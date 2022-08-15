社評：防疫與經濟並駕齊驅 層層加碼必須急煞車

孫春蘭臨海南指揮抗疫

抗疫勝仗並非愈多愈好

近日海南與新疆爆疫，連一直是「病毒淨土」的西藏也不能倖免，這些地方衛生資源比較匱乏，控制疫情的經驗不足，難免出現甩漏，拉薩市衛健委3名官員就地免職，海南有8萬旅客被迫滯留，怨聲載道，官員深表歉意。主管疫情的副總理孫春蘭已經到海南指揮抗疫，相信以她雷厲風行的手段，再打一場抗疫勝仗並不困難，然而，這種勝仗並非愈多愈好。

3年來不斷出現大大小小的疫情，都是依靠動態清零這「一道板斧」，要做到這個目標，就要早發現、早報告、早隔離、早治療，以及分類分級精準防控。這道板斧被反覆證明是有效的，未及早發現則會「手尾長」，上海全城封控兩個月是「血與淚」的教訓。

所謂淚的教訓是，深鎖家居的人民，食物供應難以為繼，人們無法見面聯繫，身心困苦無從抒發。所謂血的教訓是對經濟而言，手停口停的低層工人首當其衝，即使長期僱員也因為開工不足而收入大減，中小企業老闆則是雙重打擊，產品或者服務無法盈利，還要承擔工資開支，近期店舖關門連連，工人回鄉潮不斷擴大，由於消費人口下降以及消費力委靡，餐飲業等難以為繼而辭退工人的惡性循環正在惡化。旅遊業在暑假剛有起色，海南與新疆兩個熱門旅遊勝地也被新一波疫情徹底打亂。

嚴厲的抗疫手段成為一把鋒利無比的雙刃劍，迅速斬斷病毒傳播鏈的同時，也會對經濟造成嚴重打擊。今年上半年全國GDP增長只有2.5%，二季度上海受疫情影響，增長率出現負13.7%，拖累全國。即使現在疫情總體受控，但經濟依然疲軟，若要達到保住5%的目標，難度相當大。

中央政府對於經濟環境一片愁雲慘霧，並非充耳不聞，習近平主席在3月中的最高層會議上，已經發布一個新的指示：「要統籌好疫情防控與經濟社會發展」，這個目標要求防控措施精益求精，「努力用最小的代價，實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展造成的影響」。

中共總書記的指示言猶在耳，到了地方政府則變形走樣。上海封城期間出現食物供應不足，原因是周邊城市在高速公路上設置關卡，反覆檢查貨車司機的核酸報告，並要求上海返程的司機隔離，造成食物產地貨品堆積如山，上海市民則捱飢抵渴。即使國務院連同交通部三令五申，難題依舊，層層加碼的情况無處不在，一旦某地出現疫情，其他地方會千方百計阻攔來自疫情地的來客，而出現疫情的城市，在封控範圍會盡量擴大，解封則會盡量拖延，以防止疫情外溢而背負罵名甚至受行政處分的後果。

修訂方案列九不准

層層加碼防不勝防

最高領導人的指示也需要執行細則作具體規範，國家衛健委在6月27日發布第九版防控方案，對疫區的封控程度、患者聯繫追蹤的範圍，以至隔離手段的執行，都有詳細的界定，針對層層加碼的情况，還制定了「九不准」，不准對來自低風險地區人員採取強制勸返、隔離等限制措施，不准隨意延長中、高風險地區及封控區的管控時間等。

防控方案修訂過後，確實起到一定的作用，比如因應Omicron病毒潛伏時間短的特點，從海外以及香港入境的旅客，隔離時間縮短到7+3（7天隔離+3天居家監測），最新的核酸檢測也不要求用鼻拭子採集方法，各地健康碼互認制度也將有所改進。然而，層層加碼情况則未見實質改進，比如對新發明的「時空交集」接觸者，即同一時間與被檢測出陽性患者出現在同一商場的所有人員，都會變黃碼，被要求居家隔離3天，但按照「第九版」的定義，這些人不應該被判定為密接的密接，而即使事後被確認為密接的密接，被強制集中隔離，確認前的隔離天數不獲承認要從頭計算等等違規的不合理做法，全國比比皆是。

層層加碼屢禁不止，原因是行政系統的官僚架構，做好統籌疫情防控與經濟社會發展，沒有統一可行的標準，反之，出現感染個案則是「證據確鑿」；經濟增長率不達標可以有多重解釋，但出現疫情甚至疫情外溢，則是官紗難保。特別是中共二十大召開在即，任何影響官位的因素，都要確保萬無一失。

國家主席習近平的最新指示，「疫情要防住，經濟要穩住，發展要安全」，雖然將穩住經濟的要求，單獨提出並放在與防住疫情的平排位置，但如果沒有具體執行指標，難免又會重蹈覆轍，難敵層層加碼的惡習。

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