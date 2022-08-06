社評：台海不靖凶險多 美日莫火上加油

美艦穿越台海

恐添局勢緊張

世界格局面臨百年不遇巨變，中國崛起令美國與盟友危機感增加，政客愈反華愈有政治市場。這次佩洛西訪台所引發的衝擊，遠比25年前眾議院議長金里奇赴台為大，最大原因正是台獨力量和國際背景，跟當年有天淵之別。佩洛西訪台，對有意操作「台灣牌」撈政治本錢的西方陣營政客，示範作用明顯，除了英國下議院外交事務委員會打算年底率團赴台，歐洲議會副議長畢爾亦呼籲國際政要訪台「別落後」，部分「友台」議員更有意組團年底訪台。中國外交部副部長鄧勵緊急召見歐洲國家及歐盟駐京使節，強調與華建交國家不得與台灣進行任何形式官方往來，反映了事態之嚴重。

「一個中國」政策是聯大2758號決議案的核心，也是台海維持和平穩定的基石。近年華府不斷掏空「一中」政策內涵，佩洛西訪台，嚴重衝擊「一中」，掀動台海現狀；七國集團外長近日的聲明，揚言一個中國政策「在可適用情形下」不變，等同留下不守「一中政策」的空間。對北京而言，西方陣營政客愈衝擊「一中」，愈有必要加強震懾台獨。

中方以鎖島實彈演練，回應佩洛西在台海挑起的外交形勢變化，台灣輿論形容，這次軍演比1996年台海危機還要凶險，解放軍形同宣示「台灣海峽不是國際水域」，所謂「台海中線」默契亦不復存在。昨天中方針對美國，採取一系列外交反制措施，除了宣布制裁佩洛西及其直系親屬，還有取消中美國防軍事會晤，以及暫停在禁毒、打擊跨國犯罪等領域的合作。外界關注鎖島式軍演會否常態化，外交部表示，一切視乎美方及台獨勢力會否停止分裂中國的圖謀。

可以想像，白宮不會承認是美方製造事端衝擊現狀在先。觀乎美國國務卿布林肯等人的最新說法，白宮將解放軍鎖島演練，定性為「過度反應」，認為是北京「改變台海現狀」；美國主要盟友諸如澳洲等，外交口徑也相近。東京當局更聲稱，解放軍導彈落在所謂「日本專屬經濟區海域」，要求中方「立即停止」在台灣附近的演習。中美台海博弈，你一拳我一腳，隨着華府對鎖島演練作出定性，將外交調門提高，現在需要留意是，美方及區內盟友，下一步將有何行動。

美方宣布本周「民兵三型」洲際導彈試射押後，有報道形容這是避免刺激北京，然而這跟台海軍事角力，並無太直接關係。根據美方說法，美軍核動力航母列根號及其戰鬥群，正在台灣周邊海域監控形勢，未來數周，美方將循所謂「標準海空路線」穿越台海，展現對台支持。過去一周事態，雖然顯示兩國都想避開爆發正面軍事衝突，但佩洛西揭開了台海「鬥大膽博弈」序幕，兩國政府都有壓力要「硬起來」，美艦穿越台海可以成為危機升級的潛在觸發點。

日本介入找藉口

「協防台灣」添變數

1995至96年台海危機期間，解放軍在台海試射導彈，當年美方曾分別調派「尼米茲」號及「獨立號」號兩個航母戰鬥群到台灣附近，其中「尼米茲」號戰鬥群更駛過台海耀武揚威，向中方展示實力。此一時彼一時，現在解放軍的海空和反艦導彈實力，早已今非昔比，然而就算美方不再高調派遣航母戰鬥群穿越台海，不排除當局會以其他方式，展示軍事實力。如果美方有任何冒進挑釁行為，諸如安排攻擊型軍艦停泊台灣港口等，必令台海緊張局勢火上加油。

另外，日本作為美國在東亞最主要盟友，會否利用眼前台海形勢蹚渾水，同樣惹人關注，不排除日方會以「導彈落在日本專屬經濟水域」為口實，加強在外交和軍事層面插手台海。去年中，日本時任副首相麻生太郎曾揚言，「日美必須共同協防台灣」，防衛副大臣等也作出近似言論，引起不少爭議。有美國外交智庫專家便認為，日本政府可能會利用鎖島演練一事，加緊推動所謂「協防台灣」，以及配合華府，鼓吹組建「亞太版北約」。台海局勢現在已夠緊張，愈多國家或明或暗插手，只會令危機更難緩和，並令誤判誤讀引爆衝突的機會升高。

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