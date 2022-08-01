社評：南京寺廟供奉戰犯 忘記歷史不利自強

寺廟有供奉大屠殺主犯牌位

住持忘記歷史企圖瞞天過海

南京玄奘寺被發現有人出資供奉5個日軍的牌位，這5個日軍均曾參與南京大屠殺，當中有負責指揮的大將、主犯以及參與殺人比賽的軍人。南京市民吳啊萍聲稱是佛教徒，出資供奉的原因，是這些手上沾滿中國人鮮血的日本戰犯「冤魂」，對她有所纏繞，以致長期做噩夢，以為佛教教義的「解冤釋結」，可以令她「脫離苦難」。姑且不說吳啊萍的做法是否符合佛教教義，接受供奉的玄奘寺也大有問題，只顧收取牌位費用而罔顧民族大義，寺廟住持在得悉事情發生後，選擇隱瞞事實。最後東窗事發而引起全國討論。

南京市政府經調查後決定，責成撤換玄奘寺傳真法師住持的職務，該寺所在區份宗教局長撤職，市宗教局副局長停職審查，局長被誡勉，出資供奉的吳啊萍被刑事拘留。國家宗教局要求宗教界自查整改，確保在大是大非和原則問題上保持頭腦清醒，杜絕發生類似事情，維護宗教領域的和諧穩定。多個省份的佛教協會要求寺廟自查供奉牌位的情况。

南京市政府的處置算是適可而止，原因可以被理解為，引發整件事情的是個人行為，而且牽涉到對佛教教義的誤解，負責收錢辦事的是一個小和尚。難辭其咎的是玄奘寺住持，沒有對下屬提出要求和培訓，知悉事情後企圖瞞天過海，對歷史及民族毫無責任感，被撤職回去面壁思過絕不過分，丟官最高級的也只是小局長。然而，有關民族大義的問題卻不能「冷處理」。

每年7．7、9．18，以及南京大屠殺紀念日12．13，都有聲勢浩大的紀念儀式，教科書也有相關南京大屠殺的內容，宗教局長和寺廟住持不能視之如過眼雲煙，全體國人對日本侵華對中國帶來的影響不應該無知。問題是對待這段慘痛歷史的態度，銘記日本軍國主義對中國和中國人的殘暴，不是要國人延續仇恨，而是要提醒國人，日本拒絕以史為鑑將會繼續為中國帶來威脅，中國人如果不能自強不息，將會繼續承受外國的欺凌。

日本加入印太聯盟對付中國

處處堵截中國一帶一路進程

事實上，日本不但沒有反省戰爭罪行，而且還將參拜靖國神社視為天經地義，並振振有詞聲索釣魚島主權，聲稱要協助「保衛台灣免受中國的侵略」，還要參加美國主導的印太聯盟對付中國，以各種經濟手段堵截中國「一帶一路」的進程。這些圖謀當然不會得逞，但對中國會造成實質損害，國人對此不能不加以警惕，內地在過去一段時間還出現過哈日、媚日的風氣，最近幾年在民族自信的大旗揮舞中才逐漸煙消雲散，民族自信不能只流於口號，而是要以堅強的實力作為支撐。

2010年中國GDP超越日本，成為世界第二大經濟體，近年跟美國的差距逐步收窄，民族自信底氣大增。中國近年科技進步的驕人成就，令人刮目相看，然而，目前在一些關鍵技術，諸如晶片、光學儀器、精密儀器等等領域，中國仍然落後於日本，中國的科技，不但要超越日本，還要趕上美國和歐洲，才能真正做到富起來之後能夠強起來。

近年國人有一種普遍想法，增強國力是國家的事情，老百姓只顧享受國家進步帶來的紅利就好。如何令每一個國人發揮所長，共同為民族進步添磚加瓦，需要有制度上的機制以及鼓舞人心的動員，同時需要改變一種什麼事情都事不關己的心態。鬧出南京市內寺廟供奉大屠殺戰犯牌位的荒謬，日本人不但會暗笑，還會將蠢蠢欲動升級到肆無忌憚。

中華民族以至曾經遭受日本軍國主義蹂躪的亞洲多國人民，都應該記住這段血海深仇，日軍殘害中國人的歷史，不但要天天講，還要深入民心，目的不是鼓勵網民天天喊復仇，而是要伸張忘記歷史就是背叛的正義，以高聲疾呼壓制日本軍國主義的滋生土壤，要告訴一切仍然以為有可能欺凌中國百姓的國家，不要癡心妄想，中華民族正在以最大的勇氣以及決心，而且一定有能力做到自強不息，侵略中國的野心一定不會得逞。

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