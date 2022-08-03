社評：佩洛西不理警告訪台 韓戰後中美最大危機

佩洛西任性不理後果

解放軍演習包圍台灣

佩洛西以反華見稱，她要成為美國歷史上首名踏足台灣的民主黨眾議院議長，也想以「反華牌」幫民主黨在11月中期選舉振聲勢，臨時「縮沙」不去，不僅打擊個人聲望，更將重挫美國在區內威信。佩洛西最終選擇豁出去，可是如果她真的無懼解放軍中途攔截，其專機昨天實無必要繞遠路，離開大馬後先往東飛越印尼上空，再沿菲律賓北上前往台北，刻意避開南海。根據台媒報道，解放軍戰機曾一度現身台灣西南周邊空域，其後內地更有報道稱解放軍戰機穿越台灣海峽。中方不作軍事冒險舉措攔阻佩洛西，不代表沒有能力這樣做，相信這亦是解放軍所要傳達給美方的信息。

中美鬥爭激烈，影響亞太區安全。佩洛西這次出訪亞洲，首站是新加坡，根據外電報道，新加坡總理李顯龍親自向她表明，中美關係穩定對地區和平及安全很重要，敦促她要與中國建立「穩定的關係」，然而佩洛西卻不理友好國家領導人的忠告，也無視《華盛頓郵報》以及美國權威中國問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）等勸喻，執意訪台挑起危機。外交部昨天譴責佩洛西竄訪台北，「嚴正交涉強烈抗議」僅是第一步。昨晚有可能是改變世界的一夜，中美關係有破裂危機，台海局勢未來一段時間，有可能波濤洶湧，佩洛西任性為私，最終代價之大，有可能超出今天各方想像。

白宮堅稱，美國三權分立，佩洛西身為眾議院議長，訪台與否是「個人決定」，不會改變美國「一個中國」政策，云云，但既然美國國防部和軍方都已採取行動，確保佩洛西安全，事件已不可能說跟美國行政機關無關。誠如葛來儀所言，美國長期奉行的海峽兩岸「戰略模糊」政策，已變成「戰略混淆」，拜登在涉台議題上多番「失言」，包括一旦解放軍攻台，美國有「承諾」協防台灣，令數十年來行之有效的台海政策出現搖擺，只需一點星火已足以引爆危機衝突，佩洛西訪台，正有可能成為這一點星火。

過去數年，中美關係急轉直下，美國為保世界一哥地位，千方百計遏制中國崛起，揭開21世紀新冷戰序幕。佩洛西訪台危機，正是新冷戰時代中美首場重大危機，論歷史意義和危險性，某程度可與舊冷戰時代美蘇古巴導彈危機相提並論。

1962年10月中旬，古巴導彈危機爆發，美蘇對峙激烈，根據數十年後的解密文件顯示，這場持續約一個月的危機，幾乎觸發戰爭，是冷戰時代美蘇最接近全面核戰的一次。這場危機中，美蘇各自都認為有必要企硬：對白宮而言，蘇聯支持古巴革命並在當地部署核彈，直接威脅美國本土；克宮則認為是美國1959年在土耳其及意大利部署核彈威脅蘇聯在先，反制有理。古巴導彈危機，是一場典型的「鬥大膽博弈」（chicken game），情况猶如兩名車手狹路相逢，擺出不要命姿態，驅車迎頭對撼，誰先扭軚避開是輸家，但如果雙方都不閃避，結局將是車毁人亡齊齊喪命。經過連番外交談判，這場危機以蘇聯撤回部署導彈、美方宣布不再入侵古巴，以及秘密撤回在意土兩國的核彈作結。

「古巴危機」式鬥大膽

中美容易擦槍走火

60年過去，時地人雖然變了，但這次佩洛西訪台所挑起的危機，其實跟當年一樣，同樣是「鬥大膽博弈」，看看誰膽小退讓。習拜上周通電話，兩國高層都很清楚互相立場，佩洛西作為美國政府第三號人物，不可能不明白。換言之，佩洛西訪台危機，不存在缺乏溝通又或誤解問題，就是要來一場外交軍事博弈。佩洛西抵台，只是揭開了這場「鬥大膽博弈」的序幕，往後發展難以預料。解放軍未來數天的軍演，變相封鎖台灣，某程度是反將美國一軍，倘若美方反應軟弱，將被質疑是否有「支持台灣」的意志，但如果美軍有所行動，又可能令台海局勢升級，加深擦槍走火的風險。

近年美台官方往來、軍事合作愈益公開化，美艦通航台海愈益高調，美國「一中」政策不斷被掏空，這跟25年前時任眾議院議長金里奇訪台的背景大大不同。對北京而言，「一中」原則已經退無可退，若不強硬回應，「一中」原則在國際社會恐名存實亡，美國其他盟友勢將紛紛仿效，昨天英國傳媒便報道，英國下議院外交事務委員會打算年底訪台。當年古巴導彈危機，雖然美蘇最終各有退讓，但由於美國從意大利土耳其撤走核彈，乃是秘密所為，外界普遍視蘇聯先退讓，後來赫魯曉夫下台，古巴危機對美軟弱是「罪名」之一。亦有評論認為，這場危機助長了華府強硬派氣焰，傾向武力抗共，促成越戰。至於古巴則感到被蘇聯出賣，兩國關係大倒退。放諸今天，這些歷史經驗，其實很有參考價值。

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