社評：改善市容持之以恒 美化社區錢莫亂花

權責不清執法不力

官僚僵化有待打破

李家超強調提升政府管治能力，施政「以結果為目標」，期望上台百日內，定下一系列工作績效指標，以實際行動，讓市民看到管治新風。李家超上台後一項重要舉措，是設立4個工作小組，由4名司長級官員帶領，分別跟進跨代貧窮、土地房屋供應、公營房屋項目，以及地區事項統籌。率先交「功課」的，是負責市容衛生的「地區事項統籌工作組」。

明天開始的「香港新市容」全港清潔運動，是工作組的頭炮。負責帶領工作組的副政務司長卓永興表示，明天起至10月，相關部門將着力清理全港600多個衛生及街道管理黑點，垃圾棄置問題屬優先處理事項，當局將於全港大約4000個地點，包括街市、後巷、三無大廈、公共屋邨等，加強日常清潔及移除大型棄置物件，同時亦會加強宣傳、教育及執法。至於10月起展開的第2階段工作，重點在於美化公共空間、改善街道設施，以及優化園林建築。

民生無小事，鼠患、阻街、冷氣機滴水等問題，對市民日常生活造成很多困擾。衛生環境改善，減少疾病傳播或意外，政府若能幹出成績，市民必定有感。比起增加土地供應、加快興建公屋，改善衛生市容，驟眼看確是較為容易，只要投入資源雷厲風行幹一番，短期內通常都有一定改進，可是若想成效長期化，卻是知易行難。清潔香港運動，早於1970年代已出現，回歸後港府也不止一次推動全城清潔。2003年SARS疫情後，時任政務司長曾蔭權統領全城清潔策劃小組，展開大規模清潔運動，希望重振旅客信心；2015年，則輪到時任政務司長林鄭月娥統領全城清潔運動。政府每次行動，地區環境衛生總有一陣子改善，可惜未幾便故態復萌。

改善衛生黑點是「老大難」問題，既有社區因素，亦有治理因素。衛生黑點之所以為「黑點」，背後往往涉及一些結構問題，例如社區發展規劃有問題，導致某些地點容易堆積垃圾或滋生鼠患，若不釜底抽薪，單靠特定時間清掃及加強執法，縱使一時三刻有改善，很快又會死灰復燃。

此外，政府部門各自為政，官僚僵化執法不力，亦令地區環境衛生工作事倍功半、成效不彰。以鼠患為例，公共街市衛生由食環署負責，可是鼠輩覓食流竄，豈會長留街市？藏身街市外污渠，就變成渠務署問題，若無跨部門緊密協作，各家自掃門前雪，根本難成大事。又例如非法棄置建築廢料，食環署表示，由於那是「街道管理問題」，涉及多個部門，食環署很多時因為職權所限「無法執法」，只能視乎情况通知環保署、地政總署、路政署處理。若不理順相關權責及執法問題，就算安裝再多閉路電視監察，亦屬徒然。

以結果為目標

需要標本兼治

卓永興承認，地區環境衛生工作，存在部門分工不清情况，工作組會釐清不同工作的領頭部門，建立標準運作模式，交予相關部門持續執行；另外，工作組亦會督導相關部門，制訂衛生清潔績效指標，以及推動社區參與，監察政府工作是否有效。凡此種種，方向無疑正確，然而實際執行會否走樣、未能發揮預期後果，只能靠實踐檢驗。 2015年全城清潔運動過後，政府向立法會提交文件，建議如何延續清潔工作，包括設立18區環境衛生交流平台，邀請區議會參與制訂地區環境清潔策略，可是過不了數年，有關交流已無疾而終。卓永興強調，打擊衛生黑點「一定會持續」，如有需要會考慮修例增加執法效率，唯盼當局能夠對症下藥，不會虎頭蛇尾。

美化公共空間是次階段改善市容工作重點，未有太多詳情，無論如何，當局必須汲取前朝教訓，避免亂花公帑，大搞無謂項目。2008年，政府提出在18區展開小型工程計劃，改善地區居住環境及衛生，前後有數千項小型工程落成，合共耗資逾40億元，然而部分項目卻相當無謂，市民無法避雨的「巨墩避雨亭」、阻街的「山墳」安全島裝飾等，淪為笑柄，安裝不久便清拆，政府必須引以為鑑。有些時候，市容問題只是社會問題的表徵，街頭露宿者正是一例，政府必須設法治本，不能以為「清場」便一了百了。這類只顧治標做法，不是「改善市容」，更不是「以結果為目標」，而是將社會陰暗面掃進地氈底，自欺欺人。

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