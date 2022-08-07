社評：佩洛西亞洲行改現狀 中美台海進入新常態

佩洛西在結束亞洲之行前稱，她此行不是為改變台灣或區域現狀，但從莫斯科輿論對於她訪台的興奮表現看，她確實達到了打破現狀的目的。可以說，台海和平現狀被打破，中美關係瀕於破裂邊緣，都是佩洛西留下的政治遺產。

中美建交以來最大衝擊

反制措施立標竿發預警

在中方的8條反制措施中，取消中美兩軍戰區領導通話、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議3條，都是針對兩軍合作。曾幾何時，在中美經貿關係遭特朗普發起貿易戰破壞以後，兩國軍方關係被形容為中美關係新的「壓艙石」，但今天，這一「壓艙石」也因美軍為佩洛西訪台保駕護航而被掀翻，今後中美關係之船恐怕會隨波逐流。中方反制措施的後5條，暫停了中美在遣返非法移民、刑事司法協助、打擊跨國犯罪、禁毒、氣候變化等領域的合作，幾乎涉及中美仍維持合作的所有領域，彰顯佩洛西訪台事件，成為1979年中美建交以來，對兩國關係的最大衝擊。今次美方可以佩洛西訪台25年前已有先例為藉口，今後也可以1995年李登輝訪美作先例，允許台灣總統赴美訪問。所以，中方必須立起標竿，預作警示。經此一役，今後即使不能阻止歐美政要登台「做騷」，但他們和台灣當局必須面對與今次同樣的後果。

佩洛西訪台，恰逢東盟系列外長會召開前夕，她訪台前到訪的星馬兩國，都是東盟成員國，惟兩國對其到訪都低調處理，星總理李顯龍還在會晤中敦促中美建立穩定關係。在解放軍開始演習後，東盟發聲明，稱「對國際和區域動蕩局勢」表示關切，呼籲各方保持克制，避免挑釁行動，並重申成員國對「一中政策」的支持。在金邊，國務委員兼外長王毅與美國國務卿布林肯唇槍舌劍，令東盟外長會議充滿張力，王毅與新加坡外長會面時含蓄警告，「針對當前台海局勢，如果是非不分，主張息事寧人，無異於為虎作倀」，預示東盟在中美之間不選邊站的立場，未來將愈來愈難維持。

訪台後佩洛西到訪的韓日兩國，都是美國盟友，但表現截然不同。韓國總統尹錫悅以休假為由，僅與她電話交流。韓國外交部也僅希望台海維持和平穩定，重申始終堅持一中立場，被認為是避免刺激中國。日本則不僅聯署七大工業國（G7）與歐盟的聲明，譴責北京。在佩洛西到訪後，又大肆炒作導彈落入其專屬經濟區（EEZ）內，向中國抗議，再一次顯示日方與美國台灣戰略的深度扣連，引起中方強烈不滿，特別警告東京在台灣問題上負有「歷史罪責」。下月是中日邦交正常化50周年，雙方關係恐難回暖。

檢閱「一中」認受性

嚴格定義防虛化掏空

相對於比較低調的澳洲和新西蘭，G7與歐盟在今次事件中特別高調，發聯合聲明批評北京，中方對其回應也最強硬，中國駐歐盟使團批其「無恥至極」，王毅稱其聲明是「廢紙一張」。英國下議院外交委員會已揚言年內將組團訪台，立陶宛議長又串連歐盟多國議會領袖連袂訪台，可以預見，佩洛西的示範效應，會令歐美一些要撈取政治資本的政客陸續有來。而北京對這類挑釁的反制，不排除未來逐步升級。西方一直將台海與俄烏戰爭扣連，似在逼中俄聯手，會否求仁得仁，澤連斯基最近罕有地呼籲習近平介入俄烏衝突，北京如何回應，值得留意。

藉着今次佩洛西訪台，大陸不僅驗證了對台灣周邊海空的實控能力，演練了對台封鎖的可行性，還藉機對「一中原則」在國際的認受性，做了一次難得的檢閱，聯合國等國際組織與百多個國家都重申了一遍「一中」立場，中國亦對「一中」內涵作出嚴格界定：「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，同中方建交的國家不得與台灣進行任何形式的官方往來」。針對的就是美國以及G7、歐盟的「在適用時」（where applicable）才遵守「一中政策」的「虛化」、「掏空」行為。

佩洛西今次訪台，在美國國內和西方輿論中，並未獲得一面倒讚賞，很多評論抨擊她此行未與盟友作充分溝通，是為個人名利，不惜製造麻煩。佩洛西此行引發的連鎖反應，尚需觀察一段時間，惟中美關係、兩岸關係都難再回到從前。經此一役，內地民氣固然挫傷了，但或令中共黨內更為團結，未來的戰略機遇期將不再意味着在忍辱負重、委曲求全，在中美關係破裂、台海保持高壓態勢下，顯示經濟亦可發展，將成為中國的新常態。

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