社評：放寬檢疫招攬商務客 加緊打針「補漏」助開關

「3+4」是第一步

視乎成效再推進

香港是高度開放小型經濟體，倚重金融貿易，疫下求復常，通關不可少。內地與外地抗疫模式迥異，有意見認為香港應該先與外地免檢疫通關，亦有很多市民渴望早日與內地通關，李家超政府則強調，這不是二擇一的問題，主張同步推進對內對外通關，對外地加快鬆綁，對內地爭取便利，「兩方面也要積極做」。引入紅黃碼制度，縮短酒店檢疫日數，屬於對外鬆綁措施，經過個多月醞釀，昨天正式出爐。

根據原有安排，海外或台灣人士抵港，須在指定酒店隔離檢疫7天。有意見認為，若只是改為「5+2」，以5天酒店檢疫加2天家居監測，代替「7+0」做法，差別不大，難起作用。最終政府選擇了相對進取的「3+4」方案，配合紅黃碼制度，抵港人士在4天家居監察期間，可持黃碼外出上班及進入商場等地方，但不能進入食肆、酒吧、院舍等高風險處所。政府表示，黃碼現階段只適用於抵港人士，至於紅碼則適用於所有感染者。

無論抵港者還是本地人，已知感染了新冠病毒，為己為人，都不應該通處走，紅碼適用於所有感染者，無可厚非。目前本港每日平均新增逾4000人感染，意味密切接觸者數以萬計，現在若將黃碼適用對象擴至一般密切接觸者，只會令事態變得複雜，容易失焦。「3+4」安排是本港外防輸入措施一次重要調整，有人關注鬆綁對本地疫情影響，有人認為東亞各地陸續免檢疫「開關」，「3+4」安排門檻依然太高。未來數周，政府需要密切監測新措施實施情况，視乎數據和成效，謀劃下一步。

政府表示，「3+4」安排，乃是參考近期數據所定，目前海外抵港人士約4%為感染者，數據顯示少於1%感染者是檢疫第三日之後才找出，論風險水平，較本地密切接觸者居家檢疫期間發現陽性的比率為低。不過考慮醫療系統承受力，除了看比例，更要看實數。

指定酒店檢疫，實際亦是一種入境配額限制。新安排下，可供抵港人士預訂的指定酒店房間數目，估計可增加近倍至一天5000間左右，若能物色更多指定酒店，相信還可再多兩三成，惟入境配額變相提高，走漏感染者的人數亦會按比例增加，何况外圍疫情波動，抵港人士感染率是一個變量而不是常數。雖然本港絕大多數市民已打齊針，但仍有小部分長幼未打夠針，政府需要緊盯「3+4」安排下輸入個案會否急增，同時加緊打針「補漏」，以防重症死亡個案上升、增加醫療負荷。3歲以下幼兒打針開始不久，政府應多向家長講解幼兒染疫風險；長者方面，政府需要加快外展打針，盡快將院舍長者兩針接種率提升至九成以上。

商務客經港赴內地

協調檢疫值得研究

「3+4」安排，對於有意放長假外遊的市民而言，無疑是喜訊，但對旅行社業務幫助有限。指定酒店配額限制的存在，意味港府擴大對外入境門戶的對象，不是一般度假旅客，而是有公務或探親等需要的人。對於外地商務客，「3+4」當然仍有不便，但比起「7+0」或「5+2」，相對「平易近人」，究竟新措施能否帶動更多商務客及海外專業人士來港，當局應根據實際數據，評估措施成效。

特區政府現時的通關策略，是不求對外或對內任何一邊全面開放，而是希望在二擇一之外，走第三條路，兩邊都有限度開放。香港是國家對外重要門戶，作為連接內地與外地橋樑，若只能接駁其中一邊，必然影響發揮本港獨特定位及作用。不過「第三條路」是否行得通，實際仍需觀察，倘若效果良好，當然值得推進；倘若效果不彰，則要另想辦法。

外資在港開設辦事處或公司，很多都是為了處理跟內地有關的生意。以往外國商務客來港處理業務後，不少都會轉赴內地公幹。隨着本港實施「3+4」，抵港商務客在頻密接受核酸檢測下，實際有4天時間可在港出入辦公。目前內地入境檢疫奉行「7+3」，門檻不低，如果香港與內地檢疫安排可以無縫接駁，外國商務客在港完成「3+4」後不再多留即赴內地，可以享有比「7+3」寬鬆的檢疫安排，相信將有很多外國商務客願意取道香港再赴內地，這對香港、內地和外資都有好處。當然，這一切是否可行，需要視乎會否增加內地防疫風險，另外香港亦要跟內地，在核酸檢測標準等方面劃一求同。無論如何，港府應跟內地當局商量，看看檢疫安排方面是否有同步協調或接駁空間。

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