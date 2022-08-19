社評：高球場環評今定斷 環諮會審議要合理

委員意見爭持不下

環諮不表態有先例

環諮會8月初討論高球場建屋環評報告，討論逾6小時未有結論，多名委員就環評提出不同質疑，部分委員更表明反對通過環評，令建屋計劃出現暗湧。環諮會今天開會閉門再議，主席黃遠輝表示，由於環評審批有法定時限，之後不會再續會，意味環評審議今天將有結果。根據傳媒報道，有傾向不接納報告的環諮會委員，日前向委員會秘書處提出，今天會議以投票方式，表決是否接納高球場建屋環評報告。

環諮會不是決策機構，嚴格來說只是就環保生態問題，向政府提供顧問意見。以往環諮會審視環評報告，鮮有需要投票表態，一方面因為會議聚焦技術層面討論，不涉環保專業之外的因素，自然較易形成共識，另一方面也正正反映了環諮會作為諮詢機構，沒必要像決策機構那樣，讓不同陣營以「數人頭」方式攤牌，靠表決定「勝負」。今天會議有委員要求表決，不管是投明票還是投暗票，本身都是甚為少有的做法，帶有「決一勝負」意味，這次會議有一股不尋常的角力氣息，有人欲借環諮會打擊高球場建屋計劃，試圖逼政府放棄項目。

發展高球場用地是經過長達一年討論得出的共識，從來沒有民調顯示反對者佔多數。土地供應小組考慮了保育、交通、體育發展等因素，建議先收回32公頃高球場用地發展。政府研究後，決定只用當中生態價值不高的8公頃土地，興建1.2萬伙公屋，希望平衡生態保育與基層上樓迫切需要，然而小撮既得利益者視粉嶺高球場為禁臠，寸步不讓。過去兩個月，外界充分感覺到一股反對高球場建屋的力量，展開大規模動員，挾雄厚人力物力及政治影響力，千方百計想推翻建屋計劃。

有環諮會委員透露，高球會在環評小組上月開會前，曾邀請部分委員參觀球場，並向他們簡報由球會另行委聘顧問所做的生態調查，質疑政府環評「低估發展項目對生態影響」，當中不少材料，後來都出現在環諮會討論中，成為反對者的理據。受政府發展項目影響的持份者，無論一般市民還是團體，當然可以向環諮會提交意見，不過根據法例，環諮會審議環評報告，只應考慮該環評報告是否符合技術備忘錄要求，其他持份者的資料僅供參考。有委員提到，高球會顧問報告只集中做生態調查，但政府環評報告需涉及生態以外其他研究，兩者存在分別，就算高球會報告找到更多物種，亦不代表不能發展，評估項目整體環境生態影響，才是關鍵所在。

環諮會沒有關於委員接受游說的指引，原因是要聽取公眾意見，但委員一般都會避免接觸持份者，只接收書面文件。高球會財雄勢大，非一般市民可比，環諮會委員與球會代表會晤接受游說，就算光明磊落，公眾觀感始終不好。今天環諮會會議，市民期望各委員能本着專業態度，公正持平處理環評報告，即使真的認為報告有不足，只要不存在「不可彌補」缺失，仍可「有條件通過」，讓政府補做一些生態調查。以往環諮會亦曾處理過一些爭議較大的環評，當年塱原落馬洲支線環評，便出現委員意見爭持不下的情况，環諮會主席最後決定，該會不表態，僅列出正反意見，供環保署長考量定斷。這是一個值得參考的先例。

逾萬單位等於1年供應

政府建屋考慮公眾利益

粉嶺高球場內有古樹有蝙蝠有飛蛾，不等於高球場本身真的很「環保」。前公開大學校長黃玉山說過，高球場看上去鬱鬱葱葱，事實上它需要用上大量水分、殺蟲劑和肥料，而撒在球場的肥料，絕大部分都沒有被吸收掉，而是隨水冲走，污染地下水，因此高球場實際「並不符合環保要求」。有人揚言高球場區區建屋1.2萬伙，「杯水車薪」，卻「破壞了高球場完整性」，「不建也罷」，然而只要了解一下當前房屋問題之嚴重，便可知道這萬多個單位，絕非「可有可無」。未來數年公屋預計落成量，平均每年只得1.2萬至1.3萬伙，完全追不上近年新增申請數字，粉嶺高球場建屋1.2萬伙，等於整整1年公屋落成量，更可7年後落成，若無這些單位，公屋輪候時間必定進一步延長。政府握有土地使用決定權，為了公眾利益，不能隨便放棄如此重要的建屋項目。

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