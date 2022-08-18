社評：改革監管文化防虐兒 童樂居責任追究到底

檢討報告聚焦制度

監管文化同須改革

香港保護兒童會轄下童樂居，去年底驚爆大規模虐兒醜聞，迄今有34名職員被起訴，案件陸續開審，其中兩名認罪被告，判囚介乎4個月至半年左右，主審法官形容，難以想像專業兒童照顧者竟會做出這樣的行為。童樂居醜聞，至少40名兒童受害，事件明顯存在系統性的問題，保護兒童會管理層和社署角色備受關注，外界期望當局切實追究責任，同時防止同類事件重演。

今年4月，社署宣布成立兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會，針對留宿幼兒中心及住宿特殊幼兒中心服務的第一階段檢討報告，現已初步完成。有關改善留宿幼兒中心服務的部分，報告建議改善人手配置，提高幼兒工作人員人手比例，另外亦會引入院長登記制度，確保有完成指定保護兒童培訓課程；完善機構內部監督方面，報告提出訂立舉報虐兒機制、考慮規定院長必須舉報懷疑虐兒個案；加強社署監管方面，報告建議社署幼兒中心督導組加入由護士出任的保健衛生督察，更新巡查清單，將幼兒身體狀况及醫療紀錄等納入觀察之列，另外亦會安排醫護、社福界及社會賢達組團突擊探訪視察服務，以及要求留宿中心安裝閉路電視監察系統。

童樂居虐兒，歸根究柢就是監管不力的問題，營運機構內部管理崩壞，助長虐兒行為，社署監管不力，則導致虐兒情况遲遲未被發現。檢討報告「向前看」，以防止同類事件重演為主，所提的30多項改善建議，大方向當然正確，內容亦算具體，令人疑惑的反而是監管粗疏不足情况，為何多年來一直得到容忍，直至鬧出如此離譜的醜聞，才意識到要加強規管。另外，改善建議落實執行，能否發揮預期效果，同樣有待驗證。

檢討報告倡議再好，倘若執行不到位，作用必然大打折扣。以人手問題為例，童樂居長期缺人，員工流失率很高，護理人員工作多壓力大，遇上幼兒「不聽話」，不排除有人泄憤虐兒。增加幼兒工作員人手比例，當然是好事，可是不止一名檢討委員會成員關注人手資源能否配合，政府若無中長期人力拓展措施、吸引新血入行，即使人手比例提高了，缺人問題不一定得到顯著改善。檢討報告提倡規定院長必須舉報虐兒個案，相關建議需要立法配合。強制舉報虐兒個案機制，雖然得到多方支持，但亦有受影響業界人士擔心機制被濫用，相關立法何時落實、具體條文是嚴是寬，仍需拭目以待。

檢討報告聚焦監管制度改革，但對社署來說，改變長期以來官僚及被動的監管文化，同樣重要。社署監管非牟利機構，過度依賴機構提交文件「自我申報」，然而很多問題無法靠翻閱文件發現，署方亦不可能假設相關機構及監察人員全都如實匯報情况。童樂居事件說明，倘若有人瞞報漏報，社署隨時蒙在鼓裏。

社署對一些機構的巡查甚為疏落，一年未必有一次，相比之下，社署單在2021年便多次巡查童樂居，惟依然未能發現問題。有議員指出，社署派員巡查非牟利機構，通常都會提早知會，對於沒有醜事要隱瞞的機構，社署此舉是方便他們準備，但對於有問題的機構，社署事先張揚，等於讓他們有機會做門面工夫掩飾，甚或互相包庇。檢討報告似乎認為，社署幼兒中心督導組欠缺護士出任的保健衛生督察，是現行制度盲點中心，然而外界更加關注，問題會否與監管文化有關，倘若當局巡查馬虎粗疏，流於例行公事，就算機制改善了，亦不一定可以及早揭發問題。

亡羊補牢「向前看」

知情不報迷霧未除

檢討報告提到，社署察悉監管機制確有不足之處，亡羊補牢「向前看」固然重要，不代表毋須就童樂居事件，追究當局及保護兒童會的責任。保護兒童會犯下重大過失，社署以「多名受虐兒童入院檢查期間，童樂居未為他們提供住宿」，僅僅扣減約180萬元撥款，佔全年總撥款約2%。雖然社福界形容扣減款項做法罕見，但嚴格來說，這只屬技術層面的扣減，並非就虐兒惡行作出懲罰。本港僅得兩間幼童住宿機構可供選擇。對於外界質疑保護兒童會仍可繼續營運童樂居，上屆政府官員表示，貿然取消服務，可能影響有需要的幼兒。有關說法正正道出政府受制於人、投鼠忌器的處境。童樂居事件，有沒有人知情不報、掩飾隱瞞，必須徹查到底，單是追究前線虐兒者刑責，並不足夠。另外，政府應積極考慮吸引更多機構，參與相關服務營運，避免再依靠一兩個非牟利機構。

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