社評：遏制台獨不能軟 台海緊張令人憂

鎖島軍演史無前例

解放軍台軍皆克制

佩洛西訪台雖未引發中美軍事衝突，卻令台海局勢變得更緊張。為了遏抑台獨，北京一方面採取經濟打擊措施，禁止多類台灣產品進口，以及叫停對台出口天然砂；另一方面，解放軍連日在台海周邊演習，昨天起一連3日的實彈包圍演練，形同演示如何封鎖台灣。綜合兩岸媒體說法，首日圍島演習，解放軍東部戰區出動了過百戰機，逾10艘大型軍艦參與了聯合封控行動，火箭軍部隊則對台灣東部外海預定海域，發射多枚東風系列導彈，精準命中目標，展示「區域拒止能力」，外間相信有彈道導彈飛越台灣上空，是歷來首次。另外，解放軍無人機在金門上空掠過，也是前所未聞。

與1990年代中的台海危機相比，這次解放軍的行動，論規模、形式和震懾力，均不可同日而語。當年解放軍劃定6個海域試射導彈，但主要區塊都在大陸沿海，兩個臨近台灣的區域，則在距基隆港及高雄港30公里的外海；這次解放軍所劃定的6個演習區，以高雄、基隆、台東、花蓮等各大港口作假想演練目標，儼然將台灣重重包圍，在基隆外海的軍演區域，距離陸地最近不足20公里。「台海中線」互不踰越是台方主張，北京從不承認，但以往解放軍也鮮有過界。根據台軍說法，單是本周三就有廿多架次解放軍戰機跨越「台海中線」。隨着鎖島演練展開，無論是台方的防空識別區，還是所謂「台海中線」，解放軍戰機皆視之如無物。

新台海危機仍在發展，得與失不易衡量。對綠營而言，佩洛西到訪是一次外交突破，但事件亦為北京進一步加強對台海的實質控制，提供了機會，鎖島演練同樣是一次重要突破。台北當局指控解放軍包圍演習違反國際法，北京則強調這是維護國家主權和領土完整的正當軍事行動，符合國際法。聯合國秘書長古特雷斯周三回應有關中美緊張升級的提問，重申聯合國恪守一個中國政策，以及相關的聯大2758號決議。按此而論，所謂軍演「侵犯台灣領土領海」之說，在聯合國定義下並不成立。

西方陣營一些政客熱中渲染中國威脅論，喜歡將台灣比作烏克蘭，然而目前並無迹象顯示北京「武統」迫在眉睫，向美國及台獨勢力發出嚴重警告，才是今次演習的核心。觀乎首日軍演情况，解放軍表現很有分寸，雖是鎖島演練，但無真的切斷台灣對外海空聯繫，民眾生活基本如常。按照國際慣例，大規模軍演最好提前3天公布，緊急情况下一般不少於24小時。解放軍提前38小時對外宣布，確保軍事行動前船舶及時離開，民航航線也有時間調整，亦展現了負責任的態度。

同室操戈是悲劇

提防他國挑事端

另一邊廂，台軍昨早雖有派軍機掛彈升空，但同時亦強調會以「不升高衝突、不引發爭端」方針，應對解放軍演習。兩岸同根同源，同室操戈是悲劇，唯有敵人才樂見。兩岸軍方的審慎態度，若能貫徹始終，避免擦槍走火當然最好，目前需要留意是美國或周邊其他國家，會否煽風點火，趁機渾水摸魚。

佩洛西專機避開南海繞道赴台，解放軍亦無派戰機攔截，反映中美兩國政府都不想爆發軍事衝突。隨着佩洛西結束台灣之行，原本在鄰近地區戒備的美艦亦駛離。昨天解放軍演習，美軍據報也只是按常規做法，派偵測機遙遠監視；外交方面，美國駐華大使伯恩斯就鎖台軍演一事，向中方提出「正式抗議」，除此之外，暫時未見華府有更大動作，未知是否因為拜登政府不想令中美緊張關係再惡化，惟美方顯然還有其他外交操作方式，例如假借他人之手，將矛頭指向中國。

G7外長聯同歐盟代表發聲明，指控中方借佩洛西外訪在台海「軍事挑釁」，令「地區緊張局勢升級」。中國外交部反駁也不客氣，批評七國外長「還以為自己活在百多年前的八國聯軍時代」，帝國主義「列強夢應該醒醒」。日本政府昨天表示，中方有5枚彈道導彈，落在所謂「日本專屬經濟區」，向中方抗議，儘管相關水域究竟屬於中國台灣還是日本的專屬經濟區，向來就有爭議。當然，現階段這些都不過是外交口舌之爭，但如果有國家進一步操作，甚至假借「航行自由」或「捍衛權益」之名，作出煽風點火行為，就有可能令台海形勢變得更複雜更危險。

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