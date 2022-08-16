社評：政府決定土地使用權 高球場建屋濟燃眉急

環諮會本周開會

委員取態惹關注

上屆政府成立土地供應專責小組，發起土地大辯論，經過一年討論，土地小組報告綜合民意及環保交通等現實考慮，提出收回粉嶺高球場位於粉錦公路以東32公頃土地，作為短期土地供應選項。政府作技術研究後，今年初提出只用當中8公頃土地，發展1.2萬伙公屋，最快7年後完工，以濟燃眉之急，可是該項目的環評報告，本月初無法在環諮會通過，本周將續會閉門討論，初步所知，逾半數委員持反對態度。倘若環諮會罕有「不推薦」相關環評，政府會否放棄建屋計劃，備受關注。

環諮會審議環評報告，針對的應該是環保問題，然而上次會議，有委員建議取消發展高球場，原因卻跟環評無關，而是有了北部都會區這個至少需要10多年才見雛形的項目。早在本月審議高球場建屋環評報告前，有環諮會成員已高調亮相高球會的電視宣傳節目，大談粉嶺高球場可以作為「城市中的綠洲」。當事人強調有在會上申報曾拍攝高球會節目，但看在公眾眼裏，確有瓜田李下之感。事件難免令人關注，環諮會開會時，每名委員是否都能客觀持平審視環評報告，而不是根據既有立場或其他因素，決定是否通過推薦環評報告。

粉嶺高球場佔用172公頃官地，長期由小撮人把持，儼如「權貴俱樂部」，就算當局不悉數收回建屋，也絕不能再以「私人遊樂場地契約」方式，延續小撮人特權。高球場建屋佔地縮至8公頃，政府已是一再退讓，但在新政治格局下，既得利益者卻千方百計想全盤推翻方案。早前高球會出資委託顧問做生態調查報告，聲稱在擬作房屋發展的「分區1」，找到比政府環評調查為多的物種，這似乎亦成為環諮會上次會議一些委員反對建屋的彈藥，然而土木工程署代表指出，即使考慮了相關資料，「分區1」生態價值仍然維持在「低至中」級別，而過去具有中等生態價值的項目亦可以發展。換言之，球場8公頃土地仍然適合用來建屋。

環保人士聲稱，近年政府展示了「大量」收回新界土地的決心，既然有了「替代方案」，就毋須再用高球場土地建屋，有人甚至拋出國家主席習近平的「青山綠水就是金山銀山」論。有意見則認為政府必須按「機制辦事」，若環諮會不通過推薦，便應該放棄高球場建屋。相關論點問題多多，大有商榷必要。

政府土地運用考慮多

認清制度設計與精神

政府近年多了引用《收回土地條例》，固然談不上「大量」，所謂「收地方面有了大幅度正面變化」，他日會否真的轉化為「大量收回新界土地」的實際行動，現在說什麼只屬一廂情願。20多萬劏房居民呆等上樓，捨棄眼前萬伙公屋計劃，坐等當局「日後大量收地見成果」，跟光談等待北都區等長遠大計落實，不理短期土地房屋供應水深火熱，同樣不切實際。習近平談「青山綠水金山銀山」，重點在於提倡發展綠色經濟，扭轉地方當局為「谷」GDP罔顧污染破壞，並無將發展與環保對立之意，跟粉嶺高球場建公屋造福基層，更是徹頭徹尾的兩回事。相比起之下，習近平和國務院港澳辦主任夏寶龍說香港需要打破利益固化、打破窒礙民生改善的利益藩籬，明確清晰極具針對性。國情跟港情迥異，引喻失義會造成混淆視聽的後果。

倘若粉嶺高球場不再淪為權貴禁臠，全面向公眾開放，成為中央公園，配合北都區長遠發展，可以是美事，但這一構思，跟區區劃出8公頃生態價值不高土地興建公屋，毫無衝突；少了這一塊，不代表餘下的逾160公頃地方，無法成為賞心悅目的中央公園。如何使用土地，決定權不在既得利益、經濟學者或環保專家，而是在於政府。

環諮會意見，政府當然要聽，惟就像抗疫一樣，專家顧問負責提供意見，但防疫政策如何平衡社會不同需要，唯有政府可決定。倘若環諮會小撮人可以越俎代庖，變相對政府土地房屋決策有否決權，這肯定是本末倒置，何况現實制度亦非如此。環諮會屬諮詢機構，政府行動與環諮會推薦一致是「慣常情况」，但常態不等同於制度規定，環諮會沒有否決政府發展方案的法定權力。中央落實愛國者治港，強化行政主導，希望推動香港良政善治，特區政府要向中央和市民負責，當局如何處理粉嶺高球場，具有標竿意義，如果公眾認定特區政府受制既得利益，對「民有所呼」視若無睹，這對一國兩制在港行穩致遠絕非好事。

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