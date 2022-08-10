社評：良政善治千頭萬緒 勿讓既得利益誤港

雙倍印花稅再掀討論

高球場建屋反對聲漲

2012年梁振英上台，為了遏抑樓價急升、照顧本地市民置業需要，推出一系列措施，非永久居民在港置業，需要支付雙倍印花稅，內地客買樓，變相要付相當於樓價三成的印花稅。行會召集人葉劉淑儀接受彭博社訪問，談到內地專業人士一直大聲疾呼，希望當局豁免向他們徵收雙倍印花稅，「這是一系列正在考慮的措施，這當然是政府可以考慮的事情」。報道昨早曝光，地產股紛紛上揚。及至中午，政府回應報道，澄清政府沒有相關討論，亦沒有任何相關計劃。葉劉則澄清，那只是新民黨的意見。

過去10多年，香港樓市長期處於升軌，政府連串「辣招」管理需求，某程度只是減慢了升勢。雖然本港樓市近大半年受疫情、移民潮及美國加息等因素影響，樓價有所回落，但幅度其實很有限，然而地產界稍遇逆風即高呼「減辣」、「撤辣」，這些年幾乎已成慣例。現在葉劉與新民黨主張豁免內地買家雙倍印花稅，理據主要是吸引人才，惟問到豁免建議會否推高樓價，葉劉亦有明確提到「目前樓市比較疲弱」。外界難免聯想，相關建議是否還有托市托價之意。

葉劉在官場政界長袖善舞，歷任保安局長、立法會議員及行政會議成員，及至本屆政府上台，更貴為行政會議召集人，身居廟堂高位，擁有非一般政治影響力，當她受訪談論政策，人們即時想到的，必然是她在行會的身分，而不是作為新民黨主席。環顧當今政界，像葉劉般同時熟悉政府、立會及行會運作的資深政治人物，少如鳳毛麟角。比起一般從政者，葉劉對於敏感言論的分寸拿揑，自當更勝一籌。這次葉劉受訪發言掀起漣渏，令人訝異，但卻不是她近日唯一引起外界熱議的發言。

葉劉數天前在電台節目表示，上屆政府提出收回粉嶺高球場8公頃土地建屋，「並無必要」，因為粉嶺高球場有「很高生態及保育價值」，批評上屆政府「雙重標準」。誠然，政府換屆，新人事新倡議不足為奇，但葉劉是上屆行會成員，有份參與前朝重大決策，現在如此高調批評，不僅罕有，同時亦令人關注，她是否打算利用其政治影響力，幫高球場「翻案」。葉劉有高球會會籍，在高球場問題上會否先入為主？倘若行會討論相關議題，是否應該避席以示公允？凡此種種，值得斟酌。

很多市民眼中，佔地172公頃的粉嶺高球場，似是政府特許的「權貴俱樂部」，而不是向全民開放的設施。經過多年拉鋸爭論，政府僅決定明年9月收回粉錦公路以東32公頃的高球場用地，並將生態價值較低的8公頃用來建屋，其餘將作康體休閒用途，然而一些要求保留高球場的人，仍嫌妥協「太多」。

政治制衡削弱

既得利益蠢動

隨着特區政府換屆，近月不斷有團體或個人以各種理由，反對政府收回高球場8公頃土地建屋，形同大合唱。有人揚言收回高球場用地是「民粹」逼迫，有人則認為該8公頃土地「生態價值很高」，有地區人士則稱區內交通配套不足，最好一切不變。粉嶺高球場撥地建屋計劃的環評報告，應於本月底通過，最近環諮會開會近7小時討論報告，罕有無法通過，綜合不同說法，報告每一環節，似乎都遭到前所未有的刁難。

全港20多萬劏房居民等待上樓，覓地建屋刻不容緩，必須多管齊下。明日大嶼、北部都會區等全屬長遠大計，短期土地供應捉襟見肘，未來10年公屋落成量「前輕後重」，高球場8公頃土地可建1.2萬個單位，最快7年後完工，乃是寶貴「近水」。房屋局長近日直言，如果沒有這萬個單位，不知未來10年公屋指標如何追回來。中央落實愛國者治港，希望香港良政善治，破除利益固化藩籬，解決社會深層矛盾，絕不是為既得利益提供「保護傘」，然而近期一些事態發展卻令人關注，一些既得利益力量趁着這兩年本港政治生態劇變，在政治制衡力量不足下，挾強大財力物力，動員造勢向政府施壓，固化、強化既得利益。

「享天下之利者，任天下之患；居天下之樂者，同天下之憂」。國家主席習近平希望特區新政府「把全社會特別是普通市民的期盼，作為施政的最大追求」，這種以人民為中心的思想，絕對不是「民粹」。香港要團結穩定，公平公道是最佳黏合劑，政治制衡不足，既得利益容易肆無忌憚，滋生腐敗。特區政府必須時刻堅持施政為民，中央更要明察秋毫，莫讓小撮人的私心私利，影響香港社會長遠福祉。

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