社評：北大聘教授不嚴謹 教育部乏監管須問責

邵陽學院花1800萬元買學位

教育廳炒院長不處置水貨博士

近期游走於灰色地帶的專上學府有湖南邵陽學院，該學院最近被發現花費1800萬元人民幣，將23名教師送到菲律賓亞當森大學攻讀教育學博士學位，此舉循正式程序辦理，包括帳目與受惠人員資料公開。由於費用較高，每人花費85萬元，而且頒授學位的是菲律賓不入流的大學，被批評為花公帑去「買」一個不值的學位，全國嘩然。結果湖南省教育廳以「論證不充分、決策不科學、工作不嚴謹」為由，將該學院院長撤職。

從公開的資料看，該學院2004年獲得頒授學位資格， 2017年開始申辦頒授碩士學位資格。按照內地教育部門的要求，必須在教師隊伍中擁有博士學位相當的比例才能獲得資格，由學校出資「培訓」在職教師，是為了盡力符合資格，「不盡人意」的地方是走捷徑，教育部門也沒有指這是違規違法。

另一個被揭發的北大教授陳春花，花了6萬元在一年時間內取得一個博士學位。她在2001年獲得愛爾蘭歐洲大學工商管理博士學位，2005年在南京大學商學院做了一年博士後，2016年獲北京大學國家發展研究院聘為教授，2017年獲委任為BiMBA 商學院院長。陳春花舉辦各式各樣的課程和講座，收費高昂，是企業培訓界炙手可熱的明星，曾經與華為公司總裁任正非見面後發表《圍爐日談》而揚名，網上流傳萬多篇署名陳春花有關論述華為公司發展策略的文章，被譽為「華為軍師」。上月初被揭發其博士學位來自一間已經倒閉的「文憑工廠」，華為公司隨即聲明與陳春花毫無關係，北京大學日前宣布接受陳春花辭職申請，終止與其聘用合約。

陳春花如何「買」文憑而風生水起，及後是否因為樹大招風被競爭者揭發倒台，追究一個個人的行為，意義不大，至於南京大學如何「有眼無珠」，聘請陳春花當博士後，也算是「小事」一樁，最大的問題在於北京大學和教育部。

按照陳春花的聲明，她擁有的博士學位是未被教育部門認可的，此事在應聘北京大學時已經言明，獲得聘任，是經過北大國家發展研究院「黨政聯席會討論、學術委員會、全體教師和全體正教授投票等過程」。

北大聘正教授未做盡職調查

調查結果不公開惹隱瞞疑竇

博士學位有兩種，一是具嚴格學術要求的哲學博士（PhD），一是要求較為寬鬆的管理學或教育學博士（Doctor of Education），兩者的含金量，行外人未必深究，但北京大學這樣的最高學府，無理由不懂，更何况是「野雞博士」。聘用一名正教授，需要審查其學位以及學術著作等等，是盡職調查的標準程序，北大沒有理由不按章辦事。陳春花既沒有正規的博士學位，也沒有顯示學術地位的專著，獲聘為正教授，北京大學需要向公眾交代。

陳春花曾擔任福建閩江學院新華都商學院理事長，該院創辦是獲得新華都集團捐資5億元成立，新華都集團2016年向北大國家發展研究院捐資1億元，同年陳春花獲聘為北大教授，兩者是否有關聯，北京大學同樣要解釋。一間大學向捐資人頒授榮譽學位或者給予大樓命名權，是慣常做法，無可厚非，但如果捐資的附帶條件是聘用一名資格不符的人員作為正教授，這是對學術機構的羞辱，是自毁長城的短視行為。

北京大學處理陳春花事件的態度，令人對這間赫赫有名的大學堂失望。北京大學聲明稱：「我校對陳春花老師的有關情况進行了調查。」既然調查了，為何不公布調查結果？如果調查發現陳春花的情况是不符聘用標準，為何不是開除而是接受辭職？如果調查發現原來的聘用程序出現了紕漏，為何不公開對造成紕漏的人員的處理辦法？北大的「三不公開」，予人有意隱瞞的印象，若不澄清，北京大學不注重學術名聲的印象將會坐實，學術名聲不但指發表論文數量及排名，嚴格按照學術標準聘用和晉升教授，同樣重要。

教育部是規範和監督大學的部門，一所大學最重要的資產是學術名聲，邵陽學院花巨資為職工「買」學位，教育部門只處理學院負責人，不宣布如何處置「水貨學位」，北京大學不按照學術標準聘用正教授，教育部不聞不問。邵陽學院疏於學術準則，失信湖南，北京大學疏於學術準則，失於垂範，教育部不予監管，失職失責。

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