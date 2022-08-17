社評：嘶哮重症嚇煞家長 幼兒打針寧早莫遲

兒童染疫嘶哮增

疫情威脅莫低估

本港疫情5月底開始回升，單日新增感染數字，7月下旬再度突破4000宗，最近數星期，疫情水平大致橫行，上落波幅未算太大。放眼周邊國家，日韓今年初同遭Omicron攻陷，隨着兩國今夏逐步「開關」與病毒共存，新增感染數字最近急增，一天數萬乃至10多萬人感染。相比之下，港府現行抗疫策略，實際是「既不躺平亦不求清零」，內外防疫措施雖見鬆綁，但仍保持一定限制。近期疫情未見幾何級數上升，與此不無關係，然而新冠病毒持續傳播，染疫留院人數上升，對公院病牀和人手，無可避免造成壓力。

根據醫管局數字，現時留醫新冠病人超過1700人，倘若疫情惡化，可能要調動更多病牀應付，被迫進一步縮減非急症服務。兩款傳播力更強的病毒變異株BA.4及BA.5，在社區愈益活躍，大有可能成為主流，加上外防輸入檢疫期縮短，未來一段時間，本港疫情緩步趨升或大致橫行的可能，明顯比大幅回落為大，尚未打夠針的人，將面對更大威脅。

本港新冠疫苗接種率，兩針計接近九成，三針率亦接近七成。若按年齡區分，除了八旬以上長者和12歲以下兒童，其餘年齡層兩針率俱超過八成。安老院舍是第五波重災區，政府近月亡羊補牢，密密派外展隊到院舍打針。目前安老院舍長者兩針接種率已直逼九成，三針率亦突破45%，考慮到已打兩針者多數願意打加強劑，政府訂下9月底三針率超過五成的目標，可望提前達成，近期更惹人關注的，反而是12歲以下兒童，特別是未滿3歲幼兒的情况。

第五波疫情年初大爆發，截至7月初，合共7名未滿12歲兒童染疫亡，最年幼只有11個月大。4月下旬疫情緩和後，本港連續3個月未見幼兒染疫嚴重個案，及至上月底，一名22月大嬰兒染疫後出現腦炎併發症，最終不治，引起部分家長不安。近日，又有一名5歲女童染疫引致急性壞死性腦炎，情况危殆，另有一名27個月大幼兒，染疫後有「嘶哮症」徵狀，氣管發炎呼吸困難，同樣情况危殆，需要深切治療。

經歷了第五波疫情，很多人不再將疫情當一回事，惟Omicron絕非普通流感。港大研究指出，BA.2比流感病毒更具致病性，亦較易令兒童出現癲癇，本港未滿12歲兒童染疫死亡、接受深切治療、出現「嘶哮症」及神經系統併發症比例，均較流感為高；即使入院治療康復，也有近兩成兒童至少出現一種「長新冠」症狀，諸如記憶力變差等。政府專家顧問指出，兒童染疫後因「嘶哮症」入院個案趨升，近一個月有36宗，當中34宗為3歲以下。雖然醫管局表示，染疫童接受深切治療個案「並非增加很多」，亦有專家說本港染疫童腦病變或急性抽筋比例與台灣相若，未算不尋常，然而幼兒染疫危重個案一宗都嫌多，倘若出現急性壞死性腦炎，就算救回一命，亦未必能百分百康復，身體協調和智力可能長遠受損。

政府家長合作

打針事不宜遲

兒童暑假外出活動增多，頻密快測卻少了，容易錯過及早發現感染的機會。近期兒童染疫入院及重症個案增多，一方面反映病毒在社區廣泛傳播，另一方面則跟很多兒童特別是幼兒未打夠針有關。3至11歲兒童兩針率，目前未夠六成半；3歲以下幼兒方面，本月初開打以來，約有3000多人接種，僅佔全港同齡幼兒數目約3.73%，家長反應未算踴躍，按現時速度，年底接種率估計只有四成左右，跟專家期望的五至六成「最低底線」，相差甚遠。政府有必要加強宣傳教育，趁冬季來臨前加緊針對兒童幼嬰「谷針」。

本港3歲以下幼童接種新冠疫苗，科興現屬唯一選擇，政府正與復必泰藥廠洽購嬰幼版疫苗，相信稍後有機會供港。家長想為子女打哪一款疫苗，當然是個人選擇，然而復必泰嬰幼版供港日期未定，推遲幼兒打針「等貨到」，未必是上算。科興保護率不及復必泰，但仍是世衛確認安全有效的新冠疫苗，政府專家顧問亦呼籲家長「不要等」，盡快安排幼兒接種疫苗。面對感染新冠風險，家長需要明白「有打針一定好過無打針」這一基本道理。中小學生正在放暑假，但部分幼稚園已開始上課。當局早前宣布，新冠疫苗到校接種計劃下限人數，將由30降至10，希望便利為幼兒中心及幼稚園學童打針。當局應參考近月安老院舍谷針手法，加緊派外展隊到幼稚園為幼童打針，提供適切保護。

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