上截斷詐騙集團的人力資源，最根本是做好自己的事，即提升香港經濟競爭力，降低社會貧富懸殊，加大疫情下受打擊行業援助以及青年就業輔導的力度，還要加強防騙教育警示，引導青少年的世界觀、價值觀教育，讓「君子愛財，取之有道」和「便宜莫貪」的觀念真正深入人心。

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