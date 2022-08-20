社評：環諮會罕有暫緩決定 高球場建屋橫生枝節

環評押後決定

既得利益樂見

政府計劃明年9月收回粉嶺高球場粉錦公路以東32公頃用地，當局提出用8公頃土地，興建1.2萬伙公營房屋，可容納3.36萬人，最快2029年落成，是非常重要的短期房屋供應項目，房屋局長何永賢最近便形容，如果沒有這1.2萬伙單位，「不知未來10年公屋指標如何追回來」。收回粉嶺高球場部分土地建屋，是經過長達1年討論所得出的社會主流意見，從未有調查顯示反對者佔多數。政府考慮了生態、交通、體育發展等因素，僅用8公頃土地建屋，試圖平衡各方需要，然而既得利益依然極力反對。政府造地建屋，要走不少法定程序，倘若有人存心阻撓，不少原意是好的程序，都有可能被濫用，成為企圖拖死項目的武器。

近期一再有社會名流、政界人士等高調開腔，為粉嶺高球場「保駕護航」，他們口中所講的「平衡各方需要」，實際是要政府「原封不動」保留高球場，放棄興建可供數萬基層市民居住的公屋。高球場有古樹有蝙蝠有飛蛾，環評審議法定程序，成為建屋計劃反對者的着力點。高球會委託顧問公司另做生態調查，質疑政府環評「低估物種數量及生態影響」，又向環諮會委員積極游說，有委員形容游說力度之大以往鮮見。本月初，環諮會大會審議高球場建屋環評，委員爭持不下，討論近7小時未有定論，情况本已相當罕見，未料昨天續會商討長達10小時，最終結論卻是「押後作決定」。

誠如環諮會主席黃遠輝所言，「暫緩決定也是一個決定」，法定程序上也是環諮會可以採取的方式，但從高球場建屋角力的角度看，這個決定無疑對反對者有利。環諮會只是諮詢機構，是否接納環評，環保署長有最終決定權。環諮會審議環評，就算委員覺得報告資料有不全，仍可決定列明附帶條件，例如補回缺漏資料等，予以「有條件通過」，以免拖延項目進度；如果委員爭持不下，也可像當年塱原落馬洲支線環評那樣，決定不表態，只列正反意見，由環保署長拍板；倘若環諮會決定不通過環評，按現行制度，環保署長可以不接納環諮會意見，為推進項目開綠燈。可是這次環諮會罕有「暫緩決定」，等於卡停了環評處理程序，環保署長未收到環諮會表態（或不表態），是否可以繼續走程序，為項目開綠燈，可能存在法律爭議。

黃遠輝是前土地供應專責小組主席，收回高球場32公頃土地建屋，是小組提倡的短期供應方案之一，難以想像他有阻撓方案落實之心。昨天他以環諮會主席身分交代決定之餘，亦以前土地小組主席身分，形容高球場建屋「很難再用其他項目取代」。黃遠輝昨天表示，沒有一名環諮委員認為要否決環評報告、幾乎每一名委員都認為需要關於生態及水文等範疇的進一步資料，不過話說回來，就算需要更多資料是委員共識，也不等於只有暫緩決定這一處理方法。閉門討論過程中，是否有委員強烈反對「有條件通過」或以「只列正反意見」方式處理，令人在意。

根據黃遠輝說法，環諮會要求當局補充的資料，包括雀鳥活躍高峰期調查等，由於要涵蓋旱季及雨季，若要從頭再做，意味環評審議一拖隨時大半年。對既得利益者而言，高球場建屋進程拖得愈慢，對他們愈有利。未來數年公屋供應面臨斷層，高球場建屋可救近火，但如果因為程序延宕，令它由7年後有貨交的項目，變成中長期項目，既得利益就有更多藉口反對，揚言項目「緩不濟急」、「不如以北都區等長遠發展項目去取代」，云云。

濫用程序拉布無專利

覓地建屋流程要精簡

過去十多年，立法會拉布頻頻，導致香港很多急需辦好的事情寸步難行、符合公眾利益的改革胎死腹中。中央落實愛國者治港，立法會拉布不再，為特區良政善治掃除了部分障礙，不代表窒礙破解社會深層矛盾的利益藩籬已經消除。濫用程序拉布並非反對派專利，既得利益一樣懂得利用程序鑽空子，將私利凌駕公眾利益，中央必須認清，當今哪些力量正在拖香港後腿。香港覓地建屋舉步維艱，一大原因是程序太冗長，當中很多環節都容易被有心人利用，成為拖延甚至推翻整個發展項目的工具。高球場環評爭議，令人再次關注到相關問題。特首李家超強調施政以結果為目標，覓地建屋提速提量，由前期規劃到環評諮詢等，整個流程都有必要精簡，沒理由容讓既得利益從中作梗，假借保育等名義，給覓地建屋工作「煞速減量」。

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