社評：提防濫收電費燃料費 政府有責任為民把關

發電成本轉嫁用戶

兩電燃料費加幅大

中電日前公布中期業績轉盈為虧，蝕約48億元，然而必須指出的是，中電錄得虧損，跟本地能源業務完全無關，而是中電在澳洲的發電項目出了狀况，能源對冲合約錄得近80億元虧損。單計本港能源業務，中電盈利逾40億元，遠比其他業務為多，按年增長5.4%，比起外國很多電力公司因為能源價格飈升而蒙受虧損，處境差天共地，這當然是拜利潤管制協議所賜。

兩電在本港電力市場擁有壟斷地位，所謂利潤管制協議，實際是保證兩電可以賺取高回報「准許利潤」。現時兩電准許利潤水平，定於固定資產平均淨值8%，意味兩電固定資產投資愈大，可賺利潤愈多，倘若收入高於准許回報，相關款項將撥入電費穩定基金。兩電有「穩賺不賠」保證，這邊廂花了錢投資，那邊廂就可透過加電費，找市民代為「埋單」。兩電加價時，雖然經常強調有動用電費穩定基金，「壓低」了加價幅度，惟嚴格來說，電費穩定基金不過是市民之前向兩電多付的款項，所謂「抵消加幅」只是給市民「回水」。中電中期業績虧損，派息決定依然得大行支持，一大原因正是本地電費收入穩定，為公司提供了強大「現金牛」；就算國際能源價格飈升，兩電也可透過上調燃料費，將額外增加的發電成本，全數轉嫁給用戶。

本港電費由「基本電費」及「燃料調整費」組成，前者反映電力公司的營運開支、固定投資等，後者則反映國際燃料價格變動，以實報實銷方式，由用戶向電力公司支付。兩電燃料費，以往是按年檢討，結果經常出現兩電「錯判」燃料價格走勢、向用戶多收大筆燃料費的情况，遲遲才給市民「回水」，惹來濫收批評。數年前，政府與兩電簽署新的利潤管制協議，燃料費改為按月調整。理論上，這可以令相關收費更貼近燃料價格，然而過去一年，國際燃料價格波動，兩電用戶所付的燃料費升幅驚人，本港經濟元氣未復，市民難免關注兩電有否濫收相關費用。

今年以來，兩電燃料費大幅上調，帶動淨電價上揚，截至年中，中電平均每度電漲價約6%，港燈漲幅更甚，超過一成。中電中期業績顯示，燃料價格調整條款帳達到20.43億元，按年增加逾9億元，反映中電在所謂「收回」燃料成本方面，向市民收多了不少錢。政府有責任跟進燃料費上調是否合理合度。以往燃料費按年調整，政府每年會外聘獨立顧問，協助審核兩電提交的燃料費估算，但有能源諮詢委員會成員批評，兩電處理燃料帳透明度不足，以商業機密為由，拒向委員會披露燃料成本實際變動資料。時移世易，現在情况改善了多少？政府能否有效為市民把關？相信不少市民都想知道答案。

打破兩電壟斷局面

審慎處理加價申請

中電本周提到，年內在港發電業務所付的燃料費已超過200億元，較去年增加四成，雖然公司已「盡力控制成本」，但國際燃料價格上升趨勢料將持續，年底要跟政府檢討電價。回望去年，兩電也是以燃料價格急升為由加價，最終政府同意，兩電淨電價加幅介乎5.8%至7%。燃料價格上漲，看似是「順理成章」的加電費理由，但從用家角度看，今年燃料費已經大幅上調，兩電再以此為由提出加價是否合理？會否存在「雙重加價」問題？另外，近期國際能源價格有所回落，油價兩個月內下跌逾一成半，有人認為跟供應改善有關，亦有分析認為全球經濟放緩導致能源需求減少，無論如何，環球經濟前景極不明朗，能源價格走勢充滿變數，看待電費加價，當局必須更加慎重。

有意見認為，過去一年，能源價格高企，倫敦、東京、新加坡等地電費升幅，動輒超過四成，相比之下，香港電費加幅不大，云云。問題是不同城市的發電組合和電力政策各異，蘋果與橙無法直接比較，兩電壟斷本地市場、更有「穩賺不賠」保證，在國際大城市中，可謂「難得一見」。利潤管制協議過度向兩電利益傾斜，燃料費的設計，令能源加價風險完全由用戶承受，兩電毋須承擔，尋找較廉價燃料發電的動力，必然大大減弱。港府補貼市民電費，說到最後，不過是以公帑補貼兩電收入，當局有必要認真考慮，開放電力市場，引入更多競爭，打破兩電壟斷局面。

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