社評：外圍逆風挫香港經濟 全年保增長未許樂觀

地緣危機打擊全球

歐美衰退損港出口

疫下本港經濟大起大落。去年夏天，香港走出第四波疫情陰霾，社交距離措施放寬，加上電子消費券派發，經濟顯著反彈，各方憧憬與內地通關，未料今年初第五波疫情大爆發，不僅通關大計泡湯，經濟亦再陷萎縮，首季GDP按年下跌3.9%，不僅是2020年第四季（即第四波疫情爆發）以來再度錄得負增長，萎縮幅度更比預期大。今年初財政預算案出爐，財政司長曾預測，下半年本港經濟將一如去年般有理想反彈，估計全年GDP增長2%至3.5%，然而現實發展卻不似預期，種種迹象顯示，今年經濟走勢，有可能跟去年判若雲泥。

5月初本港首季GDP數據公布後，政府隨即將全年GDP增長預測下調到1%至2%，百分比削幅接近一半，主因是出口前景惡化。昨天政府公布的次季GDP數據，印證了當日的擔心。一般而言，GDP連續兩季下跌，技術上已屬衰退。外界原先預期次季GDP按年有機會錄得正增長，即使萎縮大約也不會多於0.2個百分點，可是實際出來的數字卻是按年下跌1.4%，按季增長亦低過預期的3%，僅得0.9%，意味反彈力度有限。

細察各個環節，私人消費開支按年幾乎無變動，惟這某程度是靠今年4月政府派發5000元消費券撐住；整體投資開支跌幅收窄，反映第五波高峰過後經濟活動逐步恢復，可是整體貨物出口按年跌幅擴大，卻給本港經濟復蘇拖後腿。本港次季貨品出口按年下跌8.6%，比首季跌幅4.5%更大，有關數據反映外圍逆風轉強對本港的影響，下半年經濟反彈，並非必然。

外匯基金繼首季虧損近500億元後，次季更蝕逾900億元，見證了環球市場波動。本港次季經濟表現未如理想，財政司長陳茂波日前預告，本月稍後將再度調整經濟預測，預料全年增長將「略為」下調，意味仍有機會是正數，然而觀乎近月多間大行所作的預測，以及最近歐美經濟走勢，本港經濟全年負增長的可能，實在不能低估。

俄烏戰爭持續近半年，西方與俄國變相在打經濟消耗戰，能源糧食危機難料延續多久；美國眾議院議長佩洛西製造「訪台危機」，罔顧引爆另一場地緣衝突風險，台海局勢緊張，一旦擦槍走火，有可能對香港以至全球經濟帶來災難級衝擊。就算地緣衝突危機不升級，當下歐美通脹高企，衰退陰霾籠罩，主要央行收緊貨幣政策，展望下半年，歐美經濟問題有可能進一步惡化，糧油價格高企，蠶食當地民眾對其他消費品的購買意欲，意味本港外貿形勢將更為艱難，出口及轉口表現，隨時比上半年更糟。

兼顧內外通關撐經濟

逆周期措施及早籌謀

港府本月派發新一期消費券，可為經濟注入短期動力，可是當下外圍經濟形勢，遠比去年夏天不利，新一輪消費券提振作用，未必可與去年相比。加快推進通關，對於吸引外來投資及消費，當然有幫助。政府準備今年11月舉行國際金融領袖論壇，並於同月舉行國際七人欖球賽，放寬檢疫隔離要求，由「5+2」（5天酒店檢疫加2天家居檢），到「4+3」乃至「0+7」，乃是大勢所趨。可是次季GDP數據亦清楚反映，振興香港經濟，除了對外通關，對內通關同樣重要。

本港次季出口跌幅擴大，除因歐美經濟轉弱，亦跟內地疫情有關。內地封控防疫，影響正常經濟生產，粵深等地外防輸入從嚴，跨境貨運不暢，經香港出口的貨品減少。過去兩個月，內地經濟逐步恢復，力度雖比預期為弱，但對本港經濟始終有支持作用。近期港粵跨境貨運量逐漸回升，可是兩地疫情水平不同，防疫標準不一樣，卻成為跨境貨運回復舊觀的絆腳石。港府昨天公布GDP數據，明確提到內地與香港的跨境陸路運輸若能持續改善，或能為香港對外貿易提供一些緩解。從這一角度而論，香港防疫實不能躺平，只求對外通關，而不考慮跟內地協調，創造條件減少跨境往來不便。

大國博弈、地緣政治衝突，以及歐美經濟前景惡化，影響本港下半年經濟表現。當然，內地經濟也有自身的問題，亦會受外圍拖累，惟比起其他主要經濟體，內地經濟復蘇，仍可相對看好，縱然未必可以幫香港完全抵消發達經濟體轉差所帶來的消極影響，至少可以減輕衝擊。新一期消費券，某程度已是本港下半年最主要的刺激經濟手段，鑑於環球衰退風險持續上升，政府有必要及早考慮下階段的經濟逆周期措施，寧可備而不用，好過缺乏準備。

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