社評：高球場不是權貴禁臠 環評過關受阻不尋常

既得利益大反撲

球場建屋遭圍攻

粉嶺高爾夫球場佔地172公頃，由政府以「私人遊樂場地契約」方式租出，僅收取象徵式租金。粉嶺高球場多年來予人的印象，都是「權貴俱樂部」，一個球會會籍涉款過千萬元，能夠入會者非富則貴。香港寸金尺土，不少人批評當局如此運用珍貴土地資源，並不合理，要求收回高球場，有人主張悉數用來建屋，有人提出可以將之化為中央公園，向全民開放。

數年前，政府發起土地大辯論，土地小組報告顯示，收回高球場土地發展是社會主流意見，亦是短期土地供應重要選項，考慮到保育、體育發展及交通配套，建議先收回粉錦公路以東32公頃球場用地建屋。政府採納報告，經一輪研究，今年提出動用生態價值較低的8公頃土地，興建1.2萬伙公營房屋，未料計劃面臨觸礁風險。環諮會本周開會，未能通過相關環評報告，逾半在席委員傾向反對。有關報告須於本月28日限期前通過，倘若無法通過，除了提出覆核，理論上也可由環保署長直接批出環評許可證，但這是前所未有做法。

政府委託顧問公司所做的環評報告，環諮會當然有責任認真審理，然而種種迹象卻令人覺得，今次情况異於尋常。負責管理粉嶺高球場的球會，早前也委託顧問做了一份報告，聲稱政府環評「低估擬議發展區具保育價值的動物群」，包括飛蛾和蝙蝠種類。有關報告成為了一些人以保育之名反對發展的彈藥。根據環諮會主席說法，委員對政府環評報告「每一環節」的數據和細節，包括蝙蝠等動物的作息時間、涵蓋物種有否遺漏等，皆有疑問。有環諮會前委員指出，單是這一點已甚不尋常，皆因環評報告一般會先交漁護署和環保署審視，達到標準才會諮詢，由環諮會小組先作討論，通常在大會討論前，報告已作過補充，鮮有像今次般在技術層面遭猛烈質疑。

一般而言，由私人持份者出資或贊助的研究調查，因為可能存在傾向性，外界通常都會格外留神。有環諮會委員表示，政府今次環評報告非常詳盡，看不到有理由不通過。另外，部分環諮會委員所提的質疑，諸如擬議發展規劃的交通問題等，顯然無關生態保育。有委員甚至表示，政府2019年因未有北部都會區計劃而選定發展高球場，但「時移世易」，應該重整計劃，包括考慮不發展高球場，云云。有關論調，實際已不是根據環評報告客觀考慮問題。

北部都會區遠水難救近火，高球場建屋萬伙，最快7年後落成，是短期重要項目，房屋局長表示，若沒有這萬個單位，不知未來10年公屋指標如何追回來。現時有20多萬基層市民居於劏房，公屋輪候時間逾6年，以北部都會區作為推翻高球場建屋計劃，要麼反映主張者無知，將長期與短期土地房屋供應混為一談，要麼就是無視基層疾苦、缺乏同理心。早前北區區議會通過議案，反對高球場建屋，理由是水浸、交通擠塞等問題仍未解決，然而眼前尚有7年可為，土木工程署亦已提出改善配套方案。區議會不去把握改善地區問題的契機，反而想拖後腿，令人質疑他們究竟在想什麼。

大部分未發展土地都有一定生態價值，但社會始終要滿足發展需要，特別是改善當下基層住屋困境，發展棕地或綠化帶等，牽涉複雜操作問題，想急也急不來。香港土地房屋問題水深火熱，覓地建屋必須多管齊下，若要改變前朝決定，方向亦應該是進一步增加供應，而不是砍走既得利益不喜歡的項目。

環諮會要以良心辦事

特區政府須挺直腰板

過去數月，外界充分感受到既得利益全力動員反對收回高球場，部分人所持的「理據」，諸如「摩天公屋群嚴重影響打波者視野」等，叫等待上樓者情何以堪；有人主張高球場用地不變，但可考慮將舊場改為公眾球場，有關說法正正反映有些人視粉嶺高球場為禁臠，最多割少許出來，其餘繼續由小撮人專享。中央落實愛國者治港，不是為了給既得利益提供保護傘，而是希望香港良政善治。高球場建屋萬伙，增加短期供應，可以幫助大批基層告別劏房，豈能說是民粹？環諮會處理環評報告，必須本着良心辦事，特區政府也要挺直腰板，敢於向既得利益說不。發展局近日談及高球場建屋，僅稱法定環評及規劃程序仍未完成，現階段就發展建議作定論「言之尚早」，說法含糊，倘若成案後又推翻，市民必然對特區政府打破利益固化藩籬的決心，產生極大懷疑。

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