社評：解放軍演練鎖島 台海格局起變化

佩洛西任性打破現狀

京反制重塑台海格局

美國眾議院議長佩洛西與台灣領導人蔡英文會晤，強調「美國承諾跟台灣站在一起」，蔡英文則形容佩洛西是「台灣最堅定的友人」。在北京，外交部嚴辭抨擊佩洛西嘩眾取寵為個人，遭殃受害的卻是中美關係，以及地區和平穩定。國務委員兼外長王毅則稱，美國不要幻想阻撓中國統一大業，「玩火者絕對沒有好下場，犯我中華者必將受到懲處」。

佩洛西無視中方警告，不理美國國內反對意見和友好國家忠告，執意訪台，外界一度擔心佩洛西強行闖關，觸發中美軍事衝突；一些內地網民和輿論則主張，如有必要，解放軍戰機應予攔阻。最終佩洛西專機前晚順利降落台北，根據美方說法，解放軍沒有派戰機企圖逼近專機，美軍也只是在附近戒備，沒有派戰機護航。

北京外交手段阻不了佩洛西，有內地網民嫌當局不夠強硬，然而大國做大事，頭腦要冷靜，不應該民粹先行，不顧後果。說到底，佩洛西是美國第三號政治人物，軍事攔截一旦出了差錯，搞出人命，真的可以引發戰爭。佩洛西專機由大馬起機，刻意繞道避開南海，飛經印尼和菲律賓上空赴台，其間中美軍方都保持低調審慎，反映兩國不想冒上開戰風險。從這一角度看，兩軍其實互有忌憚，談不上誰怕了誰。

中美新冷戰，佩洛西訪台是首場重大危機，兩國避開了第一個有可能觸發軍事衝突的「撞擊點」，不代表危機已過。一石激起千重浪，佩洛西訪台所挑起的衝擊波，仍有可能引發危險連鎖效應。雖然美方堅稱支持維持台海現狀，但對北京而言，佩洛西如此衝擊「一中」原則，本身已是顛覆現狀，助長台獨氣焰，中方若不以實際行動重塑台海格局、控制形勢，就是真的在這場「鬥大膽博弈」中示弱。

佩洛西訪台前夕，美國國家安全委員會發言人柯比表示，中方似乎準備調整定位，在未來數天以至更長時間，在台海採取進一步行動；《華盛頓郵報》一篇評論文章則透露，美國一些官員關注北京可能趁今次機會，採取行動「改變台海現狀」。有關說法，不過是從美方視角，說出中方將在台海採取的「重塑格局」反制部署。解放軍首次對台灣包圍式軍演，看來正是中方行動的第一步，它的作用不止是震懾台獨，還有可能對台海格局帶來質變。

局勢緊張台灣是輸家

中美關係破壞難彌補

今次包圍式軍演，不僅比1996年台海危機時的實彈演習更大規模，更關鍵是它實質演示着如何封鎖台灣、如何迅速切斷台獨軍事外援。所謂「台海中線」一直只是美台主張，解放軍以往雖無穿越，但北京從不承認「中線」存在。今天起的包圍式軍演，解放軍活動範圍，距離基隆等城市很近，已無什麼「中線」可言。解放軍這次包圍式軍演，一連四天，根據台媒報道，台灣天然氣補給運輸已可能受影響，部分航班更要取消。倘若解放軍臨時決定延長軍演，甚或將類似軍演「定期化」，將對台北當局構成很大壓力。

當然，台軍有可能對解放軍封鎖式演練作出反應，但這一定增加擦槍走火風險，屆時美日軍方有何反應或行動，難以逆料，唯一肯定的是，由佩洛西訪台所引起的台海格局震盪，短期不會停下來，格局重塑本身便意味着激烈鬥爭，台海不穩將持續一段時間，甚至愈演愈烈。對民進黨和綠營而言，佩洛西來訪，有助提高台灣在國際社會曝光、鼓勵更多「友好國家」政客仿效，至於加強美台聯繫合作方面，實質幫助有多大，仍需時間觀察；台海局勢緊張，民進黨可藉「大陸文攻武嚇」拉票，但台灣淪為中美重點角力場，社會經濟各方面勢必當災，從這一點而言，台灣其實是大輸家。

對佩洛西而言，訪問台灣滿足了她歷史留名心願，至於對美國民主黨中期選舉有多少幫助，則較難估計。儘管反華在美國有政治市場，惟當下一般選民相信更關心高通脹，經濟搞不好，民主黨選情難言樂觀。白宮部分官員主張撤去對華關稅紓緩通脹，佩洛西訪台，或可幫拜登政府一把，就算撤銷關稅也不怕共和黨指控對華軟弱，但佩洛西的任性，已對中美關係造成難以彌補的破壞，就算美方撤銷關稅，北京也不會視為「善意」。今次事件刺激內地民族主義情緒，北京對台對美不會亦不能放軟，中美脫鈎有可能加快，武統的可能性，亦一定比之前高。縱然今次中美未有正面硬撼，但如果繼續朝現時方向走下去，恐怕終有一天將發生激烈碰撞。

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