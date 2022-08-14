社評：和戰兩手反獨促統 台版兩制借鏡香港

第三份白皮書基調變

和與戰之間還有選項

從時間點看，1993年的《台灣問題與中國統一白皮書》，發表於江澤民時代，時值兩岸首獲官方授權的民間正式接觸「汪辜會談」之後；2000年的第二份白皮書《一個中國的原則與台灣問題》，發表於胡錦濤時代，恰逢李登輝拋出「兩國論」、陳水扁上台前夕；今次白皮書題為《台灣問題與新時代中國統一事業》，雖是在美國眾議長佩洛西訪台引發的風波之後，但並非臨時起意，在中共二十大召開前夕，突出「新時代」，是習近平時代對台政策的全面宣示。與第二份白皮書已相隔22年，中國已成為全球第二大經濟體，兩岸關係及力量對比也發生空前巨變。

正是基於這些變化，新一份白皮書在基調上有一些顯著變化，例如外界都注意到的，前兩份白皮書承諾的統一後台灣「享有一定的外事權」，可以「有自己的軍隊，大陸不派軍隊也不派行政人員駐台」，兩岸協商「在一個中國的前提下，什麼問題都可以談」等內容，都不見了。新白皮書首度將「九二共識」與「一中原則」並列為兩岸談判的前提與政治基礎，今年是「九二共識」達成30周年，蔡英文上台後，兩岸關係緊張的主要原因，就是台灣當局否認「九二共識」；前兩份白皮書各有5次提到「台獨」，新白皮書「台獨」一詞出現了36次，還4度點名批判民進黨，可見北京對「台獨」與民進黨態度之嚴厲。其中一段話，「民進黨的謀『獨』行徑導致兩岸關係緊張，危害台海和平穩定，破壞和平統一前景、擠壓和平統一空間，是爭取和平統一進程中必須清除的障礙」，引起外界關注，認為北京已將民進黨視為「必須清除的障礙」。但細味全句上下文，「必須清除的障礙」指的是「民進黨的謀『獨』行徑」，而非民進黨本身，即並未將民進黨排除在兩岸對話之外，但仍是對民進黨當局的嚴厲警告。

白皮書雖然重申和統仍為「第一選擇」，「非和平手段」是「最後選擇」，但所謂「第一」與「最後」，手段是相輔相成的，不承諾放棄使用武力，說到底是要保障和平統一依然有實現的可能性。從「第一」到「最後」之間，還存在其他可能選項，如以武逼談、圍封促統等，在今次軍演中，這些選項都有所展示。新白皮書寫明，「和平統一後，台灣可以實行不同於祖國大陸的社會制度，依法實行高度自治。」這似乎意味，以非和平方式統一後，台灣未必可享有「高度自治」。

國防外交權收歸北京

統一拖愈久愈不利台

北京對台方略的這種變化，除力量對比的變化外，還因為有「一國兩制」在香港的25年實踐。新白皮書對台灣實行「高度自治」的前提是，「確保國家主權、安全、發展利益」，強調「『一國』是實行『兩制』的前提和基礎，並以港澳為例，稱回歸後「重新納入國家治理體系，走上了同祖國內地優勢互補、共同發展的寬廣道路」，暗示統一後的台灣和大陸，就是地方與中央的關係。白皮書刪除統一後台灣可保留外事權與軍隊等允諾，也是參照港澳模式，即國防、外交權在中央，既然不能保留軍隊，自然亦無軍費開支，在「統一紅利」中多了「台灣財政收入盡可用於改善民生」一項。

香港回歸至今，有119個外國領事機構，特區護照獲168個國家和地區予以免簽證待遇。新白皮書在統一後外國與台灣關係的描述是，「經中國中央政府批准，外國可以在台灣設立領事機構或其他官方、半官方機構，國際組織和機構可以在台灣設立辦事機構，有關國際公約可以在台灣適用，有關國際會議可以在台灣舉辦」，顯然也是借鏡了香港回歸後的涉外實踐。

根據國際貨幣基金組織（IMF）數字，1980年，大陸生產總值（GDP）僅是台灣的7.2倍，到去年已經是台灣的22.1倍；從1978年至2021年，43年間兩岸貿易額增長7000多倍，大陸連續21年成為台灣最大出口市場，亦是台商島外投資的第一大目的地。兩岸人員往來從1987年的不足5萬人次，到疫情爆發前的2019年一年已有約900萬人次。這就是北京推進兩岸統一的實力與信心所在，也是中共認為「時」與「勢」始終在自己一邊的原因。儘管「一國兩制」要讓台灣人接受，仍需作艱苦的解說工作，惟從白皮書內容的變化可見，兩岸統一拖得愈久，台灣的主動權就失去得愈多。

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