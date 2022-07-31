社評：佩洛西玩迷航外交 中美台海底線較量

所謂「迷航外交」，是指2006年5月台灣總統陳水扁出訪中南美洲，因美國只准他在夏威夷與阿拉斯加過境，陳取消過境美國，去程經阿聯酋、荷蘭，回程繞道北非利比亞，且不公布航線，以致媒體一度失去其蹤迹。那時陳水扁因挑戰「一個中國」底線，大搞「烽火外交」，被時任美國總統小布殊指為「麻煩製造者」，落得如此境遇。

京嚴正警告輿論熱炒

訪台之事已騎虎難下

佩洛西訪台與否，至昨晚仍未揭盅，但從其個人理念和美國國內政治生態來看，訪台絕非臨時起意。早在1991年，還是眾議院新丁的佩洛西，就因訪華時到天安門廣場拉橫額抗議，被中方扣押並驅逐出境，從那時起，反對中國政府就成為其終身職志。今年4月就傳出她計劃訪台，以紀念美國國會通過《台灣關係法》43周年，名義更刺激挑釁。只不過她後來確診新冠未能成事，但其團隊據報一直在對她訪台作準備。由於今次訪台計劃引發中方高調警告，在共和黨人及輿論熱炒下，令她本人和拜登政府都騎虎難下，訪台勢必升高中美在台海衝突的風險，取消訪台則會招致對中國威脅軟弱的指摘，在當下美國國內的政治氣氛下，這一指摘對任何政客都足以致命。

中方對佩洛西訪台的警告，分別由外交部、國防部發出，強調「說到做到」、「不會坐視不管」，習近平上周四與拜登通話時更嚴詞警告，「堅決維護中國國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志。民意不可違，玩火必自焚。」對於中方的應對措施，外界有多種猜測，包括派軍機攔截或伴飛佩洛西座機、大陸戰機飛越台灣空域、在台海舉行軍演等，果真如此，台海將面臨真正的戰爭危機，佩洛西將成為破壞台海和平的歷史罪人。

美國眾議院議長是繼副總統之後總統的第二順位繼任者、政壇第三號人物。佩洛西若訪台，將是25年來首名訪台的眾議院議長。但現時情勢與1997年大不相同，首先，當時的議長金里奇訪台前，先到訪大陸，表面平衡了與兩岸的關係；其次，金里奇與時任總統克林頓分屬對立政黨，訪台更多是國內黨爭的延伸，而今佩洛西與拜登同屬民主黨。拜登借軍方之口稱她現時訪台「不是好主意」，但又以政府無權干預為由，縱容其訪台，軍方還派「列根號」航母戰鬥群進入南海，牽制中方。有分析認為，美方此舉是企圖以憑空製造的事件，逼中方在俄烏戰爭等諸多立場上讓步，還可平衡習拜通話，爭取在外交上加分，挽救民主黨在11月國會中期選舉低迷的選情，背後打的是可進可退的如意算盤。

中方打一拳免百拳來

中美衝突台最大輸家

對北京來說，25年前的中美關係、世界形勢，與今日相比迥然不同，現時中美博弈日趨白熱化，國際上否定「一中原則」的逆流甚囂塵上，若允許佩洛西惡例一開，效尤者料將陸續有來。所以，中方必須認真對待，「打得一拳開，免得百拳來」。

從白宮關於習拜通話的官方新聞稿及事後簡報看，美方意圖安撫中方，重申美國的「一中政策」沒有改變，佩洛西日前也公開宣示「不支持台獨」，顯然美方也意識到佩洛西訪台可能造成的嚴重後果。事實上，美國輿論的風向也有所轉變，《華盛頓郵報》罕見發表社論指出，從現實主義角度看，佩洛西短期內訪台「尤其不合時宜」（especially inopportune）。外界對佩洛西訪台的可能「降溫」猜測，包括以過境加油名義僅在台北松山機場短暫逗留；或在經過台灣空域時，致電蔡英文致意；或者由隨行議員訪台，而她則在外國發表支持台灣的演講等等。

圍繞佩洛西訪台，中美進行的是一場底線較量，一場意志和力量的較量。一旦中美在台海攤牌，無論誰勝誰負，台灣都會是最大的輸家，因此，亦有人建議，民進黨政府若真想維護台海和平、保護人民福祉，就該發聲婉拒佩洛西在此時來訪。習拜通話後，雙方相互交底，此事的爆炸性威力或已稍減，但25年後的今天，世界已發生巨變，值此中共二十大召開前夕，任何輕舉妄動，都可能引發擦槍走火，釀成台海滔天巨浪，如何妥善化解這場危機，考驗北京與華府的政治智慧與勇氣。

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